 В связи с карантином раздача благодатного огня верующим не предусмотрена, - ПЦУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.
Отмечается, что утром 19 апреля самолет МАУ доставил амфору с благодатным огнем из Тель-Авива в Киев. Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний получил его в Киево-Выдубицком Михайловском монастыре.
"В связи с карантинными ограничениями раздача огня верующим не предусмотрена", - отметили в ПЦУ.
Напомним, благодатный огонь сошел в Иерусалиме днем 18 апреля. Тогда же представители Московского патриархата (УПЦ МП) привезли его из Иерусалима в Украину.
Предстоятель ПЦУ Епифаний отмечал, что деньги, которые нужно потратить на аренду чартера для доставки огня в Украину, лучше вложить в медикаменты и средства защиты для врачей.
Вот те на. А шо ж такое? А крыша, которая на небе, тоже не работает? Или оттуда сказали, что им похер?
"В глазах тоска, над головой доска"?
(кацап провалився в сортир)
😇
может не будут раздавать спички?
заболевших - 14385
умерших - 1540
Это уже больше 10%
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Сегодня, 19 апреля, авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) доставила из Тель-Авива в Киев благодатный огонь для Православной церкви Украины.
Как пишет ЦТС со ссылкой на информацию авиаперевозчика, доставка была выполнена рейсом PS2612 на дальнемагистральном лайнере Boeing 767.
В компании отметили, задействовали данный тип ВС для перевозки по той причине, что перед этим самолет привез в Тель-Авив медицинские грузы из Китая.
"Самолет выполнял рейс Киев - Шанхай - Тель-Авив - Киев и доставлял гуманитарный груз медицинского назначения из Китая в Израиль", - сказано в пресс-релизе авиакомпании.»
Мацковские попы летели сначала в Шанхай?
«Напомним, благодатный огонь сошел в Иерусалиме днем 18 апреля. Тогда же представители Московского патриархата (УПЦ МП) привезли его из Иерусалима в Украину.Источник: https://censor.net.ua/n3190135»
МАУ ВОЗВРАЩАЛСЯ В УКРАИНУ ИЗ ИЗРАИЛЯ
Фактически ПОПУТНО взял на борт СВЯЩЕННЫЙ ОГОНЬ?
Так взял деньги МАУ или нет ?
И кто кого дурит - опять мацковские попы нажились ?
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Предстоятель ПЦУ Епифаний отмечал, что деньги, которые нужно потратить на аренду чартера для доставки огня в Украину, лучше вложить в медикаменты и средства защиты для врачей.Источник: https://censor.net.ua/n3190135»
Если за рейс МАУ не платили , ТО ПОЧЕМУ МАЦКОВСКИЕ ПОПЫ ПРИВЕЗЛИ ЯКОБЫ И РАЗДАВАЛИ ЯКОБЫ?
МАУ И ЗЕ не в курсе что в Украине ЕСТЬ СВОЯ ЦЕРКОВЬ?
какая жалость спички у меня тоже есть