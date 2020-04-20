EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
  1548  14
Материалы по теме:
Все про:Донбасс (21152) военнослужащие (4492) пленные (884) 53 отдельная механизированная бригада (50) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (38)

 При обмене 16 апреля вернули двух бойцов ВСУ - Гриненко из 79-й ОДШБр и Шайдова из 53-й ОМБр. ФОТО

При обмене 16 апреля 2020 года на подконтрольную Украине территорию вернулись двое военнослужащих ВСУ - Николай Гриненко и Виктор Шайдов.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Новинарню.

22-летний Николай Гриненко из Николаева - военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ Вооруженных сил Украины.

При обмене 16 апреля вернули двух бойцов ВСУ - Гриненко из 79-й ОДШБр и Шайдова из 53-й ОМБр 01

Служил в разведывательном взводе одного из подразделений бригады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина передала список из около 200 человек на следующий обмен пленными, - Резников

В руки террористов на неподконтрольной территории Донетчины попал 23 января 2019 года.

По информации 79 ОДШБр, армеец исчез вместе с оружием в районе выполнения боевой задачи на одном из наблюдательных постов неподалеку Павлополя.

В тот момент побратимы не знали обстоятельств исчезновения бойца. Сначала разыскивали его в тылу, пока не появилось видео "допроса", из которого стало ясно, что Гриненко - в плену.

На видео он рассказывает: "Нарвался то ли на сигнальную мину, то ли на растяжку. Раздался взрыв. Я упал. Потерялся. Оглянулся - моих ребят уже не было. После чего услышал, идут ваши и начал кричать, что сдаюсь".

Бывший пленный танкист Богдан Пантюшенко, освобожденный из плена в декабре 2019 года, вспоминал, что Гриненко сначала держали в "следственном изоляторе", возили на "допросы" в прокуратуру, а затем перевели в их камеры в СИЗО.

Также читайте: Переговоры об обмене удерживаемыми лицами продолжатся на видеовстрече ТКГ 22 апреля, - Резников

Сразу после исчезновения Гриненко правоохранители открыли уголовное производство по статье "дезертирство", впоследствии появилось еще одно - об исчезновении человека.

Второй военный - 49-летний Виктор Шайдов из Днепропетровской области, военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

При обмене 16 апреля вернули двух бойцов ВСУ - Гриненко из 79-й ОДШБр и Шайдова из 53-й ОМБр 02

Он - еще один из восьми армейцев, которые на КамАЗе случайно заехали на неподконтрольную территорию в мае 2019 года у Новотроицкого Донецкой области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На следующем этапе обмена, мы бы хотели вернуть людей, которые находятся в оккупированном Крыму и РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Одного из заблудившихся пленных - старшего солдата Максим Горяинов - в июне 2019 года освободили. Еще один - старший сержант Роман Беспалый, по версии наемников РФ, якобы повесился в камере. Террористы передали на подконтрольную территорию его выпотрошенное тело. То, что это Беспалый, доказала только ДНК-экспертиза.

Сначала их содержали в СИЗО в Донецке. Шайдова - в камере в подвале, потом начались "судебные заседания".

29 декабря 2019 года Украине передали Александра Геймура, Кима Дуванова и Бориса Пундора.

После освобождения Шайдова еще двое бойцов 53 ОМБР остаются в плену "ДНР".

Напомним, 16 апреля в результате взаимного освобождения на Донбассе в Украину вернулось 20 граждан. В свою очередь, 14 человек планировалось передать наемникам РФ в ОРДЛО. Однако четверо из них отказались.

Читайте: "Место под охраной", - Резников рассказал об условиях обсервации освобожденных из плена

Источник: https://censor.net.ua/n3190142
 
 
 Топ комментарии
 
Отдохни в спаме ,бот ЗЕблевотный
 показать весь комментарий
 
Очень интересно.
Если не ошибаюсь, обменяли двадцать человек.
Но наверное решили не утомлять людей и рассказали биографию двоих, скромно умолчав о остальных...
 показать весь комментарий
 
Піар блазнів - ну хоча б на чомусь... При обмене 16 апреля вернули двух бойцов ВСУ - Гриненко из 79-й ОДШБр и Шайдова из 53-й ОМБр - Цензор.НЕТ 3542
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Брэхня это всьо. ********* авторитетно заявляют, что нам передали одних таксистов.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
********* умеют лишь одно - отправлять неудобную правду в спам.
 показать весь комментарий
 
Піар блазнів - ну хоча б на чомусь... При обмене 16 апреля вернули двух бойцов ВСУ - Гриненко из 79-й ОДШБр и Шайдова из 53-й ОМБр - Цензор.НЕТ 3542
 показать весь комментарий
 
 
Ну, хорошо, что освободили....
И что за них отдали 20 убийц.
 показать весь комментарий
 
 
Очень интересно.
Если не ошибаюсь, обменяли двадцать человек.
Но наверное решили не утомлять людей и рассказали биографию двоих, скромно умолчав о остальных...
 показать весь комментарий
 
 
Да там и с этими двумя не все чисто.
 показать весь комментарий
 
военных ребят с возвращением в Украину !

чего им стоил плен показывает смерть Романа Беспалого

но эти обмены без обмена пленных Воинов - позор !
 показать весь комментарий
 
 
Короче дезертиров Зе вернул, а те кто реально воевал против рашистов сидят уже 6 лет в росийском плену При обмене 16 апреля вернули двух бойцов ВСУ - Гриненко из 79-й ОДШБр и Шайдова из 53-й ОМБр - Цензор.НЕТ 6126
 показать весь комментарий
 
 
Могли уже хоть нормальную легенду дезертирам придумать. Нельзя же так тупо людям сцать в лицо. Один шел в группе и *потерялся* в тылу, и группа не заметила потери бойца хотя сработала сигнальная мина. Второй не стал заморачиваться и прямо на машине в плен поехал. Зашибись мля привезли защитничков. В Козломордии ржут рвут животы
 показать весь комментарий
 
Огласите весь список. Вполне возможно, воевавшие увидят знакомых...
 показать весь комментарий
 
 
Какой? Военных вернули только двоих, не исключено, что дезертиров.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх