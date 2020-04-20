 В Украине с коронавирусом госпитализированы 1910 человек, из них 91 ребенок, - ЦОЗ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.
Также сообщается, что в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 151 человек, из них 80 мужчин и 71 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
По данным ЦОЗ 359 человек уже выздоровели, из них 17 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Также сообщается, что всего в Украине исследованы 58 093 пробы на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.
Никогда не поверю, что наша медицина сильнее Европейской...