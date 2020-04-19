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Все про:Медведчук (1031) Нацсовет_ТРВ (478) пропаганда (2447) Россия (75363) 112_Украина (57) Грезев (1)

 На канале Медведчука показывали пасхальный марафон "при финансовой поддержке" Минкульта РФ, - активист Грезев

На телеканале "112" в 2019 году прошел 4-часовой марафон "Пасха. Мы - люди", в рамках которого показали контент, созданный при поддержка министерства РФ.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает активист Владислав Грезев, информирует Цензор.НЕТ.

"Правильно. Зачем нам финансировать культуру, если Медведчук спокойно нам продолжает поставлять культуру агрессора", - отметил активист.

Он добавил скриншот с эфира, а также попросил обратить внимание Нацсовета по вопросам ТВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Борьбу с пророссийской пропагандой на "112 Украина" и NewsOne пытались представить "цензурой" при поддержке американских сенаторов, - CNN

На канале Медведчука показывали пасхальный марафон при финансовой поддержке Минкульта РФ, - активист Грезев 01

Отметим, что на сайте телеканала накануне сообщалось, что "112 Украина" проводит этот телемарафон совместно с международной общественной организацией "День Крещения Руси", компанией DKR Media и Star Media. Гостями стали "известные люди страны: деятели науки, культуры, православное духовенство". Открыл его предстоятель Украинской православной церкви блаженнейший митрополит Онуфрий. Также приняли участие абсолютный чемпион мира боксер Александр Усик, телеакадемик Влад Ряшин, актер и режиссер Георгий Делиев, кардиохирург Борис Тодуров, олимпийский чемпион, чемпион мира Эльбрус Тедеев, народный артист Украины Владимир Гришко и другие.

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Журналист Николай Матвийчук уточнил в Facebook, что "112" транслировал анимационную ленту, созданную при поддержке Минкультуры РФ, "о хороших чекистах и русских попап".

На канале Медведчука показывали пасхальный марафон при финансовой поддержке Минкульта РФ, - активист Грезев 02
На канале Медведчука показывали пасхальный марафон при финансовой поддержке Минкульта РФ, - активист Грезев 03
На канале Медведчука показывали пасхальный марафон при финансовой поддержке Минкульта РФ, - активист Грезев 04

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Источник: https://censor.net.ua/n3190124
 
 
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Бєспрєдєл...............зелений бєспрєдєл...
З приходом Зю зникла державна, безпекова політика. Структури безпеки, навіть посада президента знівельована.
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А ще не було версії що це спеціально організував Порошенко? А в підпалах його ще не звинуватили ?
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ну ты даёшь, это ясно - как божий день...\априори...\
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И не мечтайте - и кто же его погонит?
Постоим под их малиной и свалим по домам - нет у нас уже против Нелоха 42-го методов... Нету!
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Iз 73% ЗЕбілів
залишилося 35%...
Але це вже супер зебіли!!!

далі буде На канале Медведчука показывали пасхальный марафон "при финансовой поддержке" Минкульта РФ, - активист Грезев - Цензор.НЕТ 5451
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типу ніхто не в курсах що живий труп і порцелянова піхва фінансуються і годуються за свою підривну діяльність на кацапії?)))
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Малоросские ЗЕбилы именно за это и голосовали...ЗЕскот хочет назад на Рашку к царю.
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А покупал эти каналы мертвкчук с согласия пятого прэпыздэнта именно для этого и парашенка это знал
Парашенка падлюка!!!
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Слушай в твоем городе уже больше 20000 заразных а ты еще тут!
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Ну и чёёёёё - через плечо? На канале Медведчука показывали пасхальный марафон "при финансовой поддержке" Минкульта РФ, - активист Грезев - Цензор.НЕТ 4205
Утритесь и не скавчите - реванш нечисти настал!
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Такое говно наверное возможно только в Украине...
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Это говорит, что типочка, с согласия которого этот хмырь купил этот канал, уже не во что не ставят, слили в унитаз, унизили, опустили. Так всегда поступают с представителями, получай, чмо запойное!!!!
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надесь когда вернем Петра Алексеевича он этих сектантов раскольников сраной метлой погонит
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