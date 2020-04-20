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 Общество, Здоровье
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 От 300 грн до 10 тысяч, но все зависит от состояния пациентов: в Минздраве назвали стоимость лечения больных COVID-19

Стоимость лечения от коронавирусной инфекции в больницах Украины варьируется от 300 до 10 тысяч гривен пациента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире ТСН.Тижня сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

Она пояснила, что стоимость лечения зависит от состояния пациентов. По ее словам, около 20-30% тех, кто находится в больницах с коронавирусом, требуют интенсивной терапии. 

"Лечение очень разное. Стоимость лечения зависит от состояния пациента, от тяжести течения заболевания, от тактики, которую выбирает тот или иной врач, та или иная клиника, и от привязанности пациента к восприятию того лечения, которое назначается. На самом деле 80% пациентов, заболевших коронавирусом, не нуждаются в стационарном лечении. А с тех 20-30% пациентов, которые сейчас в Украине госпитализируют, они нуждаются в интенсивной терапии. Поэтому диапазон лечения зависит от этого. Примерно от 300 до 10 тысяч гривен в день уходит на лечение в дного пациента в различных больницах в Украине", - сказала Микичак.

Финансирование стационарного лечения берут на себя государство и меценаты.

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"Государство берет на себя лечение через медицинскую субвенцию. А уже за апрель это лечение будет профинансировано соответствующим пакетом программы медицинских гарантий Национальной службы здоровья Украины. Несомненно, что к этому добавляются и местные бюджеты, приобщаются благотворительные фонды, меценаты, за что мы очень благодарны всем, кто сегодня борется с эпидемией, кто поддерживает наших медиков", - сказала заместитель министра.

Напомним, Микитчак также заявила, что вспышка количества случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19 в Украине после Пасхальных праздников может быть через пять-десять дней. 

Источник: https://censor.net.ua/n3190158
 
   
 Топ комментарии
 
Плюс ще і "внески на благодійність".
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Хто платитиме за лікування вірунів після Великодня?
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Так деньги ходят за пациентом или уже перестали ?
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Хто платитиме за лікування вірунів після Великодня?
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10 000 это как раз хватает скромно похоронить человека
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А за 300 uah дают советы по телефону, как сходить нах...
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Дураки - те, кто малюет такую цифирь... 300 уах как раз хватит, чтобы по телефону отбиться от потенциально заолевшего...
Себе же я кажусь достаточно здравомыслящим (может быть, несколько циничным)...
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скромно похоронить это примерно 1000 баксов.
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І заховалась від нього в інкубаторі в скафандрі. От 300 грн до 10 тысяч, но все зависит от состояния пациентов: в Минздраве назвали стоимость лечения больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 1797
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Босой,ты писатель?Дочитать статью не осилил?Тебе,придурку и поливальщику говном,просто рассказали и озвучили калькуляцию.Государство взяло на себя лечение в стационаре.Если тебе захочется лечиться дома,то придется потратиться.
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Еще раз для того, кто в танке

Примерно от 300 до 10 тысяч гривен в день уходит на лечение в дного пациента в различных больницах в Украине Від 300 грн до 10 тисяч, але все залежить від стану пацієнтів: у МОЗ назвали вартість лікування хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3320


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Так деньги ходят за пациентом или уже перестали ?
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Вони заблудилися, мають же право на помилку.
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стоимость лечения зависит от денежного состояния пациентов. может позволить себе не больше 300 грн вложить во весь курс лечения, умрёт. с расходами на похорона от 10k за услугу. сможет вовремя начать вкладывать в лечение не менее 10k в день, шансы выжить резко возрастают.
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Это уже стяжательство, не гуманное отношение к пациенту.
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цей вірус дуже цікавий.. так шо шанси однакові.. давай хоч 10 тисяч, хоч дулю з маком Від 300 грн до 10 тисяч, але все залежить від стану пацієнтів: у МОЗ назвали вартість лікування хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3055
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Где все наши общественные организации , где борцы с коррупцией ,которые
взяли бы под контроль все эти финансовые поступления и прозрачность их расходов ?
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Какая там коррупция! Судя по сумме возмещения 14000 грн. за 1-й квартал с.г. от неё остались только отголоски. И объедков не досталось общественникам.
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Пиииииидары! А куда уже дели 66 лярдов! За эти бабки кого лечать!
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Мишень на рюкзаке умиляет. Высоковольтная опора за вышкой лишняя.
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Від 300 до 10000гр - це тільки за один день. Ніхто не читає до кінця. Петьки завжди спішать.
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Официальный протокол лечения не учитывает последние данные о вирусе.
Например, российский патологоанатом Александр Эдигер говорит о специфике COVID-19 так. Поражаются рецепторы, которые есть не только в лёгких, но и в сосудах и в пищеварительном тракте. Судя по выводам китайских ученых, вирус поражает гемоглобин в эритроцитах. Отсюда мы и имеем этот самый гипоксический синдром, когда образуется нехватка кислорода. "Я видел уже человек 15 живых и 7 случаев погибших, как патологоанатом я подробно их рассмотрел и могу сказать, что это не пневмония в чистом виде." И новосибирские ученые пришли к такому же выводу и предложили предотвращать развитие восполения легких прежде всего противотромбическим лечением гепарином.

