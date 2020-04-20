 Полиция начала патрулирование у кладбищ

Об этом говорится в сообщении на сайте столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.
Там напомнили, что поминальные дни в столице перенесены на 6 июня 2020 года.
"Следовательно, начиная с сегодняшнего дня, полицейские совместно с представителями Муниципальной стражи начали патрулирование у коммунальных предприятий, на территории которых размещены кладбища", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, с 18 апреля будет ограничен доступ и к городским кладбищам. Исключение касается только захоронений - с соблюдением норм, установленных на время карантина.
На снимке Лесное кладбище в том конце, где оно примыкает к Троещине.
Конечно, проще же тратить деньги из бюджета на охрану кладбищ полицией...
На "Прозоро" тендера не было на закупку чеснока и осиновых кольев.
Это не Америка. Там на Ван Хельсинга потратили больше чем мы на борьбу с коррупцией
Бояться щоб похоронені не порозбігались хто куди?