 На Житомирщине зафиксирован пятый летальный случай от COVID-19, - ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирская ОГА.
"На Пасху, 19 апреля, в области зафиксирован пятый летальный случай от коронавирусной инфекции. Сегодня от этого заболевания умерла жительница Черняховского района 1937 г.р.", - говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина заболела 4 апреля, а 6 апреля с признаками COVID-19 была госпитализирована. Уже на следующий день результаты ПЦР-исследований подтвердили диагноз COVID-19. 17 апреля ей стало хуже, врачи применили интубацию.
Напоминаем, ранее на Житомирщине от коронавируса умерла 71-летняя жительница Радомышля, в Бердичеве были зафиксированы три летальных случая - мужчина 1972 г.р., 81-летняя и 75-летняя женщины.
Сейчас в области 211 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.
19.04.2020 г. Из 5449 заболевших COVID-19 1116 медицинские работники.
Дальше вывод о компетентности президента можете сделать сами.