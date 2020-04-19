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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
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 152 украинца болеют COVID-19 в других странах, 50 вылечились, - МИД

За рубежом от коронавирусной болезни вылечилось 50 украинцев, 7 граждан Украины умерли.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook Министерство иностранных дел.

В частности, в Греции выздоровели 22 украинца, в Польше - 6, в Доминиканской Республике и Японии по 4, в Италии и Нигерии - по 2, в Бельгии, Великобритании, ОАЭ, Германии, Нидерландах, Португалии, Швеции, Швейцарии, Таиланде - по одному .

По данным МИД, 152 граждан Украины проходят лечение за границей: в Италии - 121; Чехии - 6; в Испании - 5; ФРГ - 4; США - 2; Австралии, Австрии, Мальте, Нигерии, ОАЭ, Португалии, РФ, Сейшельских островах, Сербии, Таиланде, Швеции - по 1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Граждан Украины на круизных лайнерах у побережья США готовят к эвакуации, - посольство

Источник: https://censor.net.ua/n3190128
 
 
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Боже, спаси их души.. благослови! Христос Воскрес!
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Припиняйте, будь ласка, розгонювати цю фігню по "коронвірусу". Де загальна статистика померлих? Наприклад на Півночі Італії? Де, за свідченням ЗМІ, мерли по декілька тисяч у день від корони? Рік тому і цього року? Може кількість померлих навіть зменшилась відносно? А до померлих від корони занотовують навіть загиблих від ДТП? Де статистика?
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