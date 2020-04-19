 По факту нарушения карантина во время пасхальных богослужений в Почаевской и Святогорской лаврах начаты уголовные производства, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Божественная литургия в Почаевской Свято-Успенской лавре на Тернопольщине состоялась при участии большого количества верующих. Согласно предварительным договоренностям с духовенством Почаевской лавры, богослужение должно было проводиться с выполнением всех условий и правил карантина. Прихожане должны были находиться на прилегающей территории, а не в храме.

Пасхальное богослужение началось в 23 часов. В это время полицейские зафиксировали скопления людей в храме, еще несколько десятков прихожан находились на улице. Подавляющее большинство не соблюдали дистанцию. Кроме того, во время религиозной службы духовенство открыло двери монастыря, и верующие, вопреки установленным ограничениям, начали заходить внутрь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство, - полиция. ФОТОрепортаж

А в Святогорской Свято-Успенской лавре на Донетчине было зафиксировано собрание нескольких сотен людей, которые не придерживались социальной дистанции и часть из них находилась без масок.

По обоим фактам начаты уголовные производства по статье 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

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