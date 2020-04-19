 "За 3-4 дня справимся": Аваков о ликвидации пожаров на Житомирщине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter по результатам рабочей поездки и совещания в регионе.
В частности, по словам Авакова, спасатели, 50 единиц техники и авиация работают круглосуточно. "Спасены 4 села. За 3-4 дня справимся", - заявил министр.
В Овручі з секретарем РНБОУ О.Даніловим,керівником ОП А.Єрмаком заслухали представників ОДА,ДСНС,НПУ, Держлісагентства щодо пожеж у регіоні.Здійснили повітряний моніторинг над районом пожежі. Рятувальники,авіація,50 од.тех. працюють 24/7.Врятовано 4 села.За 3-4 дні подолаємо! pic.twitter.com/SSCC5iFEWt— Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 19, 2020
Горит уже около недели, если не больше.
Или как только такие важные птицы открывают клюв, все предыдущие провалы, автоматически множатся на ноль?
RIPRV
@riprv
я так зрозумів, у нас тут ситуація наступна:
1) президента відсторонили від виконання обов'язків, то біш це переворот і захват влади Ермаком президенських повноважень.
чи варіант
2) президент видав завхоспу Ермаку свої повноваження, що є порушенням 106 частини Конституції України
А если Скуйбида опять дал неверный прогноз погоды, тогда через сколько?
Удивительно, как они с этим живут?
Всего то 3-4 раза наврали про то, что пожары потушены, один раз наврали, что смога в Киеве нет и вот тебе раз - прямо сплошное недоверие!
Да, и не повезло пэте, пендель получил, теперь шавкой у рыгов служит.
И парламент тоже обновился...
Или у тебя все по классической схеме: во всех провалах обвиняем "папередников"?
Ваваныч,Украина от рук отбилась совсем,что бум делать?так,Швондер,собрать бурятов,монголов,калмыков,чукчей и эскимосов и прочую Титушню бум в Киеве Майдан устраивать,патроны гранаты получишь у Шарикова.Дуй в Мавзолей,там тебя ждут 2 КАМАЗа и Полиграф Владимирович.Швондер открыл рот от удивления и говорит : Шариков ваш сын?
Volodymyr Ariev
@VolodymyrAriev 17 апр.
Найгірша ситуація з коронавірусом в Києві.
Найгірша ситуація з повітрям в Києві.
Масштабні лісові пожежі в Київській і Житомирській областях та в Чорнобильскій зоні.
Що Зеленській робить в Закарпатті?! Втік?
При парашенко это чертило было только вонючим мусором спалившийся на рюкзаках, а сейчас Сабаков в новостях чаще всплывает чем клоун, в чем же дело, кто платит за пиар?
Уродженець Запоріжжя Ілля Маслов раніше був щонайменше тричі судимий в Україні. Він отримав два вироки у 2016 році, один - у 2019 році, та мав відсидіти загалом 8 років і 1 місяць.
У 2007-2011 роках чоловік також був неодноразово судимий в Росії.
У трьох його українських справах йшлось про розбої та грабежі, під час яких Маслов зі спільником били своїх жертв, в тому числі, до втрати свідомості, підставляли їм ножа під горло. Перед судом вони кожного разу зізнавались у вчинені злочинів.
Справи не стосувались бойових дій на Донбасі або інших політичних злочинів.
Однак 29 грудня 2019 року, в день обміну в'язнями з бойовиками, Маслов був звільнений з колонії як помилуваний і поїхав до окупованого Донецьку.
Однак, судячи з даних судового реєстру, ним же помилували іншого злочинця, Володимир Коночука, який, за інформацією журналістів "Слідство.Інфо", брав участь в обміні.
Після звільнення з української в'язниці, 23 січня, Маслов спробував заїхати в РФ. Але чоловіка не пустили, бо йому заборонений в'їзд у Росію до лютого 2021 року.
Він повернувся в Україну і вчинив щонайменше один розбій, який вже визнаний судом. Крім того, у 2020 році на чоловіка відкрили ще три аналогічні справи, які також передані до судів.
Маслов уже встиг отримати вирок за розбій, вчинений ним 1 лютого 2020 року.
Маслова взяли під варту за 4 дні після злочину. У суді він підтвердив всі обставини, визнав провину і сказав, що, враховуючи вид діяльності своєї жертви, думав, що вона не звернеться до правоохоронців.
Не виключено, що особи, які під час обміну відмовляються їхати або в Росію чи то в ордло, можуть на теренах нашої держави за допомогою кураторів з російських спецслуб організовувати цілк мережу диверсійних груп. А тому до підпалів в Київській та Житомирських областях може бути причетний кримінал, який одночасно входить до низки диверсійних груп РФ.
Марк Тулий Цицерон.
(прощавай, рідна знедолена ненька...)