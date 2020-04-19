 На Одесчине от коронавируса умер 60-летний врач

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что из больницы в Подольске сообщили, что оборвалась жизнь 60-летнего медика.
Мужчина был госпитализирован 17 апреля в состоянии средней тяжести и с имеющимися хроническими заболеваниями. Но сегодня утром, в связи с прогрессивным ухудшением состояния и нарастанием дыхательной недостаточности, пациента перевели на ИВЛ. К сожалению, несколько часов назад он ушел из жизни", - написал чиновник.
По состоянию на 19:30 19 апреля в Одесской области подтверждены 137 случаев заболевания COVID-19 .
Боже бережи наших лікарів, бо на владу щось не дуже.
19.04.2020 г. Из 5449 заболевших COVID-19 1116 медицинские работники.
Дальше вывод о компетентности этого типа "президента" можете сделать сами.
СУБОТА, 18 КВІТНЯ 2020 20:56
м.Рівне - 10. Із них п'ятеро - медики Рівненської обласної лікарні (молодший та середній персонал);с.Зірне (Березнівського району) - 1;м. Здолбунів - 1;с.Стеблівка (Здолбунівський район) - 1;смт Мізоч (Здолбунівський район) - 1;м. Дубровиця - 1.
Таким чином на Рівненщині зареєстрували уже 314 випадків захворювання на COVID-19.
Сьогодні від "конони" дві людини померли.
Официально учтенная смертность от КВ в Германии составляет 42 чел. на 1 млн.
В соседней Австрии - 44 на 1 млн. Почти та же цифра.
Теперь смотрим на других соседей Германии, по часовой стрелке:
- Швейцария 136 на 1 млн.
- Франция 241
- Бельгия 359
- Нидерланды 172
- Польша 7
- Чехия 15
Для полноты картины добавим еще близко расположенную Словакию (0,4 на 1 млн.) и Италию (348 на 1 млн.)
Вы что-нибудь понимаете? Я - нет
Germany
Incidence rate: 172,29 per 100,000 persons
Austria
Incidence rate: 163,76 per 100,000 persons
Switzerland
Incidence rate: 320,52 per 100,000 persons
France
Incidence rate: 234,39 per 100,000 persons
Belgium
Incidence rate: 332,16 per 100,000 persons
Netherlands
Incidence rate: 191,62 per 100,000 persons
Poland
Incidence rate: 24,54 per 100,000 persons
Czechia
Incidence rate: 62,16 per 100,000 persons
Выясняется, что задолго до карантина приехали из Польши 2 боговерующих, пообщались со старушками с Вороновки, у тех начался грипп, а тут как раз приехало начальство. С третьего захода анализы подтвердили корону. Село на карантин, а баптистов повсюду вычислять. Итог: те двое с Польши живы и здоровы, ничего, а старушки в легкой форме гриппуют. Мораль:
Юра, фильтруй, фейки обходятся дорого селянам