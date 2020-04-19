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 По факту нарушения карантина во время пасхальных богослужений в Почаевской и Святогорской лаврах начаты уголовные производства, - Нацполиция

Начаты уголовные производства из-за нарушения карантина во время пасхальных богослужений в лаврах в Тернопольской и Донецкой областях. В Святогорской Свято-Успенской лавре и в Почаевской Свято-Успенской лавре во время службы находилось большое количество лиц, которые не придерживались социальной дистанции, часть из них не использовала средства индивидуальной защиты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Божественная литургия в Почаевской Свято-Успенской лавре на Тернопольщине состоялась при участии большого количества верующих. Согласно предварительным договоренностям с духовенством Почаевской лавры, богослужение должно было проводиться с выполнением всех условий и правил карантина. Прихожане должны были находиться на прилегающей территории, а не в храме.

Пасхальное богослужение началось в 23 часов. В это время полицейские зафиксировали скопления людей в храме, еще несколько десятков прихожан находились на улице. Подавляющее большинство не соблюдали дистанцию. Кроме того, во время религиозной службы духовенство открыло двери монастыря, и верующие, вопреки установленным ограничениям, начали заходить внутрь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство, - полиция. ФОТОрепортаж

А в Святогорской Свято-Успенской лавре на Донетчине было зафиксировано собрание нескольких сотен людей, которые не придерживались социальной дистанции и часть из них находилась без масок.

По обоим фактам начаты уголовные производства по статье 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Также смотрите: "Без масок и дистанции": в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3190134
 
   
 Топ комментарии
 
Я тоже говорю, что лучше с мертвого врага в посадке закопать чем с живым по судах таскаться. Отстреливать кремлевских попов и колаборантов и в болотах топить. В суды Портнова нет смысла ходить. Лучше отправить Портнова к болотным жабам
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Какая дистанция... Почему ети заведения вообще не были закрыты? По всей стране продуктовые базары закрыты, мусора ловят одиноких прохожих нарушающих карантин, а етим антихристам можно толпами свои шабаши крутить? Где аресты и выволакивание московских попов в каталажки?
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Якщо в бачили порушення, то чому не запобігли ?
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Да юристы этих лавр с какашками смешают этих открывателей дел! Нет ЧП и до свидания!
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Я тоже говорю, что лучше с мертвого врага в посадке закопать чем с живым по судах таскаться. Отстреливать кремлевских попов и колаборантов и в болотах топить. В суды Портнова нет смысла ходить. Лучше отправить Портнова к болотным жабам
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А почему ты Портнову перестал верить, ведь он попытался засудить по всему списку зрады, по всем пунктам (очевидно, что для Лахты он её и писал), которую распространяли про Порошенко?
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Что всем пяти тыысячам предява будет? не мутите , там где надо Аваков действует жестко, особенно по малому бизнесу. а тут кишка тонка?
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Кажуть, що Малхасян (Новінський) хворий на короновірус.
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було б добре..Щоб копита кацапські відкинув.
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А вот и предсказанные мною вчера "мученики за веру" появились. Идиотизм квакваковско-зелёной банды бьёт все рекорды. Дегенерат ляшко - это вообще клинический псих. Ему место "у діда Кирила".
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Який ляшко, там їх багато з таким прізвищем.
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Главный дегенерат у нас один: Виктор Кириллович Ляшко - главный санитарно-эпидемиологический врач Украины, заместитель министра здравоохранения Украины
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Шось не можу знайти, шо це за посада - санітарний врач України. Знайдеш - скинь, будь ласка. Не стьоб.
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за того вже забудь, він фсё, збитий льотчик, вже не взлетить...
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Вони ссутся москви, якщо це був би єлекторат ПЦУ, вже би танкі подогнали під церкву.
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Это вам не пенсионерку оштрафовать на 17 тыс.,!
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С упоротыми фанатиками бесполезно разговаривать. Только большие штрафы.
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Якщо в бачили порушення, то чому не запобігли ?
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Какая дистанция... Почему ети заведения вообще не были закрыты? По всей стране продуктовые базары закрыты, мусора ловят одиноких прохожих нарушающих карантин, а етим антихристам можно толпами свои шабаши крутить? Где аресты и выволакивание московских попов в каталажки?
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Raski popi kak by nepocyniajetsia zakonu, jesli spravovoj casti eto odelnaja respublika.I ne tolko raski no i drugyje takze
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u nas takze popi ono nepociniajetsia zakonu nasemu,tolko Vatikan mozet im skazat.No tut problem nebylo oni sami zakryli cerkvi i liudej tam v nix nebylo na pasxe
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Да вы мрази мусорские и способствовали этому
А теперь цырк разворачиваете
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Которые естественно ничем не закончатся,импотентная власть...
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Это те, что вчера стримили на ютуб? Да, читать Библию красиво и выразительно умеют. И хор отличный у них. Но даже по трансляции было слышно как часто кашляют люди в зале. И точно не от волнения во время записи.
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Я не очень понимаю, почему больные попы и монахи попёрли в больницы? Пусть п2222ют молиться. И прихожане их тоже.
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У мусоров вообще с мозгами туго????? Что и кому они предьявят????? То, что Зеля с перепугу на все ложит как и его соевый папередник, не означает, что тупорылые мусора что то сделают....
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Как ты прав. Ещё раз не повторишь про такое преступление как Майдан 2013-2014 гг и государственный переворот, а то тебя не все из зелектората, простите, антипорошенколохтората слышали?
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Нічого московським попам не буде. Чхали вони на українську владу з 10 етажа. Вони бачать як Зеленський плазує перед російськими окупантами.
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РПЦ-ФСБ сделало очень сильный ход. Только вспышка заболеваемости (или фальсификация оной) могут спасти лицо зелёной власти. Вони знову всрались. По факту нарушения карантина во время пасхальных богослужений в Почаевской и Святогорской лаврах начаты уголовные производства, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9292
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Хорошо, что в этом замешаны и тернопольские и донецкие верующие - не будет разделения на хороших рагулей и плохих ватников.
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В Израиле полиция тупо заварила двери во все синагоги. У нас же мракобесие
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Израиль привык к военной дисциплине: страна воюет десятки лет, и каждый здоровый проходил службу, подчиняясь приказам командиров.
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А в добрые времена провокаторов расстреливали без суда и следствия прямо на месте.
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Generalbezirk Kiew


