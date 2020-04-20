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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
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 Можно ожидать рост заболеваемости COVID-19 в Украине на 5-10 день после Пасхи, - замглавы Минздрава Микичак

Вспышка количества случаев инфицирования COVID-19 в Украине после многолюдных пасхальных служб может быть через пять-десять дней.

Об этом в эфире ТСН сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, информирует Цензор.НЕТ.

Она объяснила, что это произойдет из-за того, что много украинцев не соблюдали карантин и пошли в церкви, где и могли заразиться коронавирусом. Подобную ситуацию, всплеск заражений, медики наблюдают и после Вербного воскресенья.

"По мнению эпидемиологов, и уже есть опыт определенный, на пятый-десятый день от такого массового скопления людей в определенных храмах мы можем ожидать рост заболеваемости. Так произошло и происходит после Вербного воскресенья. К большому сожалению, мы можем ожидать такую угрозу и через неделю практически", - сказала Ирина Микичак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По факту нарушения карантина во время пасхальных богослужений в Почаевской и Святогорской лаврах начаты уголовные производства, - Нацполиция

Напомним, на Пасху в украинские церкви пришли 130 тысяч верующих. По данным Нацполиции, богослужения в почти 14 тыс. храмов Украины прошли без нарушений, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина.

По состоянию на 09:30 19 апреля в Украине зафиксировали 5440 случаев инфицирования новым коронавирусом. Из них 141 - летальный случай, 347 - выздоровели, остальные лечатся.

Источник: https://censor.net.ua/n3190148
 
 
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Пасхальные ЗЕбилы будут сидеть на карантине ещё долго, без работы и без денег...
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Пасхальные ЗЕбилы будут сидеть на карантине ещё долго, без работы и без денег...
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Знаю одну таку стару дуру, яка робила вигляд, що ходити вже не може. Але вчора різко одужала та попєрдоліла у церкву та на базар за молочком. Ну, якщо захворію, то хоч буду знати через кого та від кого.
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РОСІЙСЬКА ЦЕРКВА ЦІЛЕСПРЯМОВАНО ВЧИНИЛА ЗЛОЧИН ПРОТИ УКРАЇНИ, ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДМОВЧУЄТЬСЯ

Тисячі людей на Донеччині, "Хресний хід" у Києві, і ще багато церков по всій країні. Без масок, без рукавичок. Московські священники без захисту. Це не про безвідповідальність. Це про цілеспрямовану спецоперацію проти України.
Влада Зеленського два тижні відмовчується. Вдає, що нічого не помічає. Ніхто не затриманий. Практично нікого не оштрафували. І це все лягає на відповідальність тих людей, що зараз керують країною.
Навіщо вводити карантин, якщо дозволяти окремим структурам на нього плювати і топтатися по Законах України? Навіщо штрафувати спортсменів чи бабусь по парках, якщо московські попи збирають тисячі людей в закритих приміщеннях? Це не боротьба з коронавірусом. Це профанація"
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тесты начнут делать с понедельника???
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Главная»Киев»Денег нет, но вы держитесь: украинский медик "похвасталась" своей зарплатой - "Это подачка перед Пасхой…"
Выплатили жалкую сумму
Кажется, все обещания действующей власти относительно повышенных выплат медикам, работающим в условиях эпидемии, оказались фикцией. В лучшем случае, они будут выполнены "когда-нибудь потом", поскольку даже обычная зарплата, которую получает нейрохирург в одной из киевских больниц, может оказаться намного нижу прожиточного минимума.

Киевские медики пожаловались на смехотворные зарплаты в разгар эпидемии. Фото: скриншот YouTube

Врач-нейрохирург столичной Больницы Скорой помощи Марина Гаврилишина пожаловалась на то, что ее апрельская зарплата составила всего...1500 гривен. При этом медик пожаловалась на практически полное отсутствие в больнице обещанных средств защиты персонала - масок, очков, костюмов. О сложившейся ситуации Гаврилишина написала на своей странице в Facebook.
"Возможно хирургам, которые проводят плановые операции, зарплаты не нужны, но не ургентным! Мы работаем круглосуточно, неотложно предоставляем медицинскую помощь - это тяжелые случаи, которые требуют срочной нейрохирургической помощи! Не спим, не едим, в туалет не имеем времени сходить!!! Круглосуточные дежурства на ногах!!! И вот как наш труд оценивает государство... С таким отношением в Украине скоро не будет нормальных ургентных врачей", - посетовала Гаврилишин.
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Кабмин заморозил выплаты молодым учителям
Вчора 19 квітня о 21:45•ZN,ua

В обновленном "антикризисном" бюджете-2020, который вчера подписал президент Влдимир Зеленский, анонсированные ранее выплаты "подъемных" молодым учителям не предусмотрены. Об этом сообщили в комитете Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций.
Для обеспечения финансирования статей расходов жизненно важных в условиях карантина было принято решение отказаться от выплат молодым учителям. Молодому поколению педагогов имеющим стаж менее 10 лет предыдущим составом правительства была обещана выплата в размере 21 тыс. гривень.
По предварительным оценкам почти 74 тыс. молодых педагогов со стажем не более 10 лет должны были получить единовременную помощь размером 21 020 гривень. Такая выплата стала бы ощутимым подспорьем для молодых учителей. После окончания карантина власти вновь планируют пересмотреть бюджет.
Как сообщалось ранее, обновленный бюджет формировался с учетом кредитов от МВФ. До конца мая правительство ожидает 2 млрд долларов кредита . Отметим, что от сотрудничества с МВФ зависит не просто зависит макрофинансовая стабильность, но и выполнение госбюджета в 2020 году.https://zn.ua/POLITICS/kabmin-zamorozil-vyplaty-molodym-uchitelyam-351704_.html
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