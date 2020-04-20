 Шайтанов не готовил покушение на Авакова, - СБУ опровергла заявление Геращенко

Об этом заявил замначальника Главного управления СБУ Виталий Маяков в эфире Свободы Слова с Савиком Шустером, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
"Что касается других лиц, на которых готовились покушения, то я, как следователь, оперирую доказательствами. По поводу Осмаева была поставлена конкретная задача, обусловлены определенные сроки, был заплачен аванс за убийство, и определен способ расчета. По поводу других лиц - конкретных задач (Шайтанову. - Ред.) не ставилось на это время, и о том, что готовились эти действия, доказательства в настоящее время не собраны", - сказал Маяков.
Ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что задержанный по подозрению в государственной измене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение на главу МВД Арсена Авакова.
Напомним, 14 апреля контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.
Шевченковский районный суд Киева на следующий день избрал меру пресечения для уличенного контрразведкой СБУ агента ФСБ Шайтанова - содержание под стражей сроком 60 суток.
будут))
🤣
тепловизора"версии" покушения на авакова... рндоном я особисто ігнорю апріорі
Добавлю, с уточнением: все, замазанное в кучму, и "птенцов" его, стОит смерти мразям, продвигающим это...
А тепер він став непотрібним. І знадобилася зе-"перемога".
Бо справжнього завербованого агента тлі =викрити= б не дозволили.
😎
Шайтанов знал о спецоперациях в ато, использовал полученную информацию для срыва этих спецопераций, рассекречивал наших агентов - вот что важно и должно быть досконально расследовано. Нельзя уводиться следствие в сторону выдуманного покушения. Потом защита отобьёт шайтанова на этом эпизоде.
1/ Ясен пень, что покушение не готовили. Почему ясно? Да, потому что Аваков с командой Зе с таким усердием прессует майдановцев, волонтеров и Стерненко, что у мокшан ему не казнь, а звание и пенсию впору давать.
2/ Сложнее вопрос с тем, что Аваков вписался за Таню Черновол. Почему? Дружеские отношения по Майдану? На такой-то должности, где цена дружбы карьера и выше, вписаться? Про людей на такой высоте говорят, что тамбовский волк ему товарищ. Почему же тогда? Не знаю. Может быть, кто-то поехал в Штаты? Может быть, понял, что "конец" слугам, а он много наследил?
Но то, что покушение не готовили это прозрачно и без Геращенко.