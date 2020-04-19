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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия
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 "За 3-4 дня справимся": Аваков о ликвидации пожаров на Житомирщине

Министр внутренних дел Арсен Аваков уверен, что за три-четыре дня удастся полностью ликвидировать пожары в Житомирской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter по результатам рабочей поездки и совещания в регионе.

В частности, по словам Авакова, спасатели, 50 единиц техники и авиация работают круглосуточно. "Спасены 4 села. За 3-4 дня справимся", - заявил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассматриваются две версии возникновения пожаров на Житомирщине - суховеи и умышленный поджог, - Аваков. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3190117
 
 
 Топ комментарии
 
Про пожежі в Чорнобилі вже таке казал, ніхто не вірить.
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у ніх с єрмаком тут ігрулька в царя гори..?




RIPRV

@riprv


я так зрозумів, у нас тут ситуація наступна:
1) президента відсторонили від виконання обов'язків, то біш це переворот і захват влади Ермаком президенських повноважень.
чи варіант
2) президент видав завхоспу Ермаку свої повноваження, що є порушенням 106 частини Конституції України
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Начиная с какого числа?
Горит уже около недели, если не больше.
Или как только такие важные птицы открывают клюв, все предыдущие провалы, автоматически множатся на ноль?
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За 3-4 дня після того як дали пістюлей, все можна потушити! Виникає питання - чому не потушили раніше, невже для того щоб влада працювала постійно потрібно давати пістюлей? Може краще замінити Авакова на професіонала, який не буде гратись в політичні ігри, а буде працювати - постійно давати пістюлей своїм підлеглим які не працюють? Навіщо нам такий міністр який працює тільки після пістюлини?
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шось багацько капсюлєй в тєкстє )))
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Про пожежі в Чорнобилі вже таке казал, ніхто не вірить.
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у ніх с єрмаком тут ігрулька в царя гори..?




