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 Враг за сутки шесть раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, ликвидированы и ранены четверо наемников РФ, - штаб

На Пасху российско-оккупационные войска, несмотря на установленный на Донбассе режим всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня, шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

"Украинские защитники, которые знакомы с коварной тактикой захватчиков, с помощью штатных огневых средств заставили оккупационные войска прекратить преступную активность", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что подавляющее большинство нарушений режима "Тишины" были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"Здесь из миномета калибра 82 мм захватчики обстреляли наших защитников вблизи поселка Пески.

Гранатометы различных систем оккупанты применили по позициям Объединенных сил рядом с городом Марьинка.

Возле Широкино, что на Приазовье, российские наемники вечером дважды открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а вблизи села Павлополь была замечена активность вражеских снайперов", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие против защитников Луганского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ из 82-мм миномета обстреляли позиции ВСУ возле Песков, потерь нет, - пресс-центр ОС

"Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ за прошедшие сутки не было.

На все провокации противника подразделения Объединенных сил дали решительный ответ. Агрессивные действия российских наемников и в дальнейшем будут жестко и оперативно пресекаться нашими защитниками", - сообщили в пресс-центре ОС.

По данным разведки Объединенных сил, 19 апреля украинские подразделения уничтожили двоих захватчиков и еще двоих ранили.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - добавили в штабе.

Враг за сутки шесть раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, ликвидированы и ранены четверо наемников РФ, - штаб 01
Враг за сутки шесть раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, ликвидированы и ранены четверо наемников РФ, - штаб 02

Слава Украине!

Источник: https://censor.net.ua/n3190150
 
   
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ликвидированы и ранены четверо наемников РФ



здоровья всем погибшим за новососию Враг за сутки шесть раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, ликвидированы и ранены четверо наемников РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 1537
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свежей смолы, ароматной серы и комфортной температуры в котлах...
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- У нас, в аду, класс! 8 часов у котла отстоял и бабы, водка, гулевоны.
- А у нас, в раю, завал. Пашем без выходных, голову поднять некогда. А всё потому что, людей не хватает.
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Героям Слава!!,
Горіть у пеклі москалі!!!
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Нехай живцем горять лаптєкопитні по всій ПіДаРасіі.
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Окупанти та колоборантські сепари мають знищуватися безжалістно.
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я не понимаю вас Украинци. вы изгнали грузинский батальен, тех кто именно знал российскую тактику. теперь выбрали президентом клоуна. вы не сможете этим багажом противостоять россие поверьте. самую главное надо вам понять надо уже. Этот монгол идет уничтожить Русь вообще. не поняли до сех пор?
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" режим всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня,Источник:https://censor.net.ua/n3190150"

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Мне эти сводки от ООС напоминают сводки совинформбюро времён 2 мировой(по фильмам естественно) - тоже резануло - бессрочное, решительный ответ.
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