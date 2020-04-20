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 Киевские новости, Общество
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 Полиция начала патрулирование у кладбищ

Сотрудники Национальной полиции в Киеве с сегодняшнего дня, 20 апреля, начали осуществлять патрулирование у кладбищ, чтобы предотвратить нарушение карантинных мероприятий.

Об этом говорится в сообщении на сайте столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Там напомнили, что поминальные дни в столице перенесены на 6 июня 2020 года.

"Следовательно, начиная с сегодняшнего дня, полицейские совместно с представителями Муниципальной стражи начали патрулирование у коммунальных предприятий, на территории которых размещены кладбища", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, с 18 апреля будет ограничен доступ и к городским кладбищам. Исключение касается только захоронений - с соблюдением норм, установленных на время карантина.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190163
 
 
 Топ комментарии
 
Главное ордыло не троньте и крымненаш тоже. А кладбища- вперед! Там наша национальная зеленая идея и угроза ковидов-шмовидов...
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ото мусора сегодня на колядуют .. на следующий день можно идти джип покупать ...
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закрыть как?повесить замок?так сверхвоцерковленные бабки и через забор не побрезгуют...
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Главное ордыло не троньте и крымненаш тоже. А кладбища- вперед! Там наша национальная зеленая идея и угроза ковидов-шмовидов...
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А это уже "подарочек" от педалика. Боксёр считает, что маразмов от шмыги и ляшка "маловато будет" (с) Полиция начала патрулирование у кладбищ - Цензор.НЕТ 1206
На снимке Лесное кладбище в том конце, где оно примыкает к Троещине.
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Кладбища тоже нельзя закрыть на пару недель для посещений ?

Конечно, проще же тратить деньги из бюджета на охрану кладбищ полицией...
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они и закрыли. но чтоб это закрытие хоть как-то реализовывалось нужна куча мусаров.
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Все одно упороті будуть лізти туди. Через забори, та інші дірки.
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Так патрулюють від того, що буде лізти звіддти...
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+++
На "Прозоро" тендера не было на закупку чеснока и осиновых кольев.
Это не Америка. Там на Ван Хельсинга потратили больше чем мы на борьбу с коррупцией
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закрыть как?повесить замок?так сверхвоцерковленные бабки и через забор не побрезгуют...
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))))))это да. а те которых ноги уже и на забор не задираются, носом землю под заборами рыть начнут, ходы прорывая.
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Да, повесить замок на закрытые ворота. А тем бабкам, которые в дыры полезут - уже ничего не поможет.
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капитан очевидность? Поліція розпочала патрулювання біля кладовищ - Цензор.НЕТ 8635именно так и сделали,еще и ментов патрулировать послали.но вспышка короны все равно будет обеспечена.
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ото мусора сегодня на колядуют .. на следующий день можно идти джип покупать ...
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Смотрите, чтоб ушлый народ не начал примазываться к чужим похоронам дабы проникнуть к могилам родственников. Надо ввести спецталоны как на тралембус
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Количество людей на похоронах сильно ограничено. У меня знакомую хоронили- разрешили только трем родственникам присутствовать.
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Вот там пускай и патрулируют,а по улицам нечего лазить.
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скоро попрет народ устраивать пиры на кладбища и заражаться . Это похлеще чем по церквям ходить ,Там уже Ковид ждет публику .
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так пир вальтасара, та исчо и на кладбище!!! это для толп святое! ))
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Дохнут от водяры и наркоты. Кок у бульбашей, море больных и ни один от короны не умер.
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короткая , но веселая жизнь - Short life ,but merry one
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кладбище - место позитивное.. на нем много плюсов
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Никон не тупи, на кладбище кресты а не плюсы.
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Погляжу, в твоем понимании короновирус не кара Божья, а дар, оптимист ***!
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А вдоль дороги мертвые с косами стоят, и тишина.
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этот год у цыган неурожайный совсем.. на Пасху могли так неплохо поживиться на кладбищах.. кстати не слышал ни об одном случае заболевания у них.. странно
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у них Иммунитет , они таблетки не жрали ложками
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"Поліція розпочала патрулювання біля кладовищ"

Бояться щоб похоронені не порозбігались хто куди?
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возьму конфет и всякой сладости и отнесу полиции , пусть помянут родственников
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это на полицейском жаргоне называется БЫКОВАТЬ... Ню-ню.. Сходи
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Проявите милость и состраданье. Это ж какие нечеловеческие страдания могут быть по сравнению с жертвами их произвола!
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это же чудесно, пойти на кладбище к прадеду и принести короновирус деду чтоб он быстрее отправился в страну вечной охоты
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Мабуть патрулі з кладовищ перевели на самозабезпечення. Цукерки, пасочки и якщо повезе і алкоголь.
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Всіх впускати,нікого не випускати. Навіщо потім довбаків лікувати, а так вони вже на місті вічної прописки.
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С таким патрулированием,как возле церквей,вы нах там не нужны.
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***** пндц, родственники в гробу перевернутся от дебелизма такого
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