RIPRV

@riprv


я так зрозумів, у нас тут ситуація наступна:
1) президента відсторонили від виконання обов'язків, то біш це переворот і захват влади Ермаком президенських повноважень.
чи варіант
2) президент видав завхоспу Ермаку свої повноваження, що є порушенням 106 частини Конституції України
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Гы-гы-гы...
А если Скуйбида опять дал неверный прогноз погоды, тогда через сколько?
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сама основна проблема в цьому, що на місці спаленого лісу, новий може і не вирости - бо мало опадів. Так Україна буде перетворюватися спочатку на степ, а потім на пустелю.
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МЧС уже не тушит пожары?Это типа хирург работает в ресторане поваром,а повар работает нейрохирургом... "За 3-4 дня справимся": Аваков о ликвидации пожаров на Житомирщине - Цензор.НЕТ 4097
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Наступает ночь, просыпаются поджигатели. Когда уже наступит воля наріду на борьбу с пожарами? С безвизом у него неплохо вышло в свое время, пусть теперь сделает что-нибудь с этим долбанным дымом наконец."За 3-4 дня справимся": Аваков о ликвидации пожаров на Житомирщине - Цензор.НЕТ 644
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Сабака к безвизу никакого отношения не имеет. А к продаже гражданства лицам, которых интерпол по миру идёт - самое непосредственное
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Рюкзаков ждет пока все догорит и само потухнет или дождь пойдет и затушит?
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Гасіння методом суцільного випалювання - справа по інтелекту недоумків влади... Скотинякам дали порулити...
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Машка Захарова Вангой стала,19 июня 2019 года выступила на брифинге и сказала на рюсскам наречии...Украину ждут катаклизмы,катастрофы и аварии....,это заявление МИД РАБссии Машка прочитала без малого год назад...
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Ну тут не нужно быть ни Захаровой ни Вангой, после выборов и так было понятно что Украину ждет огромная жопа.
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При Порохе такой херни не было! Да и склады не взывают потому что ***** не хочет ...пока не хочет! Наголосовали!
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Там ещё разобраться надо, кто из бенино-рюкзаковых ко взрывам на армейских складах отношение имеет. Рюкзак же тогда громче всех верещал за это на петра
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При пецькі пожежі були! І МНС (Аваков) гасило. Чому заходів не зробили? На полі смуги ораного, в лісі просіки і т.д. Читай інструкцію.
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Чмо сабакін з Чимось справиться... "За 3-4 дні подолаємо", - Аваков про ліквідацію пожеж на Житомирщині - Цензор.НЕТ 7821 - Недоумок!!!
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Странно, некоторым на этой ветке не нравится, что потушат пожар, им же на соседней ветке не нравится, что не гасят пламя.
Удивительно, как они с этим живут?
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Для ЗЕбила и Жулькиного лизуна объясняю не нравиться не то что потушат а что уже около десятка раза сказали что потушили! Или они шутки пишут для 95 анала?!
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кругом зрада.. а МЧСники та пожежники - то поголовно агенти Кремля!!
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Не везет вам с народом, сэр гороховый шут...
Всего то 3-4 раза наврали про то, что пожары потушены, один раз наврали, что смога в Киеве нет и вот тебе раз - прямо сплошное недоверие!
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144 рэформы. Помнишь?
Да, и не повезло пэте, пендель получил, теперь шавкой у рыгов служит.
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Так вроде бы на днях, будет уже год как в стране новый президент?
И парламент тоже обновился...
Или у тебя все по классической схеме: во всех провалах обвиняем "папередников"?
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РАБссия, это Казахстан,Украина и Белорусь,Путлер просто так ничего не говорит...
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Да рюкзак уже как 6 лет к ряду за что ни возьмётся - со всем «справляется за 3-4 дня». Особенно хорошо запомнил как этот чмырь фейсбучный в апреле Славянск «за 3-4 дня» освободил, людей из нацгвардии сколько в Семеновке положил ради кадра по тв... так и здесь
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Ти був майданівцем краще подолай за цей термін зелениний коронавірусякий який поразив 73% населення
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А чем именно он занимался на майдане? Среди сотников его не было. Оборону он не держал. В палаточном городке не жил. С беркутом не сражался... чем он занимался на Майдане?!
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Як допустили до пожеж? Нехай міністр МВС - заарештує міністра МНС за бездіяльність!
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Самого себя что ли ему арестовывать "За 3-4 дні подолаємо", - Аваков про ліквідацію пожеж на Житомирщині - Цензор.НЕТ 4299
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Швондер приходит к Путлеру и говорит :
Ваваныч,Украина от рук отбилась совсем,что бум делать?так,Швондер,собрать бурятов,монголов,калмыков,чукчей и эскимосов и прочую Титушню бум в Киеве Майдан устраивать,патроны гранаты получишь у Шарикова.Дуй в Мавзолей,там тебя ждут 2 КАМАЗа и Полиграф Владимирович.Швондер открыл рот от удивления и говорит : Шариков ваш сын? "За 3-4 дні подолаємо", - Аваков про ліквідацію пожеж на Житомирщині - Цензор.НЕТ 5731
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Меня удивляет почему Аваков делает многие заявления, где премьер и призедент? В коматозе?
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Президент всё меняет, никак не остановится. "За 3-4 дні подолаємо", - Аваков про ліквідацію пожеж на Житомирщині - Цензор.НЕТ 3967
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А меня нет. ПреЗЕдент или вмазал по вене или унюхался в хлам!
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Шмыга и шмаркля в коксовозе. Прокладывают дорожку.
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Volodymyr Ariev

@VolodymyrAriev 17 апр.

Найгірша ситуація з коронавірусом в Києві.
Найгірша ситуація з повітрям в Києві.
Масштабні лісові пожежі в Київській і Житомирській областях та в Чорнобильскій зоні.
Що Зеленській робить в Закарпатті?! Втік?
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за штири дні все вигорить і само потухне
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Когда нечем гордится в настоящем,хвастаются вчерашними и позавчерашними победами типа Гитлера одолели,половцев,печенегов и прочих Чингизидов Золотой Орды... "За 3-4 дні подолаємо", - Аваков про ліквідацію пожеж на Житомирщині - Цензор.НЕТ 1214
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Это только ты умный, а Я так - погулять вышел.
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не матерись, удмурдъ.. ты здесь не в очереди за боярышником
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ты еще и приторможенный Лапоть , через 10 мин ответ написал
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Вчера количество заболевших в Киеве снизилось вдвое. Вот думаю, что больше повлияло: цезий, стронций или вирус так закоптился?
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китайцы же сказали что курцы меньше болеют
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У меня личный рецепт борьбы с кремлевским КоронвиРУСом,ящик водки,на закуску пачка сигарет и как в песне Цоя,если есть в кармане... "За 3-4 дні подолаємо", - Аваков про ліквідацію пожеж на Житомирщині - Цензор.НЕТ 6383
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Да не спешите вы, в самом деле... Скоро жара начнется, и с ней и летние пожары. Заодно уже и потушите.
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Сабаков уже и пожарник???
При парашенко это чертило было только вонючим мусором спалившийся на рюкзаках, а сейчас Сабаков в новостях чаще всплывает чем клоун, в чем же дело, кто платит за пиар?
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кругом отключают свет под видом плановых работ ,а причина писдец энергетике , докерувався Зеля
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хотя в Карантин запретили отключать свет
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Може то ти виключаєшся інтенсивно святкуючи? У нас, наприклад, Зеля навпаки дає стільки енергії, що нижче ніж 240v в мережі не буває.
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ДСНС Украiни, командир генерал-лейтенант Чечеткин,причем тут Аваков?
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Побачимо як виконає Аваков свою обіцянку, але що він робив до того?
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Помилуваний під новорічний обмін не зміг виїхати в Росію і повернувся до розбоїв у Києві

