 Из-за карантина в РФ новый адвокат не смог посетить осужденного по "делу украинских диверсантов" Дудку, - подруга

Об этом в интервью Крым.Реалии рассказала близкая подруга Дудки Марина Колдина, информирует Цензор.НЕТ.

"До этого полгода никто не был. Какие адвокаты? После апелляционного суда вообще никакие адвокаты с ним не общались. Только консул (Украины в Ростове-на-Дону. - Ред.) Тарас Малышевский, если мне не изменяет память, был у Володи в феврале. Как гражданское лицо. Из-за навязанного Володе российского гражданства консула пускают как частное лицо, а не как представителя власти", - сказала Колдина.

По ее словам, сейчас у Дудки появился новый адвокат, но из-за карантина в соседней России, защитник не может его посетить.

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"Илья с Володей выбрали адвоката Веру Гончарову. Это московский адвокат, которая до этого работала с Евгением Пановым. Там есть нюансы, и очень долго не заключали договор. Были какие-то прения по самому договору, но я не в курсе всех тонкостей. В первых числах марта договор был подписан на месяц, и она была готова ехать. Адвокат взяла билет, но так и не успела доехать из-за карантина", - добавила он.

Напомним, жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были задержаны ФСБ в оккупированном Крыму в ноябре 2016 года.

По версии следствия, Дудка и Бессарабов якобы являлись участниками диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Украинская сторона отрицает принадлежность осужденных к силовым структурам страны. Сами обвиняемые свою вину не признают и считают уголовное дело сфабрикованным. В частности, защита так называемых "диверсантов" утверждает, что сим-карты, которые якобы изъяли у них в ходе обыска, исходя из биллинга, ранее использовались возле зданий, принадлежащих ФСБ России.

4 апреля 2019 года подконтрольный России "Севастопольский городской суд" приговорил их к 14 годам заключения каждого.

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