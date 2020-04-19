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 Политика Украины
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 Сенатор Алтабаева просит премьера РФ Мишустина дать квартиры изменившим присяге экс-сотрудникам МВД Украины

Член Совфеда РФ от оккупированного Севастополя Екатерина Алтабаева обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой восстановить право на получение жилья изменивших присяге севастопольских сотрудников органов внутренних дел Украины.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Отмечается, что Алтабаева просит внести изменения в действующие нормативно-правовые акты "для восстановления прав трех категорий сотрудников правоохранительных органов:

Сотрудников, прекративших службу в органах внутренних дел Украины с 18 марта 2014 года;

Сотрудников ОМОН "Беркут", уволенных из подразделения "Беркут" УМВД Украины, в связи с его ликвидацией в декабре 2014 года;

Сотрудников, работавших в органах внутренних дел Украины и перешедших на службу в МВД России после 18 марта 2014 года".

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Сообщается, что во всех трех случаях речь идет о лицах, которые состояли на квартирном учете еще до оккупации Крыма.

"Несмотря на это, ни одной из перечисленных выше категорий сотрудников за последние шесть лет квартиры так предоставлены и не были", - говорится в сообщении.

Указано, что их период нахождения в очереди на жилье до оккупации Крыма и после нее не учитывается.

"Заявители неоднократно обращались в Министерство внутренних дел (России. - Ред.) и другие инстанции, но вопрос остается открытым. Права севастопольских правоохранителей на получение жилья должны быть восстановлены", - отметила Алтабаева.

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При этом в феврале 2019 года сообщалось, что в Севастополе двум бойцам расформированного в 2014 году подразделения МВД Украины "Беркут", ныне входящего в состав Росгвардии, вручили ключи от новых квартир.

Источник: https://censor.net.ua/n3190132
 
 
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болт вам в рило, запроданці. яструбки довбані) ваші квартири 1,2 Х 2 м, тварюки
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а что дальше, прокуроры Украины уже выслали прошение Казахстану на выдачу для привличение к ответственности?
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Нічого. Справи йдуть до того, що одержать в Україні.
Виселять, або посадять в тюрми атошників, добровольців, що одержали житло за часів Порошенка, і віддадуть от цим.
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службове житло... потім викинуть як смердячих псів. )
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Якщо і отримають квартири, то вони їм стануть поперек горла. Відомо, що на чужому нещасті та зраді своє щастя не побудуєш.
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Пусть дадут, мне интересно какие им могут дать бесплатные квартиры, вернее какой будет метраж.
И всем ли достанется? Порадуюсь за тех, кто пролетит!
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А шо буде з ЗЄ,каламойскім,косатою без путіна?------- Кремлёвский мамковед22 часа назад

🍶📺Дремлющая механика разрушений обострилась в условиях локдауна, запустив важный исторический виток. Ещё одним знаком реинкарнации 90-х становится возвращение Кашпировского в медийную повестку. Путин дописывает последнюю главу о себе в учебники истории.
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так они все врали, мол квартиру дали и жизнь в шоколаде
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ось вам і красномовний факт...кацаби хочуть "поощрить" наших зрадників...! це -ДНО...а "хдє вяликие мроральние идеали рассеи"...?! Сенатор Алтабаева просит премьера РФ Мишустина дать квартиры изменившим присяге экс-сотрудникам МВД Украины - Цензор.НЕТ 3865
отож-кацабіи-то не є наші брати...то рідкісні брехливі та підступні су_и...
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