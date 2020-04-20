 Количество жертв коронавируса в мире превысило 165,2 тыс., инфицированных уже 2,4 млн. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 165 234 смерти от коронавируса.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 40 682, заболевших - 759 687, протестировано - 3 882 002.
Испания сообщает о 198 674 случаях COVID-19, 20 453 человек умерли.
В Италии зафиксировано 178 972 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 23 660 летальные.
Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Испании, Италии, и Франции.
Во Франции умерли 19 744 человек, В Великобритании - 16 095, в Иране - 5 118, в Турции - 2 017, в Бельгии - 5 683, в Нидерландах - 3 697.
В РФ число зараженных достигло 42 853 человек, из которых 361 умер, в Беларуси - 4 779, умерли - 47; в Польше - 9 287, умерли - 360; в Молдове - 2 472, умерли - 67; в Венгрии - 1 916, умерли - 189; в Румынии - 8 746, умерли - 451; в Словакии - 1 161, умерли - 12.
Напомним, в Украине на утро 19 апреля зафиксированы 343 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 5449, умерли 141 человек, 347 - выздоровели.
https://www.youtube.com/watch?v=aejTc-WqAUo
не надо было вирус у китайцев заказывать. они сделали с китайским качеством
Літак "Авіаліній Антонова" Ан-225 "Мрія" виконав другий рейс з Китаю та доставив до Франції вантажі медичного призначення для боротьби з пандемією коронавірусу.19 квітня, найбільший в світі транспортний літак приземлився в аеропорту Париж-Ватрі, що приблизно за 130 км від столиці Франції.Рейс виконувався з Тянцзиня з проміжною посадкою на дозаправку в Алмати. А сьогодні після вильоту з казахстанського аеропорту, Ан-225 також приземлявся в Баку.Як поінформували в ДП "Антонов", цього разу в китайської сторони виникла затримка під час завантаження. Через це літак прилетів до Франції на день пізніше запланованої дати.За інформацією аеропорту Париж-Ватрі, "Мрія" привезла близько 150 тонн вантажу - масок та інших засобів індивідуального захисту.
Відео https://espreso.tv/news/2020/04/19/**************************************************************************