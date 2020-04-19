 В женском монастыре УПЦ МП на Хмельнитчине зафиксированы 2 случая COVID-19

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого горсовета.
"Два новых случая в области зафиксированы в Головчинецком монастыре", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что всего в Хмельницкой области по состоянию на утро 19 апреля подтверждено 49 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 5 человек, 2 умерли.
Зато томаснаш
Короновирус это оружие массового поражения сделанное в Китае . Так как оно им убежало с лаборатории, пока не известно на сколько процентов оно было готово к применению
Если бы ты знал, что это и какие последствия для человека типа вылечившегося, то не болтал бы (если не агент фсб).
Важливо відзначити, що висновки італійських учених повністю збігаються з думкою китайських біологів, які провели аналогічне незалежне дослідження. Експерти з Китаю також підтвердили, що COVID-19 атакує гемоглобін в еритроцитах і робить їх нездатними транспортувати кисень.
Також вчені вважають, що COVID-19 може спровокувати пошкодження головного мозку." - Hematology, Transfusion and Cell Therapy.
Все развеялось когда в Константинополе сказали , что так называемая ПРЦ не имеет Томаса .
То есть по факту там нет Благодати , то есть это нельзя называть церковью , а сектой .
Вот и Бог очищает секту МП от Украины .