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 Семь областей не предоставили информацию по тестированию украинцев на коронавирус за минувшие сутки, - глава Минздрава Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что семь областей не предоставили никакой информации по тестированию украинцев на коронавирус за прошедшие сутки.

Об этом он сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что всего за прошедшие сутки проведено 1988 исследований методом ПЦР.

"Такое низкое количество тестов связано с тем, что, во-первых, количество людей, обратившихся с соответствующей симптоматикой и которым необходимо было проводить ПЦР, на Пасху уменьшилось. А с другой стороны - за минувшие сутки 7 областей не подали никакой информации по тестированию украинцев на коронавирус. Это - Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области", - сказал Степанов.

Министр отметил, что это недопустимо. Он дал поручение главному санитарному врачу Виктору Ляшко выяснить причину отсутствия информации по тестированию из семи областей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190168
 
 
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А тести в ті області були передані чи заблукали в урядовому кварталі з правом на помилку?
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Заплач, Матвійку, - дам копійку..... в чому помилка? мягкого знаку не вистарчає, кацапа?
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Заплач, Матвійку, - дам копійку..... в чому помилка? мягкого знаку не вистарчає, кацапа?
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Когда у нас утвердили должность главсанврача?
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Видать в этих областях хорошо разговелись
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)) празникують. завтра проспляться, може й подадуть. може. а може й після гробків тіко очуняють.
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А тести в ті області були передані чи заблукали в урядовому кварталі з правом на помилку?
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Можливо, на всіх тестів не вистачає..
Тіль для чинуш??
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Отже цифри зараження зростуть відсотків на 25.Дякує за правду.Радіти рано.
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=219157506195946&id=100043050939101
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Тестирование - это не термометр ко лбу приложить. Для ПЦР нужно подготовить гель и разогнать в нем продукты полимеразной реакции. Лаборанты получают минималку. Кому хочется париться за такие деньги без выходных? Может те умники, которые тут возмущаются?
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Вінницька, зрозуміло. Адепти петра олексійовича готові палки в колеса вставляти навіть в питанні життя і смерті
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Ватан, сегодня жижу выкинули на рынок по 2 бакса, трубоукладчик для северного потока обогнул Африку и повернул обратно во Владивосток, а ты все отскребаешь дерьмо со своих штанов, которое Петя тебе туда на$рал.
Очнись!
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Закончились 100 500 миллионов тестов? Поехали на Польшу...
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Благодаря безмогзлым действиям вазелина прошла паска а теперь статистика какпо ёрла в регионах так сказать дуницк +30 при 24
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