@DankeKiew

·5 ч

Батьки живуть в містечку (5-7тис.жит) 70км Київ. церква звісно москальська.
Знайома з Ощадбанку розказує- щомісяця! дружина попа замовляє 2-3тис.дол купує їх і не виходячи з каси відправляє грошовий переказ на москву. От вам і вся релігія в москальському сатанатi РПЦ МП і користь від неї українському суспільству.
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Ничего.... Зебил порешает и отмажет.
Конечно, не на камеру из своего дебильного видосика...
А подло....втихаря.... как его Дерьмак сливает Украину по-тихому в Минске...
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Понты о коронвиРУСе,тяжелее обычной пневмонии и атипичного гриппа
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щось мені підказує, що винні будуть
рядові поліціянти, що написали кілька недолугих паперів
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Виловлювати плавця на Гідропарку Аваков зігнав всіх ментів Києва а перед московськими попами духу не вистачило.

https://censor.net.ua/ua/video_news/3187058/vy_mojete_vidiyity_bo_ya_masku_zbyrayusya_znyaty_u_kyyevi_politsiya_zatrymala_cholovika_yakyyi_namagavsya

Суддя посміявся - "плавець з Гідропарку" розповів про суд за порушення карантину
https://www.youtube.com/watch?v=dSQQldW-N3I
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Священнослужители УПЦ Московского патриархата мешают проведению санитарно-эпидемиологических расследований случаев заражения COVID-19 среди клира и верующих.
Об этом на брифинге заявила главный врач Одесского областного центра социально значимых болезней Светлана Есипенко, передает корреспондент «Думской».
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Эпидемиологи постоянно сталкиваются с сокрытием или искажением информации:
«Резко эти люди (заболевшие, - Ред.) «перестают» работать в церквях, посещать эти церкви, в связи с чем мы не можем определить круг контактных лиц и произвести все противоэпидемические мероприятия», - говорит Есипенко.
О том, как заболевшая насельница теплодарского монастыря после госпитализации стала относится к нему «условно» (в обители, кстати, до сих пор утверждают, что диагноз у нее не подтвердили, а температура повышалась из-за почек, хотя это неправда), мы уже писали: представитель УПЦ МП Диодор не только открестился от лежащей в больнице женщины, но и оскорбил больную, заявив, что у нее «проблемы с головой».
Похожий случай произошел и в Подольске. Там заболели служивший в местном соборе священник и его теща. При этом церковное начальство сообщило эпидемиологам, что мужчина служил совсем в другом месте - где-то в Знаменке Ивановского района. Это сильно усложнило установление круга лиц, контактировавших с носителем вируса.
«Они все скрывают друг друга и от нас. Сейчас не найдешь никаких концов. Оказывается, он сирота и у него никого нет», - возмущается главврач.
Именно в храмах Московского патриархата, говорят медики, чаще всего нарушаются правила карантина, некоторые священники даже призывают игнорировать их.
Другие религиозные организации, включая православные, относятся к происходящему куда ответственнее.
Медицинские работники и власти настоятельно призывают верующих остаться дома на Пасху и смотреть службы в онлайне: случаев заражения COVID-19 в храмах и монастырях становится все больше.
«Вчера был наглядный пример, как в цивилизованном мире происходило празднование Пасхи по католическому обряду. Когда был абсолютно пустой кафедральный собор Петра и Павла, абсолютно пустая площадь, на которой раньше собиралась масса людей праздновать всевозможные церковные праздники. Давайте сделаем так же», - говорит Светлана Есипенко.
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