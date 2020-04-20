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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
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 Количество жертв коронавируса в мире превысило 165,2 тыс., инфицированных уже 2,4 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 20 апреля в мире зарегистрировали 2 404 249 случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 165 234 смерти от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 40 682, заболевших - 759 687, протестировано - 3 882 002.

Испания сообщает о 198 674 случаях COVID-19, 20 453 человек умерли.

В Италии зафиксировано 178 972 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 23 660 летальные.

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Испании, Италии, и Франции.

Во Франции умерли 19 744 человек, В Великобритании - 16 095, в Иране - 5 118, в Турции - 2 017, в Бельгии - 5 683, в Нидерландах - 3 697.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можно ожидать рост заболеваемости COVID-19 в Украине на 5-10 день после Пасхи, - замглавы Минздрава Микичак

В РФ число зараженных достигло 42 853 человек, из которых 361 умер, в Беларуси - 4 779, умерли - 47; в Польше - 9 287, умерли - 360; в Молдове - 2 472, умерли - 67; в Венгрии - 1 916, умерли - 189; в Румынии - 8 746, умерли - 451; в Словакии - 1 161, умерли - 12.

Напомним, в Украине на утро 19 апреля зафиксированы 343 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 5449, умерли 141 человек, 347 - выздоровели.

Количество жертв коронавируса в мире превысило 165,2 тыс., инфицированных уже 2,4 млн 01

Источник: https://censor.net.ua/n3190154
 
 
 Топ комментарии
 
Короновірус збирає свої жертви, а це ще не кінець історії😒
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Трамп уже выявил, что Билл Гейтс, одержимый вакцинацией и сокращением населения в мире, финансировал создание в Китае этого коронавируса, а вчера сообщили, что фонд Обамы перевел в китайский Ухань еще до пандемии 3,7 млн. долларов. Трамп расследует преступления сатанистов - масонов во всем мире, связанные также с педофилией, торговлей людьми, убийствами детей, наркоторговлей и т.д.
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Видно що йде на спад, Гейтс програв.
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Гейтс - не Гейтс, а деяким сподобалось свої народи на поводку тримати.
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Ну то зовсім нереально, 25% людства (країн) зазвичай має мізки. Треба порахувати ті країни, які в цьому не задіяні)))
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жадность - это скверно
https://www.youtube.com/watch?v=aejTc-WqAUo
не надо было вирус у китайцев заказывать. они сделали с китайским качеством Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 165,2 тис., інфікованих уже 2,4 млн - Цензор.НЕТ 2853
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ЙДЕ НА СПАД В УМОВАХ КАРАНТИНУ.ЗАРАЗ ДЕЯКІ КРАЇНИ ЯКІ ПРОЙШЛИ ПЕРШИЙ ШКВАЛ СПРОБУЮТЬ ПОСЛАБИТИ КАРАНТИННІ ОБМЖЕННЯ.СПОСТЕРІГАЄМ І ТОДІ РОБИМ ВИСНОВКИ.УКРАЇНІ НАЙБЛИЖЧІ ТИЖНІ ЦЕ НЕ СВІТИТЬ.
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Короновірус збирає свої жертви, а це ще не кінець історії😒
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Тримання собак в квартирах це знущання.
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Так а навіщо тоді повиводили *мелкі* породи !?
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протокола лечения нет, и небудет, чем вы лечите то? конечно капанину всякую можно назначать, доказаности существующих противовирусных нет, умирают от острой дыхательной недостаточности а не от итш, на мой скудный умишко лечение трубой это все, если затрубили 90 % привет семъе, по этому и возбудились ВОЗ, вылечить то невозможно все зависит от индивидуальных особенностей организма
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Во Франции умерли 19 744 человек, В Великобритании - 16 095, в Иране - 5 118, в Турции - 2 017, в Бельгии - 5 683, в Нидерландах - 3 697 - это не статистика! Осталось узнать цифры, которые никогда не озвучивают и догадываюсь почему: за какой период времени, количество населения стран и пиковая сезонная смертность до этого всего в сутки )
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Український літак-гігант "Мрія" доставив до Франції 150 тонн масок та інших засобів індивідуального захисту.
Літак "Авіаліній Антонова" Ан-225 "Мрія" виконав другий рейс з Китаю та доставив до Франції вантажі медичного призначення для боротьби з пандемією коронавірусу.19 квітня, найбільший в світі транспортний літак приземлився в аеропорту Париж-Ватрі, що приблизно за 130 км від столиці Франції.Рейс виконувався з Тянцзиня з проміжною посадкою на дозаправку в Алмати. А сьогодні після вильоту з казахстанського аеропорту, Ан-225 також приземлявся в Баку.Як поінформували в ДП "Антонов", цього разу в китайської сторони виникла затримка під час завантаження. Через це літак прилетів до Франції на день пізніше запланованої дати.За інформацією аеропорту Париж-Ватрі, "Мрія" привезла близько 150 тонн вантажу - масок та інших засобів індивідуального захисту.
Відео https://espreso.tv/news/2020/04/19/**************************************************************************
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