 По факту нарушения карантина во время пасхальных богослужений в Почаевской и Святогорской лаврах начаты уголовные производства, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Божественная литургия в Почаевской Свято-Успенской лавре на Тернопольщине состоялась при участии большого количества верующих. Согласно предварительным договоренностям с духовенством Почаевской лавры, богослужение должно было проводиться с выполнением всех условий и правил карантина. Прихожане должны были находиться на прилегающей территории, а не в храме.
Пасхальное богослужение началось в 23 часов. В это время полицейские зафиксировали скопления людей в храме, еще несколько десятков прихожан находились на улице. Подавляющее большинство не соблюдали дистанцию. Кроме того, во время религиозной службы духовенство открыло двери монастыря, и верующие, вопреки установленным ограничениям, начали заходить внутрь.
А в Святогорской Свято-Успенской лавре на Донетчине было зафиксировано собрание нескольких сотен людей, которые не придерживались социальной дистанции и часть из них находилась без масок.
По обоим фактам начаты уголовные производства по статье 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
А теперь цырк разворачиваете
@DankeKiew
·5 ч
Батьки живуть в містечку (5-7тис.жит) 70км Київ. церква звісно москальська.
Знайома з Ощадбанку розказує- щомісяця! дружина попа замовляє 2-3тис.дол купує їх і не виходячи з каси відправляє грошовий переказ на москву. От вам і вся релігія в москальському сатанатi РПЦ МП і користь від неї українському суспільству.
ню-ню....
Конечно, не на камеру из своего дебильного видосика...
А подло....втихаря.... как его Дерьмак сливает Украину по-тихому в Минске...
рядові поліціянти, що написали кілька недолугих паперів
https://censor.net.ua/ua/video_news/3187058/vy_mojete_vidiyity_bo_ya_masku_zbyrayusya_znyaty_u_kyyevi_politsiya_zatrymala_cholovika_yakyyi_namagavsya
Суддя посміявся - "плавець з Гідропарку" розповів про суд за порушення карантину
https://www.youtube.com/watch?v=dSQQldW-N3I
Об этом на брифинге заявила главный врач Одесского областного центра социально значимых болезней Светлана Есипенко, передает корреспондент «Думской».
«Резко эти люди (заболевшие, - Ред.) «перестают» работать в церквях, посещать эти церкви, в связи с чем мы не можем определить круг контактных лиц и произвести все противоэпидемические мероприятия», - говорит Есипенко.
О том, как заболевшая насельница теплодарского монастыря после госпитализации стала относится к нему «условно» (в обители, кстати, до сих пор утверждают, что диагноз у нее не подтвердили, а температура повышалась из-за почек, хотя это неправда), мы уже писали: представитель УПЦ МП Диодор не только открестился от лежащей в больнице женщины, но и оскорбил больную, заявив, что у нее «проблемы с головой».
Похожий случай произошел и в Подольске. Там заболели служивший в местном соборе священник и его теща. При этом церковное начальство сообщило эпидемиологам, что мужчина служил совсем в другом месте - где-то в Знаменке Ивановского района. Это сильно усложнило установление круга лиц, контактировавших с носителем вируса.
«Они все скрывают друг друга и от нас. Сейчас не найдешь никаких концов. Оказывается, он сирота и у него никого нет», - возмущается главврач.
Именно в храмах Московского патриархата, говорят медики, чаще всего нарушаются правила карантина, некоторые священники даже призывают игнорировать их.
Другие религиозные организации, включая православные, относятся к происходящему куда ответственнее.
Медицинские работники и власти настоятельно призывают верующих остаться дома на Пасху и смотреть службы в онлайне: случаев заражения COVID-19 в храмах и монастырях становится все больше.
«Вчера был наглядный пример, как в цивилизованном мире происходило празднование Пасхи по католическому обряду. Когда был абсолютно пустой кафедральный собор Петра и Павла, абсолютно пустая площадь, на которой раньше собиралась масса людей праздновать всевозможные церковные праздники. Давайте сделаем так же», - говорит Светлана Есипенко.