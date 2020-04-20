EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
  1991  3
Все про:Житомирщина (883) пожар (4123) ГСЧС (2623)

 Пожарные продолжают тушить 9 очагов в Житомирской области

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают тушить 9 очагов пожаров в экосистеме Житомирской области.

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявила представительница ГСЧС Оксана Ковальчук, передает Цензор.НЕТ.

"Проводятся мероприятия по тушению 9 очагов. Там горит, тлеет лесная подстилка и древесина. 5 очагов уже локализованы и на 4 проводятся работы по ограничению их распространения", - говорит Ковальчук.

По ее словам, вчера самолеты ГСЧС осуществили 15 сбросов воды. К тушению также привлечены трактора, тяжелая инженерная техника ВСУ, 3 самолета ГСЧС и пожарный поезд Укрзализныци.

"О вреде, которые пожары нанесут природе можно будет говорить только после их ликвидации, площадь пожаров - 4090 га", - добавила Ковальчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Причина лесных пожаров – сокрытие вырубки лесов, – Билецкий показал кадры последствий поджогов на Житомирщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3190159
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
73%! Можете, конечно, дуть щёчки, но при Порохе сёла не сгорали.
 показать весь комментарий
 
 
та, да...и зимы были снежные и пылевых бурь не было...
 показать весь комментарий
 
Шо там пожежний бронепоїзд? Стоіт на запасном путі?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх