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 Общество, Здоровье
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 На утро 20 апреля зафиксирован 261 новый случай COVID-19 в Украине, всего - 5710, умерли 151 человек, 359 - выздоровели, - Минздрав

В Украине зафиксировано 5710 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава Facebook.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай.

В настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 330 случаев;
Волынская область - 158 случаев;
Днепропетровская область - 118 случаев;
Донецкая область - 16 случаев;
Житомирская область - 226 случаев;
Закарпатская область - 196 случаев;
Запорожская область - 134 случая;
Ивано-Франковская область - 512 случаев;
Кировоградская область - 246 случаев;
г. Киев - 850 случаев;
Киевская область - 333 случая;
Львовская область - 253 случая;
Луганская область - 24 случая;
Николаевская область - 37 случаев;
Одесская область - 137 случаев;
Полтавская область - 63 случая;
Ривненская область - 312 случаев;
Сумская область - 83 случая;
Тернопольская область - 414 случаев;
Харьковская область - 73 случая;
Херсонская область - 63 случая;
Хмельницкая область - 49 случаев;
Черновицкая область - 906 случаев;
Черкасская область - 165 случаев;
Черниговская область - 12 случаев.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 апреля 2020 в Центр поступило 454 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 17822 сообщения о подозрении на COVID-19.

На утро 20 апреля зафиксирован 261 новый случай COVID-19 в Украине, всего - 5710, умерли 151 человек, 359 - выздоровели, - Минздрав 01

Источник: https://censor.net.ua/n3190160
 
   
 Топ комментарии
 
Вирус отмечал Пасху и бухал, заражал без энтузиазма. Сегодня протрезвеет и завтра будут крики... На утро 20 апреля зафиксирован 261 новый случай COVID-19 в Украине, всего - 5710, умерли 151 человек, 359 - выздоровели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5801
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ЗЕ сЦИКЛОн с Днепра ты похоже вчера облизал клавиши пианино
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Вирус отмечал Пасху и бухал, заражал без энтузиазма. Сегодня протрезвеет и завтра будут крики... На утро 20 апреля зафиксирован 261 новый случай COVID-19 в Украине, всего - 5710, умерли 151 человек, 359 - выздоровели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5801
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Завтра возьмут на анализ в местные лаборатории, пока сделают, пока потом в Киев передадут для подтверждения... Де-то неделя на все.
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Как раз об этом и рассказывает, из своего опыта, сейчас поТВ депутатка Скороход.
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Пусть расскажет, зачем в Киеве подтверждать диагноз. Никто еще не ответил на этот вопрос.
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Это просто от профнепригодности руководства МОЗ происходит. Для них главное - изображать бурную деятельность.
Вот чем отличается немецкая медицина от нашей - «Когда мы читали отчеты о Китае в январе, все пневмологи знали, что вирус скоро будет здесь. К счастью, мы хранили медицинские расходные материалы в качестве урока от первой пандемии Сарса в 2004 году. В конце января мы начали систематически готовиться.» из интерьвью немецкого пульмонолога Томаса Вошаар.
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Профнепригодность здесь не катит, т.к. все анализы почему-то должны пропускаться ч-з одну лабораторию. Это типа ВОЗ им так приказал. Им приказал, а другим странам - нет.
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Катит, так как все протоколы по прооцессу тестирования и постановке диагноза выдаются МОЗ.
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Т.е. одна референс-лаборатория в Киеве, без вердикта которой никому ковид не поставят и не опровергнут, тебя не смущает? Как же мы жили до сих пор без этого?
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Смущает вообще весь процесс тестирования тестами, которые были разработаны для научных исследований, а не для панического тестирования населения. Эти тесты, даже самые лучшие, дают и ложноположительные и ложноотрицательные результаты. Поэтому каждого больного и тестируют по несколько раз с разными результатами.
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через 5-10 дней будешь считать- инкубационный период
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Все, пошло на спад, Шморгаль ослабь карантин!!!
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он свет начал отключать чтобы не скучали
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ну главзебил же призывал улучшать демографическую ситуацию в стране на время карантину. На ранок 20 квітня зафіксовано 261 новий випадок COVID-19 в Україні, загалом - 5710, померли 151 особа, 359 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 63 На ранок 20 квітня зафіксовано 261 новий випадок COVID-19 в Україні, загалом - 5710, померли 151 особа, 359 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5441
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Временное отступление.Благодаря московскому козлорхату и его стараниям через дней 10 опять будем догонять *********.Зеленский,придурок,чего не закрыл этот московский госячий притон?
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Опять..12 вылечились , 10 умерли.. Вот такое соотношение...
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Хорошая динамика, заразилось на 82 человека меньше чем вчера. Если через пару дней не будет всплеска от московских попов, то можно скоро снимать карантин.
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Каждое воскресенье и праздник снижает показатели. Да потому что в такие дни тестируют меньше.
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реальной картины никто не знает. Это ..й палец потолок
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КТО бы сомневался... Выходные - у нас люде не болеет, вирус не атакует, больницы не работают (факт)....
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Смотрел отчёт по одному райцентру.
На выходные в больнице остался один больной из восьми.
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По сравнению с Венгрией - 1 916, умерли - 189, а в Украине - 5710 умерли 151 не всё так и плохо Источник: https://censor.net.ua/n3190154
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Можна зробити висновок що віслюк оманський і лука мудіщев затіяли гру на пониження.Лука вже 3 дні інфікованих не подає.
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У нас некоторые умирают до получения результатов тестов, поэтому причины смерти указывают другие. В статистике только подтверждённые случаи заболеваний
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Зеля, прекрати над порохоботами издеваться заболеваемость снижается третий день подряд...хде им зраду брать для харчевания???!!!

