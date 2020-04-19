Об этом сообщает Главный центр специального контроля, информирует Цензор.НЕТ.
Источники землетрясений находились в районе г. Ужгород на глубине 5 км.
Первое землетрясение произошло в 08:45, его магнитуда составила 3,1 балла по шкале Рихтера.
Второе - в 10:25. Оно было слабее - 1,5 балла.
"Нeнaвiжу Укpaїну! Рociя зaбиpaє тe, щo їм пo пpaву нaлeжить!" Дiвчинa, якa пpиїxaлa з Лугaнcькa нa Київщину, пpинизилa укpaїнцiв
16 Квітня, 2020http://www.scribo.net.ua/blogy/nenavizhu-********-rociya-zabypaye-te-shho-yim-po-ppavu-nalezhyt-divchyna-yaka-ppyyixala-z-lugancka-na-kyyivshhynu/?fbclid=IwAR2IunVDQ_l3_O5AaX2lycBYsv3WLonTMob8pyd88UVgpFVfSssMi37ZkGA
бачте які горді жителі даМбаса Україна їм винна, але жерти хочуть тут.. фу мерзота
"Нeнaвiжу Укpaїну! Рociя зaбиpaє тe, щo їм пo пpaву нaлeжить!" Дiвчинa, якa пpиїxaлa з Лугaнcькa нa Київщину, пpинизилa укpaїнцiв
16 Квітня, 2020http://www.scribo.net.ua/blogy/nenavizhu-********-rociya-zabypaye-te-shho-yim-po-ppavu-nalezhyt-divchyna-yaka-ppyyixala-z-lugancka-na-kyyivshhynu/?fbclid=IwAR2IunVDQ_l3_O5AaX2lycBYsv3WLonTMob8pyd88UVgpFVfSssMi37ZkGA
Тільки вчора ваЗЕліновий недоумок приїздив на Закарпаття і маємо землетрус.
З"їздив в Оман, султан тапки в куток поставив.
Був у Франції собор згорів.
Вова терміново єхай до фуйла.Терміново.
Може пощастить?