А в новом документе о лечении пациентов с COVID-19, руководитель отделения пневмонии и интенсивной терапии в Медицинской школе Восточной Вирджинии заявляет: «Важно признать, что COVID-19 не вызывает типичное воспаление лёгких… это заболевание должно рассматриваться по-другому, и, вероятно, мы усугубляем ситуацию, повреждая лёгкие вентиляцией».
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Про це і в США лікарі почали говорити.
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Именно так и официально, но до наших это еще не дошло. Продолжают пургу гнать только о лечении пневмонии антималярийными средствами.
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ученый-кардиолог, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора Медицинского центра МГУ имени М.В. Ломоносова Симон Мацкеплишвили считает, что с этим мнением можно поспорить.

"Изначально было известно, что легкие, действительно, это не единственная мишень для коронавируса. Он инфицирует клетки, на поверхности которых расположен определенный белок, к которому может прикрепиться своими шипами. Этим белком является ангиотензин-превращающий фермент 2, он расположен на мембранах клеток легочных альвеол, кровеносных сосудов, кишечника и, что крайне важно, сердца. Поэтому у части пациентов (примерно 3%) коронавирусная инфекция начинается с диареи или сопровождается ей. Более того, у многих пациентов вирус выделяется со стулом, поэтому ПЦР-диагностика с использованием мазка из прямой кишки точнее, чем тестирование по мазку из носа и ротоглотки. А наличие рецептора к вирусу на кардиомиоцитах объясняет высокую частоту серьезного поражения сердца, которое наблюдается у 20-25% пациентов с COVID-19", - сказал Мацкеплишвили в интервью КП.

"У пациентов может возникать вирусный миокардит, который серьезно усугубляет течение заболевания. Но все-таки основное место инфицирования SARS-CoV-2 - это легочный эпителий. Вирус вызывает его повреждение, к которому в дальнейшем присоединяется бактериальная инфекция. Поэтому изначально пневмония протекает как вирусная, но затем развивается классическая вирусно-бактериальная пневмония", - отмечает врач-кардиолог.

Медики из Гонконга ранее сообщали, что пациенты, переболевшие коронавирусом в тяжелой форме, сталкиваются с серьезными осложнениями. У таких пациентов наблюдается уменьшение объема легких и ухудшение работы мозга. Возможно, это приведет к развитию идиопатического легочного фиброза - заболевания, при котором легкие теряют способность захватывать кислород. Кроме поражения легких новый вирус атакует и сердечную мышцу. У многих пациентов с коронавирусной инфекцией появляются осложнения на сердце. По данным кардиологов, такие повреждения наблюдаются примерно у каждого пятого пациента без признаков серьезных легочных проблем.

Данные специалистов Фонда медицинского образования и научных исследований Майо (США, штат Миннесота) свидетельствуют, что у части пациентов такие изменения являются следствием воспалительной реакции, а у других происходят из-за возникновения очага COVID-19 в сердечной мышце. У зараженных выявляются две проблемы, связанные с работой сердечно-сосудистой системы: сердечная недостаточность и аритмия, которая может быть вызвана побочными эффектами лекарств, принимаемых для лечения коронавирусной инфекции. В связи с такими последствиями врачи настоятельно рекомендуют гражданам регулярные физические упражнения. Кроме того, новый коронавирус и иммунологический ответ хозяина могут непосредственно влиять на мозг и поведение человека.
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Прочитайте про отравление фосгеном, узнаете (вспомните НВП) много интересного.
особено принимая во внимае, какое это активное вещество.
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Нужны просто научные исследования этого вопроса, только так будет устанвлена истина. И именно для предотвращения идиопатического легочного фиброза, следствием которого является быстрое развитие пневмонии, и предложена новосибирскими учеными противотромбатическая терапия в качестве первоочередной,.
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"и могу сказать, что это не пневмония в чистом виде.""

Какая пневмония?
Бактриальная - это одна пневмония, вирусная - другая.
Что он там в легких увидел?
Очаги воспаления?
Или нечто, похожее на "отравление", например, фосгеном?
Задолбали уже пустые сообщения.
Бактериальная пневмония характеризуется определенными изменениями в крови, у больного вирусной пневмонией показатели иные.
Какие изменения в крови при коронавирусе?
Такие публикации были, видел кто?
Я - нет.
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"Коронавірус не тільки вражає легені, але і несприятливо впливає на кров. Він атакує гемоглобін в еритроцитах і робить їх нездатними транспортувати кисень до клітин. Через це, деяким пацієнтам не допомагає штучна вентиляція легенів, коли їх підключають до апаратів ШВЛ. До такого тривожного висновку прийшли італійські вчені з Університету Верони після аналізу даних 1210 пацієнтів, у 224 з яких хвороба протікала важко.
Важливо відзначити, що висновки італійських учених повністю збігаються з думкою китайських біологів, які провели аналогічне незалежне дослідження. Експерти з Китаю також підтвердили, що COVID-19 атакує гемоглобін в еритроцитах і робить їх нездатними транспортувати кисень.
Також вчені вважають, що COVID-19 може спровокувати пошкодження головного мозку." - Hematology, Transfusion and Cell Therapy.
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Какое "воспаление легких" является типичным?
При бактериальной пневмонии?
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Гемоглобин поражает вирус, говорите?
Что-то мне вспомнились оправляющие вещества, их химическая активность, и особенно то, насколько легко они взаимодействуею с некоторыми элементами химическими, в частности - с железом (вспоминаем о связи желазе и гемоглобина).
Спросим Гугл:
"Начальной ступенью некоторых отравляющих веществ является взаимодействие с атомом железа гемоглобина крови или железосодержащих ферментов"
("Краткая химическая энциклопедия", Кнунянц (был такой известный советский ученый))
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Нічого гарного від цієї новини не передбачаю.
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"Все зависит от состояния пациента"! Откровенненькь однако.
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Та шо ви виєте! Гроші ходять за пацієнтом. Стадом!
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