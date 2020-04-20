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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
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 В Украине с коронавирусом госпитализированы 1910 человек, из них 91 ребенок, - ЦОЗ

На амбулаторном лечении 3800 пациентов, из них 283 ребенка. Всего госпитализированы 1910 человек, из них 91 ребенок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

Также сообщается, что в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 151 человек, из них 80 мужчин и 71 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

По данным ЦОЗ 359 человек уже выздоровели, из них 17 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На утро 20 апреля зафиксирован 261 новый случай COVID-19 в Украине, всего - 5710, умерли 151 человек, 359 - выздоровели, - Минздрав

Также сообщается, что всего в Украине исследованы 58 093 пробы на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В Украине с коронавирусом госпитализированы 1910 человек, из них 91 ребенок, - ЦОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3190165
 
 
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Получается, что 30% заболевших нуждаются в госпитализации.
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А как у нас обычно в больницы запихивают? Забыл?
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Статистика не точная. В Испании, где 45 млн населения и пик коронавируса, с учетом смертей от вируса умирает на треть меньше людей, чем в Украине.
Никогда не поверю, что наша медицина сильнее Европейской...
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