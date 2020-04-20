 При обмене 16 апреля вернули двух бойцов ВСУ - Гриненко из 79-й ОДШБр и Шайдова из 53-й ОМБр. ФОТО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Новинарню.

22-летний Николай Гриненко из Николаева - военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ Вооруженных сил Украины.

Служил в разведывательном взводе одного из подразделений бригады.

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В руки террористов на неподконтрольной территории Донетчины попал 23 января 2019 года.

По информации 79 ОДШБр, армеец исчез вместе с оружием в районе выполнения боевой задачи на одном из наблюдательных постов неподалеку Павлополя.

В тот момент побратимы не знали обстоятельств исчезновения бойца. Сначала разыскивали его в тылу, пока не появилось видео "допроса", из которого стало ясно, что Гриненко - в плену.

На видео он рассказывает: "Нарвался то ли на сигнальную мину, то ли на растяжку. Раздался взрыв. Я упал. Потерялся. Оглянулся - моих ребят уже не было. После чего услышал, идут ваши и начал кричать, что сдаюсь".

Бывший пленный танкист Богдан Пантюшенко, освобожденный из плена в декабре 2019 года, вспоминал, что Гриненко сначала держали в "следственном изоляторе", возили на "допросы" в прокуратуру, а затем перевели в их камеры в СИЗО.

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Сразу после исчезновения Гриненко правоохранители открыли уголовное производство по статье "дезертирство", впоследствии появилось еще одно - об исчезновении человека.

Второй военный - 49-летний Виктор Шайдов из Днепропетровской области, военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Он - еще один из восьми армейцев, которые на КамАЗе случайно заехали на неподконтрольную территорию в мае 2019 года у Новотроицкого Донецкой области.

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Одного из заблудившихся пленных - старшего солдата Максим Горяинов - в июне 2019 года освободили. Еще один - старший сержант Роман Беспалый, по версии наемников РФ, якобы повесился в камере. Террористы передали на подконтрольную территорию его выпотрошенное тело. То, что это Беспалый, доказала только ДНК-экспертиза.

Сначала их содержали в СИЗО в Донецке. Шайдова - в камере в подвале, потом начались "судебные заседания".

29 декабря 2019 года Украине передали Александра Геймура, Кима Дуванова и Бориса Пундора.

После освобождения Шайдова еще двое бойцов 53 ОМБР остаются в плену "ДНР".

Напомним, 16 апреля в результате взаимного освобождения на Донбассе в Украину вернулось 20 граждан. В свою очередь, 14 человек планировалось передать наемникам РФ в ОРДЛО. Однако четверо из них отказались.

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