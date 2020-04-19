 Количество случаев COVID-19 в США превысило 740 тыс., умерли более 39 тыс. человек

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украины.
В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано более 241 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от COVID-19 - 17,6 тыс. человек.
В соседнем штате Нью-Джерси выявлено 81,4 тыс. инфицированных. Там от коронавируса умерли 4 тыс. человек. На третьем месте по количеству заболевших находится штате Массачусетс. Там зафиксировано 36,3 тыс. инфицированных COVID-19. От коронавируса умерли 1 тыс. 560 человек.
Всего из заболевших коронавирусом в США к настоящему времени вылечились 68,4 тыс. человек.
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Соединенные Штаты продолжают успешную борьбу против коронавируса COVID-19, распространение заболевания идёт все медленнее.
"Мы видим очень позитивные тренды, пик заболеваний остался позади", - сказал он на брифинге в Белом доме. Трамп также сообщил, что ряд штатов на следующей неделе начнёт постепенно возвращаться к нормальной жизни.
В США
Выздоровело: 69 тыс
Умерло: 39 тыс
Всего известных результатов 69+39 = 108 тыс
39 / 108 = 36% летальность
69 / 108 = 64% выздоравливают
сомнительная математика
добавь немного данных в формулу
и все равно это не может быть % правды
слишком много неизвестных
І нижче- фінал історії.
Не протестуют против недостаточных мер в карантине, а за отмену карантина, т.к. показателем для них служит не более, чем 30% смертность, а пустые больницы?
Чому Вова Зе ще не хворий?
Чому Педалік Баблобакс не хворий?
Думаете, в ссср свобода слова была была?
Это же полная туфта и бред.
а испанку из могилы откопали))
Но вероятнее всего, Трамп раздувает эту тему что бы скрыть свою не слишком благовидную роль.
Ведь именно Трамп заявил, что это все фигня, что вирус covid-19 не опаснее простуды и нужно просто жить дальше не обращая внимания.
реально