В такой катострофической ситуации каждый сознательный борохлобот просто обязан поджечь свое жильё(хотя бы дверь входную) и обвинить во всем Зеленского!!!
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ЗЕ сЦИКЛОн с Днепра ты похоже вчера облизал клавиши пианино
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Ну вот как бы вам остолопам объяснить то, чтоб дошло...понимаете, я найду тысячу более полезных занятий чем отвечать на тупые комменты соевых придурков...например учить инглиш, хотел бы подтянуть словарный запас до 15000 слов, сейчас 12000+, и само собой писать код...а если забью болт вам отвечать, соя обнаглеет и решит что я дал слабину...вот и вынужден, хотя это мне мягко говоря оч нравицца
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не слабо, на трёх выздоровевших один труп ....
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Можна зробити висновок що віслюк оманський і лука мудіщев затіяли гру на пониження.Лука вже 3 дні інфікованих не подає.
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Гамбургский медицинский эксперт Клаус Пюшель и его команда осматривают жертв короны в ганзейском городе, и он считает, что страх перед вирусом чрезмерен. До сих пор в Гамбурге от вируса не умерло ни одного человека, у которого ранее не было никаких заболеваний, говорит Пюшель из «Hamburger Morgenpost». «Этот вирус сильно преувеличивает нашу жизнь. Это не имеет никакого отношения к риску, создаваемому вирусом », - говорит известный юрист. «Я убежден, что смертность от короны даже не будет ощущаться как пик годовой смертности». Нет никаких причин опасаться смерти в связи с распространением этой болезни в регионе Гамбурга.
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article207086675/Rechtsmediziner-Pueschel-In-Hamburg-ist-niemand-ohne-Vorerkrankung-an-Corona-gestorben.html?fbclid=IwAR3wKJa7_KLr65f483E6-ZIZ_LTWYthoRD2_UkppNoWJSGotSvRsgR6LxXY
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Орган здравоохранения Гамбурга и судебно-медицинские эксперты в настоящее время проверяют смерти с положительным тестом, чтобы подсчитать только «реальные» смерти от коронавируса. В результате число смертей уже почти вдвое меньше по сравнению с данными Института Роберта Коха.
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Просто в институте Коха занимаются математическим прогнозированием на сомнительных исходных данных.
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А что вы скажете на это :
"Коронавірус не тільки вражає легені, але і несприятливо впливає на кров. Він атакує гемоглобін в еритроцитах і робить їх нездатними транспортувати кисень до клітин. Через це, деяким пацієнтам не допомагає штучна вентиляція легенів, коли їх підключають до апаратів ШВЛ. До такого тривожного висновку прийшли італійські вчені з Університету Верони після аналізу даних 1210 пацієнтів, у 224 з яких хвороба протікала важко.
Важливо відзначити, що висновки італійських учених повністю збігаються з думкою китайських біологів, які провели аналогічне незалежне дослідження. Експерти з Китаю також підтвердили, що COVID-19 атакує гемоглобін в еритроцитах і робить їх нездатними транспортувати кисень.
Також вчені вважають, що COVID-19 може спровокувати пошкодження головного мозку." - Hematology, Transfusion and Cell Therapy.
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А если прекратить делать анализы , то вообще победите сразу , ну тошо народец будет дохнуть от воспаления легких це таке . В москве тетка умерла прямо возле подъезда ГРВи лечили На ранок 20 квітня зафіксовано 261 новий випадок COVID-19 в Україні, загалом - 5710, померли 151 особа, 359 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8204
