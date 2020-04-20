 Число зараженных COVID-19 во Львовской области возросло до 253: 13 пациентов в тяжелом состоянии

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 1199 человек: на амбулаторном лечении - 902 человека, выписаны - 203 пациентов. Сейчас в больнице находится 91 человек. Состояние большинства больных - средней тяжести. У 13-ти пациентов состояние тяжелое. Нет пациентов на аппарате ИВЛ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена - у 253 человек, 10 человек умерли. 22 пациента выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 68 ПЦР-тестов, из которых 9 - положительные.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине с коронавирусом госпитализированы 1910 человек, из них 91 ребенок, - ЦОЗ

По данным ОГА, псостоянию на сейчас на Львовщине с подозрение на коронавирус имеют 84 человека.