EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия
  1072  24
Все про:Закарпатье (1771) землетрясение (584)

 19 апреля на Закарпатье дважды фиксировались подземные толчки

19 апреля в Закарпатской области было зафиксированы два землетрясения.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля, информирует Цензор.НЕТ.

19 апреля на Закарпатье дважды фиксировались подземные толчки 01

Источники землетрясений находились в районе г. Ужгород на глубине 5 км.

Первое землетрясение произошло в 08:45, его магнитуда составила 3,1 балла по шкале Рихтера.

Второе - в 10:25. Оно было слабее - 1,5 балла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье ночью произошло землетрясение магнитудой 3,0 балла. КАРТА

Источник: https://censor.net.ua/n3190130
 
 
 Топ комментарии
 
а кто там недавно в карпаты слинял на два дня от киевского смога? 19 апреля на Закарпатье дважды фиксировались подземные толчки - Цензор.НЕТ 3593
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не волнуйтесь, работают профессионалы, страна в надежных руках!
 показать весь комментарий
 
 
Шо за хрень і де СБУ?
"Нeнaвiжу Укpaїну! Рociя зaбиpaє тe, щo їм пo пpaву нaлeжить!" Дiвчинa, якa пpиїxaлa з Лугaнcькa нa Київщину, пpинизилa укpaїнцiв
16 Квітня, 2020http://www.scribo.net.ua/blogy/nenavizhu-********-rociya-zabypaye-te-shho-yim-po-ppavu-nalezhyt-divchyna-yaka-ppyyixala-z-lugancka-na-kyyivshhynu/?fbclid=IwAR2IunVDQ_l3_O5AaX2lycBYsv3WLonTMob8pyd88UVgpFVfSssMi37ZkGA
 показать весь комментарий
 
а за шо ее любить? За кретинов в 73%??? Любят или богатых или боятся сильных... другого не дано! ...а на терпил ложат с прибором!!!
 показать весь комментарий
 
воно "бєрємєннє", отаке наплодиться, ще й виплат за народженння захоче, ну за пенсії взагалі мовчу.
бачте які горді жителі даМбаса Україна їм винна, але жерти хочуть тут.. фу мерзота
 показать весь комментарий
 
а кто там недавно в карпаты слинял на два дня от киевского смога?
 показать весь комментарий
 
 
Меня терзают смутные сомненья .!! 19 апреля на Закарпатье дважды фиксировались подземные толчки - Цензор.НЕТ 3422 . Зеленский недавно туда ездил .
 показать весь комментарий
 
 
Только землетрясения нам не хватало_о
 показать весь комментарий
 
 
Шо за хрень і де СБУ?
"Нeнaвiжу Укpaїну! Рociя зaбиpaє тe, щo їм пo пpaву нaлeжить!" Дiвчинa, якa пpиїxaлa з Лугaнcькa нa Київщину, пpинизилa укpaїнцiв
16 Квітня, 2020http://www.scribo.net.ua/blogy/nenavizhu-********-rociya-zabypaye-te-shho-yim-po-ppavu-nalezhyt-divchyna-yaka-ppyyixala-z-lugancka-na-kyyivshhynu/?fbclid=IwAR2IunVDQ_l3_O5AaX2lycBYsv3WLonTMob8pyd88UVgpFVfSssMi37ZkGA
 показать весь комментарий
 
ТП , больше ничего о ней и не скажешь .. 19 апреля на Закарпатье дважды фиксировались подземные толчки - Цензор.НЕТ 9870 .
 показать весь комментарий
 
Краще би в Криму був землетрус біля кримського мосту😒
 показать весь комментарий
 
 
Народ це карма 19 апреля на Закарпатье дважды фиксировались подземные толчки - Цензор.НЕТ 94
Тільки вчора ваЗЕліновий недоумок приїздив на Закарпаття і маємо землетрус.
З"їздив в Оман, султан тапки в куток поставив.
Був у Франції собор згорів.
Вова терміново єхай до фуйла.Терміново.
Може пощастить?
 показать весь комментарий
 
 
Надо было Нелоха откомандировать вместе с арктической экспедицией...... На 4 года.
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня 19 апреля Розовое Полнолуние,последуют и землетрясения и прочие Цунами,Луна командует парадом 19 апреля на Закарпатье дважды фиксировались подземные толчки - Цензор.НЕТ 955
 показать весь комментарий
 
с президентом горе+пандемия, кацапы за забором гавкают, радиационные пожары и министр мчс непоймичто вот ещё Караты трусит... как там ***** дамба на киевском водохронилище???.. а то глядишь и Днепр из берегов выйдет потопом....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх