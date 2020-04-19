 Наемники РФ из 82-мм миномета обстреляли позиции ВСУ возле Песков, потерь нет, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Из миномета калибра 82 мм захватчики обстреляли наших защитников вблизи Песков на Донецком направлении. Потерь среди украинских военнослужащих нет. На провокацию российских наемников украинские военнослужащие ответили прицельным огнем из штатного вооружения", - говорится в сообщении.

На трех участках разведения сил ситуация остается стабильной, режим "Тишина" соблюдается.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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Итоги за прошедшие сутки

18 апреля вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из минометов 120-го и 82-го калибров, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты вражеского огня было зафиксировано неподалеку населенных пунктов Луганское, Травневе, Крымское и Лебединское.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции в районе проведения операции Объединенных сил среди гражданского населения раскрыто одно убийство, один факт нанесения тяжких телесных повреждений и 6 фактов незаконного оборота наркотических веществ. Также выявлено 62 административных правонарушения.

Линию соприкосновения через контрольные пункты въезда-выезда граждане не пересекали.

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