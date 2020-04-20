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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Канада (1410) стрельба (2616)

 Самая кровавая в истории Канады стрельба произошла в провинции Новая Шотландия: погибли 16 человек

В результате стрельбы в провинции Новая Шотландия, которая стала самой массовой в истории Канады по количеству жертв, погибли 16 человек.

Эту информацию обнародовала Королевская канадская конная полиция, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Отмечается, что жертв может оказаться еще больше, ведь поисково-спасательная операция продолжается.

Преступником, совершившим массовое убийство, оказался 51-летний местный житель Габриэль Вортман, он погиб при задержании. Сначала в форме офицера полиции он проник в дом в поселке Портапик (в 100 км от города Галифакса, столицы провинции Новая Шотландия), где расстрелял несколько человек. После этого продолжил стрельбу в других местах, передвигаясь на автомобиле, похожем на полицейский. Кроме этого, в окрестностях были подожжены несколько домов.

Самая кровавая в истории Канады стрельба произошла в провинции Новая Шотландия: погибли 16 человек 01

По мнению правоохранителей, жертв в первом доме стрелок выбрал не случайно, а уже потом открывал огонь наугад. О мотивах убийцы полиция не сообщает. Поскольку пока еще точно не установлен маршрут убийцы, правоохранители не исключают, что будут найдены и другие жертвы.

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После длительного преследования Вортмана заблокировали в 30 км от Галифакса. Подробности его задержания и гибели еще не известны, как и то, какое именно оружие он применил.

Среди погибших - сотрудница полиции, ее коллега получил легкие ранения.

Эта стрельба стала самой кровавой в истории Канады. После подобного преступления, совершенного в 1989 году в Политехническом колледже Монреаля (тогда погибли 14 женщин), Канада ввела тщательную проверку всех желающих приобрести огнестрельное оружие и запретила владение ее скорострельными видами.

Источник: https://censor.net.ua/n3190155
 
   
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Прям, как Дуглас в фильме "С меня хватит".
Спокойного клерка так достало окружающее его быдло, что он устроил в городе настоящий армагеддон.
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ты уверен, что все убитые этим психом были быдлом? зачем такие аналогии проводить? достало тебя - иди убей того, кто тебе сделал это ДОСТАЛО!!! а не обычных прохожих, студентов или пенсов...
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Смотел фильм боулинг для колумбины, автор там говорил что в канадеиу всех есть оружие но ни кто не стреляет, и вот пля
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вортман..... цікаве прізвище, не важко здогадатися національність
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вони занадто сцикливі, щоб так одразу стільки людей.....
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і зільберман також чисто німецьке
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В США и Канаде основная масса людей с немецкими фамилиями, ибо из Германии в 19 веке основной поток мигрантов был. Дональд Трамп (Трумп) - один из потомков.
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Точно, с горшка слезть не могу. Не выходит "каменный цветочек"!
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RIP...

(співчуття рідним безвинно загублених жертв)
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Убийца в форме полицейского , был в машине похожей на полицейскую. и была убита полицейская , скорее всего убийца и есть полицейский.
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с детства их не люблю..а они, вижу, не любят нас
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Сегодня день рождения Гитлера,братана Министра МОЛОТВА ии Кайзера ДЖУГАШВИЛИ...ну типа РИББЕНТРОПА... Найкривавіша в історії Канади стрілянина сталася в провінції Нова Шотландія: загинули 16 осіб - Цензор.НЕТ 4908 Найкривавіша в історії Канади стрілянина сталася в провінції Нова Шотландія: загинули 16 осіб - Цензор.НЕТ 4908
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Небыло бы автомата--въехал бы в толпу грузовиком...
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Вот что значит запрет на оружие. Самый страшный случай в истории государства. А в соседних США такие стрельбы каждую неделю где-то происходят и гибнут сразу по несколько десятков.
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Ну так запретите автомобили. Автомобилями убивают тысячи человек в день!!!
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Не каждую неделю, а несколько раз в день, гибнут сотни тысяч, просто массоны из оружейного лобби скрывают от мирового сообщества правду!
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Лена, деточка... Шла бы ты лесом.
Хоплофобия - точно психическое заболевание.
Чем больше на руках легального оружия - тем ниже преступность.
Ты не знала?
Взять хотя бы нас. Украину. Почти в каждом доме есть легальный ствол.
Я точно знаю - стоит один раз выстрелить, через 5 минут рядом будет куча соседей с ружьями.
Разве это плохо?
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А дедушка Байден сказал что в штатах застрелили 140 миллионов 😀
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Людина поїхала розумом, про що тут писати?
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