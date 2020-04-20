 От 300 грн до 10 тысяч, но все зависит от состояния пациентов: в Минздраве назвали стоимость лечения больных COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире ТСН.Тижня сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

Она пояснила, что стоимость лечения зависит от состояния пациентов. По ее словам, около 20-30% тех, кто находится в больницах с коронавирусом, требуют интенсивной терапии.

"Лечение очень разное. Стоимость лечения зависит от состояния пациента, от тяжести течения заболевания, от тактики, которую выбирает тот или иной врач, та или иная клиника, и от привязанности пациента к восприятию того лечения, которое назначается. На самом деле 80% пациентов, заболевших коронавирусом, не нуждаются в стационарном лечении. А с тех 20-30% пациентов, которые сейчас в Украине госпитализируют, они нуждаются в интенсивной терапии. Поэтому диапазон лечения зависит от этого. Примерно от 300 до 10 тысяч гривен в день уходит на лечение в дного пациента в различных больницах в Украине", - сказала Микичак.

Финансирование стационарного лечения берут на себя государство и меценаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав запустил ресурс с информацией о лекарствах для профилактики и лечения COVID-19

"Государство берет на себя лечение через медицинскую субвенцию. А уже за апрель это лечение будет профинансировано соответствующим пакетом программы медицинских гарантий Национальной службы здоровья Украины. Несомненно, что к этому добавляются и местные бюджеты, приобщаются благотворительные фонды, меценаты, за что мы очень благодарны всем, кто сегодня борется с эпидемией, кто поддерживает наших медиков", - сказала заместитель министра.

Напомним, Микитчак также заявила, что вспышка количества случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19 в Украине после Пасхальных праздников может быть через пять-десять дней.