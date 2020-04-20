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 Общество
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Все про:граница (3376) Польша (5172) посольство (615)

 Украинское посольство в Польше ответило на 70 тысяч запросов за первый месяц закрытия границ

За первый месяц ограничений в передвижении после закрытия границ в связи с пандемией коронавируса посольство Украины в Польше ответило на 70 тысяч обращений граждан.

Об этом сообщила руководитель консульского отдела Посольства Светлана Крыса изданию "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

"С 15 марта по 15 апреля в посольстве обработано более 6 тыс. электронных обращений, по десяти телефонных круглосуточных линиях даны ответы на более чем 60 тыс. звонков на мобильные и более 2,5 тыс. – на стационарные телефоны", - отметила консул.

По ее словам, до 7 апреля (тогда Киев ввел запрет на пеший переход границы) трудовые мигранты из Украины больше всего интересовались, как выехать из Польши в условиях действующих ограничений. Сейчас же украинцы чаще обращаются с такими вопросами: как вернуться в Польшу, как происходит обсервация в Украине, является ли она обязательной, как доехать домой в Украине в условиях ограничения работы общественного транспорта.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190151
 
 
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Знакомый и не выезжал с Польши, работает легально, есть медстраховка. И зарплату повысили.
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Дома хорошо, а в Польше лучше..Итоги 30-летнего развития державы.. От Лёни до Вовы - живем все хреновей
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Яку владу обираєте, так і живете. Хто ж вам дохтур?
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а ти чого на вибори не ходиш? а якщо ходиш, то й ти обираєш Украинское посольство в Польше ответило на 70 тысяч запросов за первый месяц закрытия границ - Цензор.НЕТ 8044
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За кого я голосую не приходять до влади, патамушта довбодятли голосують за тих хто обіцяє пакращення вже сьогодні.
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Это сообщение наводит на такие мысли. Наши посольства, вместо того, чтобы призвать граждан оставаться там, где они есть и помочь им в плане сохранения вида и рабочего места - СПРОВОЦИРОВАЛИ БЕГСТВО их из стран пребывания. Теаерь я точно убеждён, что это так сделано преднамеренно. Другое дело зачем. У нас сложно отделить злой умысел от слабоумия.
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