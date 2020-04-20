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Все про:Аваков (3039) покушение (814) СБУ (14594) Шайтанов (15)

 Шайтанов не готовил покушение на Авакова, - СБУ опровергла заявление Геращенко

В настоящее время следствие не располагает доказательствами подготовки покушения на министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом заявил замначальника Главного управления СБУ Виталий Маяков в эфире Свободы Слова с Савиком Шустером, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Что касается других лиц, на которых готовились покушения, то я, как следователь, оперирую доказательствами. По поводу Осмаева была поставлена конкретная задача, обусловлены определенные сроки, был заплачен аванс за убийство, и определен способ расчета. По поводу других лиц - конкретных задач (Шайтанову. - Ред.) не ставилось на это время, и о том, что готовились эти действия, доказательства в настоящее время не собраны", - сказал Маяков.

Ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что задержанный по подозрению в государственной измене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение на главу МВД Арсена Авакова.

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Напомним, 14 апреля контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Шевченковский районный суд Киева на следующий день избрал меру пресечения для уличенного контрразведкой СБУ агента ФСБ Шайтанова - содержание под стражей сроком 60 суток.

Источник: https://censor.net.ua/n3190144
 
 
 Топ комментарии
 
Геращенко, молодец, прогиб засчитан!
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а через пол года, примут этого Маякова, на том что он готовил убийство на Антонину Геращенко.. ну тот, что главный по слизыванию тарелок после Авакова..
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Черт - чертом. Но похоже будущий диктатор в Украине. Все к этому идет. Полиция, ГСЧС под его началом. И у ветеранов АТО он, при всех делах, более воспринимаем , чем уклонист и шут Зеля
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Диктатор вряд ли, серый кардинал - да.
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Все може бути. Повторять мантру на виборах - "Будь-хто, тільки не Зеленський(Порошенко).
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а через пол года, примут этого Маякова, на том что он готовил убийство на Антонину Геращенко.. ну тот, что главный по слизыванию тарелок после Авакова..
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Тарілку хотіли отруїти падлюки?!
🤣
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А есть ли у "следствия" доказательства, что Ющенко отравил лично Смешко? - я толсто намекаю на гордона - аффтара тепловизора "версии" покушения на авакова...
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все замазане горндоном я особисто ігнорю апріорі
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Прекрасно сказано.
Добавлю, с уточнением: все, замазанное в кучму, и "птенцов" его, стОит смерти мразям, продвигающим это...
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да, они на том интервью тогда круто сказанули, что Ющенка никто не травил и глаза поотводили в разные стороны . А уши потом сами выросли ...и вещество отравления было названо --точно не помню - диоксин вроде
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Я бачила версію, що СБУ використовувало цього Шайтанова для злиття недостовірних даних.
А тепер він став непотрібним. І знадобилася зе-"перемога".
Бо справжнього завербованого агента тлі =викрити= б не дозволили.
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Не, ну а че. Порох вон Савченко-Рубана гонял... Ничего нового. Чистапамацковски.
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А эту версию случайно не Семочко выдвигал?
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Тов. прапорщик, а крокодилы летают? Нет! А майор сказал, что летают! Вообще-то летают, но низко-низко.
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Товстопузий аваківський говномет Антоніна знову своїм вимерли обісрався.до чого гідотне це аваківське керівництво поліції. Банальна озу, банда.
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Аваков никакой опасности для рашки не составлял. Ну к примеру убрали Авакова, кому это из внутренних политиков надо да и как это и на что повлияет. Порошенко нет, клоун нет. Все поймут что это рашка а ей это не выгодно. Так что Аваков себе цену набивает.рашка в основном мстит.
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Ну вот скоро Шайтанова оправдают и дадут очередное звание.
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Чому не при тягають до відповідальності того хто поновив на посаді цього ворога?
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Это бесперспективно. Порошенко такая устрица, что на таком его не возьмёшь , хотя там вопросов вагон и тележка. Скажет - ничого не знав.
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Не было и не было. Разрабатывайте дальше. Главное, связи. Не мог он сам работать. Не мог сам себе звания присваивать. Тем более , что Турчинов выкинул его на кислород в 14 году, потом его вернули , и даже в 15 году порошенко наградил орденом Богдана Хмельницкого и дал ему звание генерал-майора. Если бы не клованы, то так бы шайтанов и до генералиссимуса дошёл.

Шайтанов знал о спецоперациях в ато, использовал полученную информацию для срыва этих спецопераций, рассекречивал наших агентов - вот что важно и должно быть досконально расследовано. Нельзя уводиться следствие в сторону выдуманного покушения. Потом защита отобьёт шайтанова на этом эпизоде.
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войска отвел, запретил ответку и тем самым увеличил количество погибших воинов- тоже Шайтанов? вывести Москву из стороны конфликта-тоже Шайтанов в Минске подписался? Сажает людей и фабрикует дела по указке Портнова -тоже Шайтанов? привел страну при стабильном экономическом росте к дыре в 300 лярдов и фактически к дефолту -тоже Шайтанов?
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Геращенко,Кива.Варченко,всякой, и в большом количестве, скомпроментирующей после майдановской беркутни-неприятнейших персонажей собрал под своё крыло Аваков. Исключением может быть Зорян Шкиряк. Из-за своей внутренней непорядочности и не искренности их услужливость и раболепие откровенно вылазет на наружу. Наверное ментально или в силу своего характера это Авакову приносит удовлетворение..
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Еще через некоторое время окажется, что бакановские придурки ликвидировали канал, по которому Кремлю сливали дезинформацию.
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А мы уже решили, что и принцессу Диану он тоже мочканул.
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не первый раз врет жирный гандоша. какой же он мерзкий, как протухший холодец,буэ
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Какая неожиданность!! Тупому кабану нужно срочно придумать хачу другое покушение..А то неудобно как то получилось...
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Геращенко: "Шайтанов не готовил покушение на Авакова".
1/ Ясен пень, что покушение не готовили. Почему ясно? Да, потому что Аваков с командой Зе с таким усердием прессует майдановцев, волонтеров и Стерненко, что у мокшан ему не казнь, а звание и пенсию впору давать.

2/ Сложнее вопрос с тем, что Аваков вписался за Таню Черновол. Почему? Дружеские отношения по Майдану? На такой-то должности, где цена дружбы карьера и выше, вписаться? Про людей на такой высоте говорят, что тамбовский волк ему товарищ. Почему же тогда? Не знаю. Может быть, кто-то поехал в Штаты? Может быть, понял, что "конец" слугам, а он много наследил?

Но то, что покушение не готовили это прозрачно и без Геращенко.
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