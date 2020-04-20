 Шайтанов не готовил покушение на Авакова, - СБУ опровергла заявление Геращенко

Об этом заявил замначальника Главного управления СБУ Виталий Маяков в эфире Свободы Слова с Савиком Шустером, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Что касается других лиц, на которых готовились покушения, то я, как следователь, оперирую доказательствами. По поводу Осмаева была поставлена конкретная задача, обусловлены определенные сроки, был заплачен аванс за убийство, и определен способ расчета. По поводу других лиц - конкретных задач (Шайтанову. - Ред.) не ставилось на это время, и о том, что готовились эти действия, доказательства в настоящее время не собраны", - сказал Маяков.

Ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что задержанный по подозрению в государственной измене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение на главу МВД Арсена Авакова.

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Напомним, 14 апреля контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Шевченковский районный суд Киева на следующий день избрал меру пресечения для уличенного контрразведкой СБУ агента ФСБ Шайтанова - содержание под стражей сроком 60 суток.