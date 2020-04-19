EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
  1334  57
Материалы по теме:
Все про:карантин (3382) Пасха (153) Епифаний (247) ПЦУ (566) COVID-19 (4151) коронавирус (2835)

 В связи с карантином раздача благодатного огня верующим не предусмотрена, - ПЦУ

Православная церковь Украины получила благодатный огонь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

Отмечается, что утром 19 апреля самолет МАУ доставил амфору с благодатным огнем из Тель-Авива в Киев. Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний получил его в Киево-Выдубицком Михайловском монастыре.

"В связи с карантинными ограничениями раздача огня верующим не предусмотрена", - отметили в ПЦУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Благодатный огонь прибыл в Украину. ВИДЕО

Напомним, благодатный огонь сошел в Иерусалиме днем ​​18 апреля. Тогда же представители Московского патриархата (УПЦ МП) привезли его из Иерусалима в Украину.

Предстоятель ПЦУ Епифаний отмечал, что деньги, которые нужно потратить на аренду чартера для доставки огня в Украину, лучше вложить в медикаменты и средства защиты для врачей.

Источник: https://censor.net.ua/n3190135
 
 
 Топ комментарии
 
Кандидатів було 39, а обрали саме гівно.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Во всяком случае ряженые им Гундяя больше похожи на священников....
 показать весь комментарий
 
На кого? Вони більше схожі на щурів, які розносять заразу.
 показать весь комментарий
 
Никто ни с кем не должен воевать, их должны ещё в14 году под жопу коленом в рашку отправить, но проросийская влада этого не сделала
 показать весь комментарий
 
"В связи с карантинными ограничениями раздача огня верующим не предусмотрена", - отметили в ПЦУ.

Вот те на. А шо ж такое? А крыша, которая на небе, тоже не работает? Или оттуда сказали, что им похер?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тогда пусть эти попы идут лесом.... Вся суть этой ПЦУ.... Бог на небе всех примет...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А соевого пахана нужно было выбрать второй раз??? Этого труса и предателя????
 показать весь комментарий
 
 
Кандидатів було 39, а обрали саме гівно.
 показать весь комментарий
 
 
ГанДон Сезар ранше был ГанДоном Серхио который мне штуку проспорил и каторого админы деактивили!
 показать весь комментарий
 
 
Голосніше, кацапе. Тебе погано чути зі спаму. Чув таку дитячу загадку:
"В глазах тоска, над головой доска"?
(кацап провалився в сортир)
 показать весь комментарий
 
Да тут благодатный дым по всему Киеву опять воняет. Х***й кто что то там потушил
 показать весь комментарий
 
 
Смердітиме гарищем довго хоч вже і не горітиме.
 показать весь комментарий
 
Бог в каждом из нас. Разговаривайте с Богом без посредников. С попов хреновые переводчики и посредники
 показать весь комментарий
 
 
«Сторонний наблюдатель», который не даёт заглянуть внутрь макро/микро мира
 показать весь комментарий
 
Тут некоторые ставили в пример Швецию, что вот они не вводили карантин, ну вот такие у них данные теперь:
заболевших - 14385
умерших - 1540
Это уже больше 10%
 показать весь комментарий
 
 
А я несколько дней назад писал здесь что шведы прикуеют, как в воду глядел
 показать весь комментарий
 
 
Блин! Да расскажите уже верянам, как делать этот фокус - пусть каждый у себя в чулане "найдёт огонь" и не парится.
 показать весь комментарий
 
 
да нет там никакого фокуса, зажигают от лампадки, потом торжественно выносят и зажигают им другие свечечки, а бараны думают что это какой-то специальный огонь, который "не обжигает"
 показать весь комментарий
 
Благодатний він в перші хвилини коли не обпалює, а далі стає звичайним вогнем.
 показать весь комментарий
 
 
Там обычная маслянная лампадка стоит - ее заранее туда приносят. От неё потом и зажигают свечи, что приносят во время обряда. "Это старинный красивый обычай" (с), обряд, как и всё остальное в религиозных действах.
 показать весь комментарий
 
 
"Благодатний він в перші хвилини коли не обпалює" - эфирные смеси именно так и горят. Даже на руку можно нанести. Для тех, кто не учил физику и химию в школе, чудеса на каждом шагу.
 показать весь комментарий
 
 
О великий фізико-хімік. Ти бачив відео коли запаленими свічками в перші хвилини водять по обличчу і вогонь не обпікає. Чи то не вогонь?
 показать весь комментарий
 