Уродженець Запоріжжя Ілля Маслов раніше був щонайменше тричі судимий в Україні. Він отримав два вироки у 2016 році, один - у 2019 році, та мав відсидіти загалом 8 років і 1 місяць.
У 2007-2011 роках чоловік також був неодноразово судимий в Росії.
У трьох його українських справах йшлось про розбої та грабежі, під час яких Маслов зі спільником били своїх жертв, в тому числі, до втрати свідомості, підставляли їм ножа під горло. Перед судом вони кожного разу зізнавались у вчинені злочинів.
Справи не стосувались бойових дій на Донбасі або інших політичних злочинів.
Однак 29 грудня 2019 року, в день обміну в'язнями з бойовиками, Маслов був звільнений з колонії як помилуваний і поїхав до окупованого Донецьку.
Однак, судячи з даних судового реєстру, ним же помилували іншого злочинця, Володимир Коночука, який, за інформацією журналістів "Слідство.Інфо", брав участь в обміні.

Після звільнення з української в'язниці, 23 січня, Маслов спробував заїхати в РФ. Але чоловіка не пустили, бо йому заборонений в'їзд у Росію до лютого 2021 року.
Він повернувся в Україну і вчинив щонайменше один розбій, який вже визнаний судом. Крім того, у 2020 році на чоловіка відкрили ще три аналогічні справи, які також передані до судів.
Маслов уже встиг отримати вирок за розбій, вчинений ним 1 лютого 2020 року.
Маслова взяли під варту за 4 дні після злочину. У суді він підтвердив всі обставини, визнав провину і сказав, що, враховуючи вид діяльності своєї жертви, думав, що вона не звернеться до правоохоронців.
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Так тепер його ще раз можна міняти🐸😄
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п.с.
Не виключено, що особи, які під час обміну відмовляються їхати або в Росію чи то в ордло, можуть на теренах нашої держави за допомогою кураторів з російських спецслуб організовувати цілк мережу диверсійних груп. А тому до підпалів в Київській та Житомирських областях може бути причетний кримінал, який одночасно входить до низки диверсійних груп РФ.
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Міністр Всіх Справ вже в ролі пожежника? Арсен, а обов"язки віника у мене не бажаєш виконувати, бо не можу його знайти?
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В страхе больше зла,чем в самом предмете,которого боятся.
Марк Тулий Цицерон.
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Я так думаю, шо авакян живьот в рэжимэ "Чья ж возьмьот ?" Ну и обосрьоцца, как всэгда! "За 3-4 дні подолаємо", - Аваков про ліквідацію пожеж на Житомирщині - Цензор.НЕТ 5944 "За 3-4 дні подолаємо", - Аваков про ліквідацію пожеж на Житомирщині - Цензор.НЕТ 1642 ! А Україна-такі всіх переживе! Ми є нейовірні! "За 3-4 дні подолаємо", - Аваков про ліквідацію пожеж на Житомирщині - Цензор.НЕТ 7496
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Аваков - наш президент!
(прощавай, рідна знедолена ненька...)
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О, Борисович теж Гісметео користується: там від середи дощики обіцяють.
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Сегодня можно будет видеть розовое полнолуние,редкое природное явление.Запасайтесь биноклями
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Як гарно піарять авакова рюкзаковича, який на українській мові три слова до купи зв'зати не може. Він і в економіці, і в лайні(мвс), і пожежу погасить, от тільки щелепа у нього кацапська. Мабуть порохоботам нового царя готують. )))
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Фб нагадав, що в цей день був "Стадіон, так стадіон". Це коли ми знали, що все летить в тартарарами, але теплилась надія, а раптом... Раптом нас почують, раптом Порох та ЄС наберуть голоси.. скільки вмовляння та аргументів, а у відповідь "хуженебудет".боляче. То було перехрестя
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А ЩО ПОЖЕЖУ ГАСЯТЬ СИЛАМИ МВД?ТОДІ ЗРОЗУМІЛА ПОВІЛЬНІСТЬ.ЯК ІНАКШЕ РОЗУМІТИ СЛОВА АВАКОВА-СПРАВИМОСЬ ЗА 3-4ДНІ?
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