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 Полиция задержала водителя автомобиля, по вине которого в ДТП погиб 8-месячный ребенок на Ривненщине

В Ровенской области полиция задержала 37-летнего водителя легкового автомобиля BMW, который совершил смертельное ДТП, в котором погибла 8-месячная девочка и пострадала ее 19-летняя мать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации Национальной полиции Ровенской области.

Смертельная авария произошла 18 апреля на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" вблизи с.Великий Житин Ровенского района.

Следователи установили, что 37-летний местный житель на автомобиле "BMW-520 I" не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем марки "ВАЗ" под управлением 49-летнего водителя.

Как отмечается, в результате столкновения от полученных травм погибла пассажирка "ВАЗа" - восьмимесячная девочка, а ее 19-летнюю мать с политравмой и переломом таза госпитализировали в Ровенскую областную клиническую больницу. Водители в аварии не пострадали.

Следователи задержали водителя "BMW" по ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190153
 
 
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Якщо водій тікає з місця ДТП (при наявності загиблих), то треба позбавляти прав на авто на 15 років, і кримінальна відповідальність як за умисне вбивство при наявності загиблих.
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куди йому втікати це ж місцевий.. не втікав він
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Сукин сын. А наше "добренькое" законодательство, проголосованное такими же сукиными детьми, для таких вот убийц предусматривает аж ДО 5 лет)))) из которых дают максимум 3, а потом удо... Таких тварей сажать надо от 10!!!! И без всяких удо, и с полным возмещением материального и морального вреда, пускай платит за лечение и содержит пожизненно инвалида, как в нормальных странах!!!! Это убийство и нанесение тяжких!!!!
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при подобных преступлениях, когда скрылся с места дтп должна автоматом включится презумпция виновности, чтоб мразь должа доказать что был чистый и без веществ и алкоголя, а если не смог сиди кукарекай семерочку восьмерочку с нариками и прочими интересными личностями
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У "диких кавказцев" водилу бы уже пришили по кровной мести. Но мы ведь "культурные"... терпилы.
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