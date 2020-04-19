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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
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 В женском монастыре УПЦ МП на Хмельнитчине зафиксированы 2 случая COVID-19

В Свято-Преображенском женском монастыре УПЦ МП в селе Головчинцы Хмельницкой области зафиксированы два случая коронавирусной инфекции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого горсовета.

"Два новых случая в области зафиксированы в Головчинецком монастыре", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что всего в Хмельницкой области по состоянию на утро 19 апреля подтверждено 49 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 5 человек, 2 умерли.

Также читайте: В монастыре УПЦ на Одесчине у трех монашек обнаружен коронавирус

Источник: https://censor.net.ua/n3190131
 
 
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Ну и что? Если нет никакой хроники, то тогда пустой звон. Выживут, никуда они не денутся.
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Я так розумію з такими новинами Зе продовжить карантин ще на місяць
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У нас уже 6 лет война с рашкой,и за столько лет не можете выдворить РПЦшных попов из Украины, это как?
Зато томаснаш
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Оманське Брехло вже майже рік при владі. Чому РПЦ ще тут?
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COVID-19 не приговор, если человек ничем не болен, то он останется в живых. А тех, кто раздувает истерию надо садить. 11 человек в сутки погибает от туберкулёза, реакции "0" , 8 человек в сутки якобы от covid-19 такой срач.
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Тупое примитивное представление о пневмонии! После лечения с осложнением до 50% легких отмирает. Авицценна блин.
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Ты дурак или как ?

Короновирус это оружие массового поражения сделанное в Китае . Так как оно им убежало с лаборатории, пока не известно на сколько процентов оно было готово к применению
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Все говорит, что не в Китае, а на рашинском "Векторе", на котором в прошлом году была авария и в четырех областях были заболевания с нынешними симптомами ковида и там был введен карантин...! В китай вирус завезли больные китайцы из рахи на новый год...
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Может быть . Но я не верю что это простой вирус .
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Слушай, моли Бога, чтобы сам не оказался в роли подопытного в "истерии"...
Если бы ты знал, что это и какие последствия для человека типа вылечившегося, то не болтал бы (если не агент фсб).
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"Коронавірус не тільки вражає легені, але і несприятливо впливає на кров. Він атакує гемоглобін в еритроцитах і робить їх нездатними транспортувати кисень до клітин. Через це, деяким пацієнтам не допомагає штучна вентиляція легенів, коли їх підключають до апаратів ШВЛ. До такого тривожного висновку прийшли італійські вчені з Університету Верони після аналізу даних 1210 пацієнтів, у 224 з яких хвороба протікала важко.
Важливо відзначити, що висновки італійських учених повністю збігаються з думкою китайських біологів, які провели аналогічне незалежне дослідження. Експерти з Китаю також підтвердили, що COVID-19 атакує гемоглобін в еритроцитах і робить їх нездатними транспортувати кисень.
Також вчені вважають, що COVID-19 може спровокувати пошкодження головного мозку." - Hematology, Transfusion and Cell Therapy.
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ща самая веселуха начнется, упоротые бабки и бывшые наркоманки спидозно туберкулезные попрут, преподобные монахи уже начали напрямую разговаривать с творцом
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Мабуть у них були попи з Києво-Печерської Лаври?
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Когда-то я задавался таким вопросом , как так могло случиться , что так сильно в России пострадала так называемая церковь в 20 веке .

Все развеялось когда в Константинополе сказали , что так называемая ПРЦ не имеет Томаса .

То есть по факту там нет Благодати , то есть это нельзя называть церковью , а сектой .

Вот и Бог очищает секту МП от Украины .
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