 Команда Зеленского всегда находит полное взаимопонимание по ключевым и принципиальным вопросам, - Ермак

Об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак написал в колонке на "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы так же как и всегда находим полное взаимопонимание по ключевым и принципиальным вопросам внутри партии власти. Особенно, если это касается публично заявленных президентом Украины приоритетов. И Владимир Зеленский уже много раз показал, что готов работать с депутатским корпусом столько, сколько этого требуют задачи по развитию Украины", - подчеркнул он.
В то же время, наличие неформальных групп депутатов во фракции СН - часть демократического процесса. Ермак уверен, что такие объединения дают возможность облегчить общение, определить общие интересы, вместе отстаивать те или иные позиции.
Глава ОП признал, что между объединениями нардепов иногда возникают "естественные противоречия", что также - часть нормального и демократического сосуществования различных интересов в рамках крупной правящей партии.
Ермак, приведя пример десятков тысяч поправок в "антиколомойский" закон, подчеркнул, что "коррупционный лоббизм" в парламенте должен остаться в прошлом.
Но он уверен, что "путем диалога и разъяснений" удастся справиться с этим, а также "что любые проявления коррупции в Верховной Раде все чаще будут получать оценку правоохранительных органов и политическую оценку со стороны украинского общества".
Вообще сдурели секретаря , которого народ не выбирал , ГЛАВОЙ НАЗЫВАТЬ ?
Глава ОП признал, что между объединениями нардепов иногда возникают "естественные противоречия", что также - часть нормального и демократического сосуществования различных интересов в рамках крупной правящей партии.Источник: https://censor.net.ua/n3190138
А Ермак просто секретарь офиса
Главарь
Он посмотрел на шефа гестапо обергруппенфюрера СС Мюллера и сказал:
Я не хочу будить в вас злобную химеру подозрительности по отношению к товарищам по партии и по совместной борьбе, но факты говорят о следующем: первое - Штирлиц косвенно, но все-таки причастен к провалу...
он и сейчас курирует круг вопросов, связанных с оружием возмездия, и хотя явных провалов нет, но и успехов, рывков, очевидных побед мы тоже не наблюдаем. А курировать - это не значит только сажать инакомыслящих. Это также означает помощь тем, кто думает точно и перспективно..
"Формула любви".Леонид Броневой.
Зебилы какие же вы Зебилы)))
Ті, хто читав "Кобзар" - журяться. Ті, хто читав Джорджа Орвелла (George Orwell) - не дивуються. Ті, хто взагалі нічого не читав - радіють.
конституційні простори своєї свободи, а уряд уже стріляє". В. Стус
отменял… через шесть нужно подниматься против того, против кого уже поднимался
Киев должен был стать полигоном для примирения Украины и псевдореспублик. Именно 9 мая по Киеву должен был пройти так называемый «Бессмертный Полк» - славное изобретение ФСБ. Во главе его должны были шагать киевские ветераны и вести за руки детей из «ЛНР». Операция держалась в секрете, чтобы скандал вокруг этой дипломатии не испортил праздник «миротворцам».
Именно дети должны были представлять псевдореспублику, потому что на них никто не стал бы нападать, - безупречный план. А терпимость по отношению к детям должна была бы выглядеть как готовность Киева к примирению и в ЛНР уже приготовили список из 30 детей в возрасте от 7 до 12 лет. Вероятно, это должно было выглядеть как победа голубей мира над мифическим киевским фашизмом.
Но карантин сломал все планы и «Бессмертный Полк» не пройдет улицами Киева, а дети из ЛНР отложены в долгий ящик, если вы понимаете о чем я.»
ИНСАЙДЫ КИЕВСКОЙ ПОЛИТИКИ
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