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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (5200) политика (3349) Слуга народа (816) Ермак Андрей (253)

 Команда Зеленского всегда находит полное взаимопонимание по ключевым и принципиальным вопросам, - Ермак

Команда президента Владимира Зеленского всегда находит полное взаимопонимание по ключевым и принципиальным вопросам внутри партии "Слуги народа".

Об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак написал в колонке на "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы так же как и всегда находим полное взаимопонимание по ключевым и принципиальным вопросам внутри партии власти. Особенно, если это касается публично заявленных президентом Украины приоритетов. И Владимир Зеленский уже много раз показал, что готов работать с депутатским корпусом столько, сколько этого требуют задачи по развитию Украины", - подчеркнул он.

В то же время, наличие неформальных групп депутатов во фракции СН - часть демократического процесса. Ермак уверен, что такие объединения дают возможность облегчить общение, определить общие интересы, вместе отстаивать те или иные позиции.

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Глава ОП признал, что между объединениями нардепов иногда возникают "естественные противоречия", что также - часть нормального и демократического сосуществования различных интересов в рамках крупной правящей партии.

Ермак, приведя пример десятков тысяч поправок в "антиколомойский" закон, подчеркнул, что "коррупционный лоббизм" в парламенте должен остаться в прошлом.

Но он уверен, что "путем диалога и разъяснений" удастся справиться с этим, а также "что любые проявления коррупции в Верховной Раде все чаще будут получать оценку правоохранительных органов и политическую оценку со стороны украинского общества".

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Источник: https://censor.net.ua/n3190138
 
 
 Топ комментарии
 
Уберите клоунов из офиса презедента 😀😀😀
Команда Зеленского всегда находит полное взаимопонимание по ключевым и принципиальным вопросам, - Ермак - Цензор.НЕТ 8947
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Дебильное ватное стадо 73 процентных тупо пошло на убой, поверив в сказки тупорылого Шута с 95 квартала
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Про которого именно Зеленского речь ? Про того кто по телевизору выступает, или про того который появляется на публике только в маске ?
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Уберите клоунов из офиса презедента 😀😀😀
Команда Зеленского всегда находит полное взаимопонимание по ключевым и принципиальным вопросам, - Ермак - Цензор.НЕТ 8947
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ШО ЦЕ ЗА ГЛАВА ОП ?

Вообще сдурели секретаря , которого народ не выбирал , ГЛАВОЙ НАЗЫВАТЬ ?

Глава ОП признал, что между объединениями нардепов иногда возникают "естественные противоречия", что также - часть нормального и демократического сосуществования различных интересов в рамках крупной правящей партии.Источник: https://censor.net.ua/n3190138
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Может главарь? ОП организованная преступность.
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Неа , главарь у них умный
А Ермак просто секретарь офиса

Главарь
Команда Зеленського завжди знаходить повне взаєморозуміння щодо ключових та принципових питань, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4807
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Простими словами Андрій Мудак хотів сказати що Слуги урода завжди знаходять розуміння в питаннях «прибарахлитися»та стати на коліна перед Х...лом.
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Та хто б сумлівався. Особливо з тобою.
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Тобто, ця Дєрмакова свиня говорить про те, що як він скаже, та ЗЕлене стадо і зробить.
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Про которого именно Зеленского речь ? Про того кто по телевизору выступает, или про того который появляется на публике только в маске ?
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Дебильное ватное стадо 73 процентных тупо пошло на убой, поверив в сказки тупорылого Шута с 95 квартала
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Особенно они едины в вопросе - как объегорить МВФ. Слабая попытка, с учетом, что там сидят не зепутаны после курсов в Трускавце и их юристы прекрасно знают, что законы по изменению регламента принимаются конституционным большинством. Не получится изобразить дурачков и развести руками после отмены в КС закона по банкам.
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ну й молодці- працюйте дружно.
Он посмотрел на шефа гестапо обергруппенфюрера СС Мюллера и сказал:
Я не хочу будить в вас злобную химеру подозрительности по отношению к товарищам по партии и по совместной борьбе, но факты говорят о следующем: первое - Штирлиц косвенно, но все-таки причастен к провалу...



