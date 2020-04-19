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 На Житомирщине зафиксирован пятый летальный случай от COVID-19, - ОГА

В Житомирской области от коронавируса умерла 83-летняя женщина и это пятый летальный случай от COVID-19 в области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирская ОГА.

"На Пасху, 19 апреля, в области зафиксирован пятый летальный случай от коронавирусной инфекции. Сегодня от этого заболевания умерла жительница Черняховского района 1937 г.р.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина заболела 4 апреля, а 6 апреля с признаками COVID-19 была госпитализирована. Уже на следующий день результаты ПЦР-исследований подтвердили диагноз COVID-19. 17 апреля ей стало хуже, врачи применили интубацию.

Напоминаем, ранее на Житомирщине от коронавируса умерла 71-летняя жительница Радомышля, в Бердичеве были зафиксированы три летальных случая - мужчина 1972 г.р., 81-летняя и 75-летняя женщины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главный санврач Житомирщины Парамонов требует на 10 дней остановить движение частного транспорта и закрыть все предприятия. ДОКУМЕНТ

Сейчас в области 211 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3190121
 
 
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И то долги врачам до сих пор не вернули. Зеля снова пообещал через неделю отдать. А как еще недавно красиво врали про 300% надбавку!
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Это теперь поджигателей будут списывать на COVID?..
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12.03.2020 г. Зеленский "Мы готовы к эпидемии короновируса".
19.04.2020 г. Из 5449 заболевших COVID-19 1116 медицинские работники.

Дальше вывод о компетентности президента можете сделать сами.
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Думающими людьми вывод о компетентности президента был сделан еще в начале его предвыборной компании.
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