 
иди в школу, там тебя научат делать такой огонь
 показать весь комментарий
 
УПЦ (московского патриархата) по своим действиям доказала - УПЦ МП террористическая организация на территории Украины. И если власть не примет никаких мер по запрету террористической организации, значит власть Зеленского полностью на стороне террористов против украинского народа.
 показать весь комментарий
 
 
амфору?? вы ничего не перепутали? строение амфоры немного затрудняет прилив кислорода, а так в плане чуда привести в амфоре огонь это да
 показать весь комментарий
 
Подивився я вакханалії з рпцешних притонів, і шо можу сказати: московські шамани зароблять двічі - на самому Великодні та на поминках через пару тижнів
 показать весь комментарий
 
Українці та Україна для нього кормова база, військові вороги, а лікарів доларовий мільйонер Онуфрій собі знайде, а ті , що у районній лікарні його не цікавлятьВ связи с карантином раздача благодатного огня верующим не предусмотрена, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 450
 показать весь комментарий
 
 
Їм говорять-голосуйте з розумом,вони голосують дупой.їм говорять-сидіть дома,вони п'ють пиво на лавках.їм говорять-не паліть траву,вони спалили півкраїни.їм кажуть-не йдіть в церков,вони як стадо,без масок товпляться один біля одного.Чи є межа цій тупості?Тепер чекаємо два тижні
 показать весь комментарий
 
Один тиждень. ******* з Вербної - храми були відкриті
 показать весь комментарий
 
Зрозуміло, туристів давно викреслили. Магазини теж були відкриті - це к тому, шо не всі ложки і ікони вилізують, притому шо маски в магазинах - аби були десь в районі лиця.
 показать весь комментарий
 
ptn hlo 428037f7 Що до трави.То це можуть зробити і московити.Тому що якось дивно і часто вона загоряється.
 показать весь комментарий
 
Нащо московити, як місцевих ************** вистачає, починаючи із влади.
 показать весь комментарий
 
Меркава Ну звісно,не самі московити підпалювали.Московити лише замовники.
 показать весь комментарий
 
 
Розум людський має свої межі, а дурість людська безмежна.
 показать весь комментарий
 
Украина - загадочная страна
«
Сегодня, 19 апреля, авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) доставила из Тель-Авива в Киев благодатный огонь для Православной церкви Украины.
Как пишет ЦТС со ссылкой на информацию авиаперевозчика, доставка была выполнена рейсом PS2612 на дальнемагистральном лайнере Boeing 767.
В компании отметили, задействовали данный тип ВС для перевозки по той причине, что перед этим самолет привез в Тель-Авив медицинские грузы из Китая.
"Самолет выполнял рейс Киев - Шанхай - Тель-Авив - Киев и доставлял гуманитарный груз медицинского назначения из Китая в Израиль", - сказано в пресс-релизе авиакомпании.»
 показать весь комментарий
 
 
Вопрос 1
Мацковские попы летели сначала в Шанхай?

«Напомним, благодатный огонь сошел в Иерусалиме днем ​​18 апреля. Тогда же представители Московского патриархата (УПЦ МП) привезли его из Иерусалима в Украину.Источник: https://censor.net.ua/n3190135»
 показать весь комментарий
 
Вопрос 2
МАУ ВОЗВРАЩАЛСЯ В УКРАИНУ ИЗ ИЗРАИЛЯ
Фактически ПОПУТНО взял на борт СВЯЩЕННЫЙ ОГОНЬ?

Так взял деньги МАУ или нет ?

И кто кого дурит - опять мацковские попы нажились ?

«
Предстоятель ПЦУ Епифаний отмечал, что деньги, которые нужно потратить на аренду чартера для доставки огня в Украину, лучше вложить в медикаменты и средства защиты для врачей.Источник: https://censor.net.ua/n3190135»
 показать весь комментарий
 
Вопрос 3
Если за рейс МАУ не платили , ТО ПОЧЕМУ МАЦКОВСКИЕ ПОПЫ ПРИВЕЗЛИ ЯКОБЫ И РАЗДАВАЛИ ЯКОБЫ?
МАУ И ЗЕ не в курсе что в Украине ЕСТЬ СВОЯ ЦЕРКОВЬ?
 показать весь комментарий
 
нихера не делать- лёхко ! просто надо быть - верующим....
 показать весь комментарий
 
"В связи с карантином раздача благодатного огня верующим не предусмотрена"

какая жалость У зв'язку з карантином роздачу благодатного вогню вірянам не передбачено, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 3209 спички у меня тоже есть
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх