 152 украинца болеют COVID-19 в других странах, 50 вылечились, - МИД

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook Министерство иностранных дел.

В частности, в Греции выздоровели 22 украинца, в Польше - 6, в Доминиканской Республике и Японии по 4, в Италии и Нигерии - по 2, в Бельгии, Великобритании, ОАЭ, Германии, Нидерландах, Португалии, Швеции, Швейцарии, Таиланде - по одному .

По данным МИД, 152 граждан Украины проходят лечение за границей: в Италии - 121; Чехии - 6; в Испании - 5; ФРГ - 4; США - 2; Австралии, Австрии, Мальте, Нигерии, ОАЭ, Португалии, РФ, Сейшельских островах, Сербии, Таиланде, Швеции - по 1.

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