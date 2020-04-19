 На канале Медведчука показывали пасхальный марафон "при финансовой поддержке" Минкульта РФ, - активист Грезев

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает активист Владислав Грезев, информирует Цензор.НЕТ.
"Правильно. Зачем нам финансировать культуру, если Медведчук спокойно нам продолжает поставлять культуру агрессора", - отметил активист.
Он добавил скриншот с эфира, а также попросил обратить внимание Нацсовета по вопросам ТВР.
Отметим, что на сайте телеканала накануне сообщалось, что "112 Украина" проводит этот телемарафон совместно с международной общественной организацией "День Крещения Руси", компанией DKR Media и Star Media. Гостями стали "известные люди страны: деятели науки, культуры, православное духовенство". Открыл его предстоятель Украинской православной церкви блаженнейший митрополит Онуфрий. Также приняли участие абсолютный чемпион мира боксер Александр Усик, телеакадемик Влад Ряшин, актер и режиссер Георгий Делиев, кардиохирург Борис Тодуров, олимпийский чемпион, чемпион мира Эльбрус Тедеев, народный артист Украины Владимир Гришко и другие.
Журналист Николай Матвийчук уточнил в Facebook, что "112" транслировал анимационную ленту, созданную при поддержке Минкультуры РФ, "о хороших чекистах и русских попап".
З приходом Зю зникла державна, безпекова політика. Структури безпеки, навіть посада президента знівельована.
Бугогаааааааааа
Постоим под их малиной и свалим по домам - нет у нас уже против Нелоха 42-го методов... Нету!
залишилося 35%...
Але це вже супер зебіли!!!
далі буде
Парашенка падлюка!!!
Утритесь и не скавчите - реванш нечисти настал!