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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 За рубежом
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 Количество случаев COVID-19 в США превысило 740 тыс., умерли более 39 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом на территории США выросло до 740,1 тыс. человек, более 39 тыс. человек умерли с начала эпидемии. За последние восемь дней количество летальных исходов почти удвоилось.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украины.

В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано более 241 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от COVID-19 - 17,6 тыс. человек.

В соседнем штате Нью-Джерси выявлено 81,4 тыс. инфицированных. Там от коронавируса умерли 4 тыс. человек. На третьем месте по количеству заболевших находится штате Массачусетс. Там зафиксировано 36,3 тыс. инфицированных COVID-19. От коронавируса умерли 1 тыс. 560 человек.

Всего из заболевших коронавирусом в США к настоящему времени вылечились 68,4 тыс. человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США требуют от Китая информацию о происхождении коронавируса, - Помпео

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Соединенные Штаты продолжают успешную борьбу против коронавируса COVID-19, распространение заболевания идёт все медленнее.

"Мы видим очень позитивные тренды, пик заболеваний остался позади", - сказал он на брифинге в Белом доме. Трамп также сообщил, что ряд штатов на следующей неделе начнёт постепенно возвращаться к нормальной жизни.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США должны быть готовы на случай возвращения коронавируса осенью, - Трамп

Источник: https://censor.net.ua/n3190119
 
 
 Топ комментарии
 
39 тисяч є великою кількістю померлих у США. Але нас цікавить те, що відбувається з цією хворобою в Україні! Де статистика померлих від пневмонії починаючи з листопада 2019 року? Спеціалісти говорять, що смертей було багато.
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Как вы считаете?
В США
Выздоровело: 69 тыс
Умерло: 39 тыс
Всего известных результатов 69+39 = 108 тыс
39 / 108 = 36% летальность
69 / 108 = 64% выздоравливают
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Летальность - 36%, т.к. те, кто заразился не относятся ни к выздоровевшим, ни к умершим и в итог не могут входить...
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Тогда давайте статистику на слольку упала смертность от инфарктов, пневмоний, онкологий и других заболеваний. Вы понимаете, что сейчас всех стариков пишут в жертвы коронавирусу хотя причина может быть совсем другая? И плюс американцы снимают кучу видео с пустыми больницами. О какой перенагрузке можно говорить если этого нет.
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А я сказал о перенагрузке? Я сказал о какой-то другой статистике, кроме фейковой, когда подменяют итоги?
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Считать число умерших до выздоровевших неправильно.потому что это не показывает реально картины выздоровления опаздывает от смертности на две недели. На выздоровление нужно время.
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Пока кто-то не признан выздоровевшим, не может быть никакой другой статистики, кроме - 36% умерших, а из Ю.Корее сообщили, что 141 "выздоровевший" был опять с вирусом.
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При том что в Америке общая смертность 8000 вдень а за два месяца в среднем 480 тысяч и несколько Ковид увеличил среднюю общую смертность остаётся вопросом.
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Это всё высосано из из пальца, те, кто болеет хроническими болезнями мог начать беречься..
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Как вы считаете?
В США
Выздоровело: 69 тыс
Умерло: 39 тыс
Всего известных результатов 69+39 = 108 тыс
39 / 108 = 36% летальность
69 / 108 = 64% выздоравливают
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ты как дышлом водиш)))
сомнительная математика
добавь немного данных в формулу
и все равно это не может быть % правды
слишком много неизвестных
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Китай для кацапья был отвлекающим манёвром, основной биологический удар, как видно по смертям был нанесён по США, петровы поработали по Европе, бошировы по США, руссофашисты намного превзошли фашистов Второй мировой
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39 тисяч є великою кількістю померлих у США. Але нас цікавить те, що відбувається з цією хворобою в Україні! Де статистика померлих від пневмонії починаючи з листопада 2019 року? Спеціалісти говорять, що смертей було багато.
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Про мій випадок підозри на пневмонію у хворого не читав?
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Прочитав. Я би зробив собі своє робоче місце. Думай саме так!
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В паре штатов уже народ выходит против карантина - людям работать надо.
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Население США примерно в 8 раз больше, чем население Украины и в пересчёте на Украину - вылечились 8,5 тысяч, погибло - 4,9 тысячи...
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Потому, шо тип с белкой на голове ненормальный
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заСрашка, у него белка на голове, а у тебя белка В голове,стой обтекай ,не благодари...
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Того, кто пишет подобную хренотень, нужно кастрировать с помощью двух силикатных кирпичей.
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суботу по Сполученим Штатам прокотилася хвиля протестів з вимогами приступити до скасування карантину і поверненню до нормального життя. Протести проти карантинного режиму пройшли вчора в Огайо, Кентуккі, Меріленді, Мічигані, Техасі, передає Reuters.
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Ясно, т.е. не руководствуются данными о смертности, а идут за демагогами...
Не протестуют против недостаточных мер в карантине, а за отмену карантина, т.к. показателем для них служит не более, чем 30% смертность, а пустые больницы?
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"Многие американцы обеспокоены своей неспособностью работать из-за закрытия предприятий. Беспокойство распространяется по всей стране, так как количество заявлений на пособие по безработице выросло до 22 миллионов за один месяц".
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Т.е. наилучший выход это - минус от трудоспособного населения из-за умерших и минус из-за больных?
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Чому не лікують? Це ж просто.
Чому Вова Зе ще не хворий?
Чому Педалік Баблобакс не хворий?
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У них просто президент лошара, то-ли дело Бацька - всех лечит трактором и хоккеем!!! Просто красавчик!
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Зеленский тоже прекрасно сдерживает эпидемию.
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330 миллионов населения США в шоке,в советской прессе за 1976 год обнаружена куча материалов о КоронвиРУСе.Медиков того времени советские КГБисты заставляли подписывать бумагу о не разглашении этого дерьма,под угрозой тюремного срока...
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Медики подписку давали, а американцы нашли в советской прессе?
Думаете, в ссср свобода слова была была?
Это же полная туфта и бред.
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Зайди в Ютьюб там этого дерьма чуваки умнее меня нарыли целый Мавзолейцер этого гофна
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Д-ма на ютубе хватает, но совсем не обязательно это цитировать.
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Секретных лабораторий в ССре было больше, чем во всем Мире...Новичок и Полоний не виноваты...
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так можно напридумывать шо это не сов19
а испанку из могилы откопали))
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и Трамп раздувает тему шо вирус таки китаези и придумали
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придумали таки американцы. Но в Штатах грант отозвали из-за опасности исследований. И в этом же 2015 году в Ухане открылась лаборатория F-4, откуда, похоже, эту дрянь и выпустили. Группа молодых исследователей из Уханьского института вирусологии АНК
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Может и китаезы, а может и кацапы.
Но вероятнее всего, Трамп раздувает эту тему что бы скрыть свою не слишком благовидную роль.
Ведь именно Трамп заявил, что это все фигня, что вирус covid-19 не опаснее простуды и нужно просто жить дальше не обращая внимания.
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