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ДАЙ БОГ АЛЕ КІЛЬКІСТЬ ХВОРИХ З ПНЕВМОНІЄЮ ЦЬОГО РОКУ В 11РАЗ ПЕРЕВИЩУЄ МИНУЛОРІЧНИХ.ПРИЧОМУ ЗВИЧАЙНА ПНЕВМОНІЯ -СЕЗОННА І З НАСТАННЯМ ТЕПЛА ПРОПАДАЄ А ЦЯ НІ.ЦЬОГОРІЧ ЛІКАРНІ ПЕРЕПОВНЕНІ.ЧАСТО ТЕСТУВАННЯ НА КОРОНАВІРУС НЕ ДАЄ ПОЗИТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТУ.ЧИ ТО ТЕСТИ ТАКІ ЧИ НЕ У ВСІХ ВИРОБЛЯЮТЬСЯ АНТИТІЛА.АЛЕ ПІСЛЯ СМЕРТІ ЧАСТО РЕЗУЛЬТАТ ПОЗИТИВНИЙ. КИТАЙЦІ ОН В УХАНІ ТЕЖ МАЛЮВАЛИ МАЛО ЗАРАЖЕНЬ ЩОБ ЛЮДЯМ НАСТРІЙ ПІДНЯТИ АЛЕ АНОМАЛЬНА РОБОТА КРЕМАТОРІЇВ СПАЛИЛА.ВИМУШЕНО ДОМАЛЮВАЛИ. ВИКЛИКАЄ ПОДИВ СМЕРТНІСТЬ В РОСІЇ-У НИХ ЩО Є ЛІКИ ВІД ЗАРАЗИ?
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епідемії не має - ну й добре. нажаль, в Україні багато людей ведуть дуже нездоровий спосіб життя і смертність від інших хвороб , особливо серцево-судинних просто зашкалює. цікаво, як вплине карантин на загальну річну смертність. навряд чи дуже позитивно.
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Александро Еще один умник , а скажите пожалуйста , вы много знаете людей полностью здоровых после 45-ти лет . Да и диабет с онкологией помолодели На ранок 20 квітня зафіксовано 261 новий випадок COVID-19 в Україні, загалом - 5710, померли 151 особа, 359 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1943 И вы думаете , что в Израиле живут одни идиоты , страна уже месяц на карантине , есть конечно ортодоксы вот они в основном и болеют в Бней-Бараке и Ерусалиме , ну и блох по стране распространяют На ранок 20 квітня зафіксовано 261 новий випадок COVID-19 в Україні, загалом - 5710, померли 151 особа, 359 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1943
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«Мы нашли вирусы на предметах или дверных ручках. Также в туалетной воде, если у кого-то была диарея. Однако нам никогда не удавалось вырастить из них интактные вирусы. По крайней мере, это указывает на то, что большинство людей не заражаются через поверхности…Наши предварительные данные дают, по крайней мере, признаки того, что вирус передается не через поверхности, а в тесном контакте. И случай под Мюнхеном, первый в Германии, указывает в том же направлении. Во время ее визита сотрудница поставщика автозапчастей из Китая заразила только коллег, с которыми она работала очень тесно. В ресторане не было трансмиссии, таксист не заразился и никого в общественном транспорте. Хотя эта женщина, кажется, была очень заразной…» «…Одна из причин заключается в том, что мы делаем все, что плохо для нашей иммунной системы. Мы тусуемся дома и не выходим на солнце. Сидеть на одеяле в парке с четырьмя людьми запрещено. Но мы не смотрим на факты. Sars-CoV-2 является капельной инфекцией, а не воздушно-капельной.» - вирусолог исследователь из Университета Бонна Хендрик Стрик о крупнейшем в Германии исследовании распространения вируса короны.
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И это об этом же исследовании. "09.04.2020. Немецкие вирусологи из института вирусологии Бонна провели обширное репрезентативное исследование в округе Хайнсберг, который стал первым очагом заражения вирусом Covid-19. В некоторых населённых пунктах, инфицированных было до 15% жителей. В исследовании приняли участие 1010 человек из 600 семей. По итогам обработки данных, учёные пришли к выводу, что смертность среди людей с подтверждённым коронавирусом составляет всего 0,37 процентов, а среди населения в общем 0,06 процента."

