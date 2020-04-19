 Команда Зеленского всегда находит полное взаимопонимание по ключевым и принципиальным вопросам, - Ермак

Об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак написал в колонке на "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы так же как и всегда находим полное взаимопонимание по ключевым и принципиальным вопросам внутри партии власти. Особенно, если это касается публично заявленных президентом Украины приоритетов. И Владимир Зеленский уже много раз показал, что готов работать с депутатским корпусом столько, сколько этого требуют задачи по развитию Украины", - подчеркнул он.

В то же время, наличие неформальных групп депутатов во фракции СН - часть демократического процесса. Ермак уверен, что такие объединения дают возможность облегчить общение, определить общие интересы, вместе отстаивать те или иные позиции.

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Глава ОП признал, что между объединениями нардепов иногда возникают "естественные противоречия", что также - часть нормального и демократического сосуществования различных интересов в рамках крупной правящей партии.

Ермак, приведя пример десятков тысяч поправок в "антиколомойский" закон, подчеркнул, что "коррупционный лоббизм" в парламенте должен остаться в прошлом.

Но он уверен, что "путем диалога и разъяснений" удастся справиться с этим, а также "что любые проявления коррупции в Верховной Раде все чаще будут получать оценку правоохранительных органов и политическую оценку со стороны украинского общества".

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