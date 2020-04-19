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Все про:армия (7720) обстрел (8918) Донбасс (21152)

 Наемники РФ из 82-мм миномета обстреляли позиции ВСУ возле Песков, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток 19 апреля российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Из миномета калибра 82 мм захватчики обстреляли наших защитников вблизи Песков на Донецком направлении. Потерь среди украинских военнослужащих нет. На провокацию российских наемников украинские военнослужащие ответили прицельным огнем из штатного вооружения", - говорится в сообщении.

На трех участках разведения сил ситуация остается стабильной, режим "Тишина" соблюдается.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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Итоги за прошедшие сутки

18 апреля вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из минометов 120-го и 82-го калибров, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты вражеского огня было зафиксировано неподалеку населенных пунктов Луганское, Травневе, Крымское и Лебединское.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции в районе проведения операции Объединенных сил среди гражданского населения раскрыто одно убийство, один факт нанесения тяжких телесных повреждений и 6 фактов незаконного оборота наркотических веществ. Также выявлено 62 административных правонарушения.

Линию соприкосновения через контрольные пункты въезда-выезда граждане не пересекали.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190118
 
 
 Топ комментарии
 
Немає для скрепних нічого святого. Господи, бережи наших захисників
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На обстріл з мінометів відповіли чергою з автомата.
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В Зоне ОРДЛО обидели роту дамбасов. В попу обидели в жесткой форме хором! Лечатся теперь дамбасы у лекаря анального.
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обстреляли позиции ВСУ/ А ещё 09.07.19 главнокомандующий -четыреждыуклонист с апломбом заявлял: Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе.
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А разве не движемся? Оно не соврало, мы стреляем В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ СЛУЧАЕ. А скоро может и этот случай снять с повестки. А за нИХ оно ж не может отвечать. ТОГДА ЗАЧЕМ П**ДЕТЬ О МИРЕ??? С рашистами и данбасячими сявками дипломатия не работает, даже высокая.
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Ублюдкам кацапским и самый большой религиозный праздник не помеха. Дьявол ***** и гундяевские черти требуют крови
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На обстріл з мінометів відповіли чергою з автомата.
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Бачиш, навіть розведення в односторонньому порядку від шмарклі не допомогло.
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Немає для скрепних нічого святого. Господи, бережи наших захисників
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Було коли воювали проти татар, а було коли і разом з татарами проти інших. Тепер війна з кацапами, тому картинка не по темі.
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Найманці РФ із 82-мм міномета обстріляли позиції ЗСУ біля Пісків, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4205Крымские татары и козаки в сражении против русских
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возле Песок
с ударением на первом слоге

Понабирают по объявлению...
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Ну шо, зельцман, стратил-таки ты, долбойоп крывороженский! Только мамку римку с папко шурко не підтягуй ! Бо нам жалко стєбатися з твоїх родаків-зедрочерів, родом з ссср!
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После того как Турция показует как их мочить, эти ************ генералы с этим гавночмом терпет и мирятся бл..дь
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