https://www.youtube.com/watch?v=zIHu4vJeLe0&feature=youtu.be
https://www.zdf.de/gesellschaft/marku...
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По воскресеньям и особенно на праздники делается значительно меньше тестирований. Поэтому и прирост за сутки вроде как меньше. В один из понедельников клоун, увидев данные за воскресенье, тупо расхвастался, что ситуация улучшается. Но затем естественно все пошло вверх. Это один из признаков того что клоун туп.
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Семь областей Украины не подали в Минздрав информации по тестированию жителей на коронавирус за прошедшие сутки.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в понедельник
Детали: Министр отметил, что за предыдущие сутки в Украине проведено лишь в 1988 исследований на коронавирус. По его словам, такое низкое количество обусловлено ​​тем, что, во-первых, меньше людей обратилось с соответствующими симптомами.
Прямая речь: "С другой стороны, семь областей не подали никакой информации по тестированию украинцев на коронавирус - это Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области.
Это недопустимые вещи, поэтому я уже дал соответствующие поручения главному санитарному врачу Виктору Ляшко, который выясняет причины, с чем это связано. Когда мы получим ответы, будем делать выводы".
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Сім областей не подали дані щодо коронавірусу за добу - Степанов https://www.pravda.com.ua/news/2020/04/20/7248589/
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Статистика хибна. Після святкування Великодня декілька областей (включно І західні) не подали інформацію про захворюванність за минулу добу. Який там коронавірус? Розговлялися, бухали, ходили по церквах РПЦ, облизували ікони. За 2-3 доби чекаємо на "святкове" поповнення.
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Судя по комментариям ни один десяток форумчан посетил гудяевские проповеди в выходные...
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В столице США прошел массовый митинг против карантина-Люди требуют смягчить режим самоизоляции, из-за которого большинство бизнеса не работает.
В американской столице Вашингтоне около 2,5 тысяч человек провели у здания Капитолия митинг против карантина, сообщает Reuters.
"Закрытие предприятий путем выбора победителей и проигравших, важных и второстепенных является нарушением Конституции штата и федеральной Конституции. Нет никаких сомнений в том, что защита свободы означает риск перед всеми опасностями. Американская революция велась в разгар эпидемии оспы", - отметил организатор митинга Тайлер Миллер.
В частности, митингующие выступают против указа губернатора-демократа Джея Инсли о карантинных ограничениях, обязывающих людей покидать работу, закрывать бизнес и "сидеть дома".
Протестующие съехались в столицу на своих машинах со всего штата, загромоздив центральную улицу у здания парламента под сигналы клаксонов.Стражи порядка пока никаких действий не предпринимали.
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Сначала были виноваты гады заробитчане, потом гады верующие. А эпидемия так и не наступила. Украинцам всегда нужно на ком-то вымещать свои обиды.
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