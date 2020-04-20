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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Киевские новости, Общество
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 За сутки в Киеве выявлено 49 новых случаев COVID-19, 2 человека умерли, всего 850 заболевших, - Кличко

За минувшие сутки еще у 49 киевлян лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, из них у двоих медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

Также мэр сообщил, что за прошедшие сутки также было зафиксировано 2 летальных случая.

"Всего в столице уже 850 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели: 23 женщины в возрасте от 27 до 74 лет, 25 мужчин от 20 до 75 лет. И 13-летний мальчик", - написал он.

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По словам Кличко, в больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

"Я благодарен киевлянам, которые остаются на праздники дома и не подвергают опасности себя и своих близких.
Берегите себя!" - резюмировал мэр Киева.

За сутки в Киеве выявлено 49 новых случаев COVID-19, 2 человека умерли, всего 850 заболевших, - Кличко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3190169
 
 
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неужели в киеве бухают меньше чем в семи областях вместе взятых?
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Веталя - молодець, порівняно з гарантом - державний діяч!
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