он и сейчас курирует круг вопросов, связанных с оружием возмездия, и хотя явных провалов нет, но и успехов, рывков, очевидных побед мы тоже не наблюдаем. А курировать - это не значит только сажать инакомыслящих. Это также означает помощь тем, кто думает точно и перспективно..
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Легкие дышат,сердце стучит...,а голова? Голова предмет ТЕМНЫЙ и исследованию не подлежить.... Команда Зеленского всегда находит полное взаимопонимание по ключевым и принципиальным вопросам, - Ермак - Цензор.НЕТ 3753
"Формула любви".Леонид Броневой.
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По советски сказано, прочитайте в инете любую первую страницу газеты "Правда" и найдёте сходство. неужели Украина возвращается в совковый союз с Москвою. Команда Зеленского всегда находит полное взаимопонимание по ключевым и принципиальным вопросам, - Ермак - Цензор.НЕТ 1984
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Желаю Ермаку скорейшей встречи с Чечетовым, Кирпой и Кравченко.
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Кусок сепарского гавна. Даже читать не хочется что оно там п***т.
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СкреПОНОСец Ермак,это типа Ведмедчук был при Кучме....дилехтор канцелярии Команда Зеленского всегда находит полное взаимопонимание по ключевым и принципиальным вопросам, - Ермак - Цензор.НЕТ 8622
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Те, кому я беспрекословно верю, открыто говорят друг с другом о трагизме положения, о тупости наших военных, о кретинизме Риббентропа, о болване Геринге, о том страшном, что ждет нас всех, если русские ворвутся в Берлин... А Штирлиц отвечает: "Ерунда, все хорошо, дела развиваются нормально". Любовь к родине и к фюреру заключается не в том, чтобы слепо врать друзьям по работе... Я спросил себя: "А не болван ли он?" У нас ведь много тупиц, которые бездумно повторяют абракадабру Геббельса. Нет, он не болван. Почему же он тогда неискренен? Или он никому не верит, либо он чего-то боится, либо он что-то затевает и хочет быть кристально чистым. А что он затевает в таком случае? Все его операции должны иметь выход за границу, к нейтралам. И я спросил себя: "А вернется ли он оттуда?
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ермак, закрой ...бало. чьмо кремлевское.
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дЕрмак ты обосрался . не уходи от темы . В Тюрьму жирный !
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Власть которая не ворует все равно не может найти денег на норм пенсии и зп. Гребаный Порох воровал по офшорам деньги прятал, но тем не менее зп повышались..., да короче норм все было. Только не надо мне тут писать что я такой сякой порохобот..., ну и пусть так я порохобот, но главное не наивный ЗЕбил.... А тут зеленые пришли не воруют и в офшорах денег нету..., но все заморозилось и даже катимся немножко куда то в яму. Какой то портнов приехал и пальцы веером и никто ему ничего не может сделать... Да блеать при этой власти хз что творится и все равно Порох виноват))))
Зебилы какие же вы Зебилы)))
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Баба Ванга нагадала,шо Зеленского Путлер назначит начальником Венесуэлы...,МаДУРУ сцапают агенты ЦРУ Команда Зеленского всегда находит полное взаимопонимание по ключевым и принципиальным вопросам, - Ермак - Цензор.НЕТ 2518
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Ермак - "Команда президента Владимира Зеленского всегда находит полное взаимопонимание по ключевым и принципиальным вопросам....."

Ті, хто читав "Кобзар" - журяться. Ті, хто читав Джорджа Орвелла (George Orwell) - не дивуються. Ті, хто взагалі нічого не читав - радіють.
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"Народ ще тільки осмислює
конституційні простори своєї свободи, а уряд уже стріляє". В. Стус
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Усё!....Закончилась "эпохи бедности" - началась эпоха выживания.!(кормчий Зе)
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То есть Ермак подтверждает , что по ключевому вопросу продажи масок за границу в ЗЕкоманде было полное взаимопонимание ?
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зеленский , по крайней мере , доволен
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Бенины псы плотно вцепились за яйца Ермака, да всей Зе команды, каждый день запускают новый компромат, а для Ермака это божья роса.
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некогда жить похоже и цикличность никто не
отменял… через шесть нужно подниматься против того, против кого уже поднимался Команда Зеленського завжди знаходить повне взаєморозуміння щодо ключових та принципових питань, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9462
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«Сегодня всплыла интересная информация о планах Андрея Ермака на 9 мая.
Киев должен был стать полигоном для примирения Украины и псевдореспублик. Именно 9 мая по Киеву должен был пройти так называемый «Бессмертный Полк» - славное изобретение ФСБ. Во главе его должны были шагать киевские ветераны и вести за руки детей из «ЛНР». Операция держалась в секрете, чтобы скандал вокруг этой дипломатии не испортил праздник «миротворцам».
Именно дети должны были представлять псевдореспублику, потому что на них никто не стал бы нападать, - безупречный план. А терпимость по отношению к детям должна была бы выглядеть как готовность Киева к примирению и в ЛНР уже приготовили список из 30 детей в возрасте от 7 до 12 лет. Вероятно, это должно было выглядеть как победа голубей мира над мифическим киевским фашизмом.
Но карантин сломал все планы и «Бессмертный Полк» не пройдет улицами Киева, а дети из ЛНР отложены в долгий ящик, если вы понимаете о чем я.»
ИНСАЙДЫ КИЕВСКОЙ ПОЛИТИКИ

https://www.facebook.com/100003132385557/posts/2839906646123720/
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І що ж оце чувирло весь час вєщає от імені презідєнта? Тільки і читаю "ми..." (мається на увазі Єрмак І Зеленський). Ні при якому минулому президентові я не чула, щоб "ад"ютант його превозходительства" презідєнта влазив у керування державою. Господи, кого ж ви вибрали,щоб секретар президента витирав йому соплі і керував державою? Божечки, це зелене нещастя уміє тільки пародіювати в 95 кварталі. Чого ж ти полізло в президенти?
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ярмак лошит лохов голосовавших за зеленского ...
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