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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, Здоровье
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 Число зараженных COVID-19 во Львовской области возросло до 253: 13 пациентов в тяжелом состоянии

Как сообщила Галина Сличная, заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу, по состоянию на 09.00 во Львове и Львовской области подтверждены 253 случая инфицирования коронавирусом, из них 10 - летальные.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 1199 человек: на амбулаторном лечении - 902 человека, выписаны - 203 пациентов. Сейчас в больнице находится 91 человек. Состояние большинства больных - средней тяжести. У 13-ти пациентов состояние тяжелое. Нет пациентов на аппарате ИВЛ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена - у 253 человек, 10 человек умерли. 22 пациента выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 68 ПЦР-тестов, из которых 9 - положительные.

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По данным ОГА, псостоянию на сейчас на Львовщине с подозрение на коронавирус имеют 84 человека.

Число зараженных COVID-19 во Львовской области возросло до 253: 13 пациентов в тяжелом состоянии 01

Источник: https://censor.net.ua/n3190167
 
 
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Скоро будет вспышка,и не только во львовской области.Наш народ булки сходил посвятил на Пасху,Теперь карантин еще продлиться,будем сидеть без работы,без денег.
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У Львові всі храми були закриті.До речі,Львівська пишеться з великоі букви.
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