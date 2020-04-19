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 На Закарпатье отделение Госпогранслужбы, у военнослужащих которого подтверждено заболевание COVID-19, перешло в режим обсервации

В Закарпатской области отделение Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, где подтверждено заболевание COVID-19, перешло в режим обсервации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Военнослужащие отделения вместе с врачом Львовского пограничного госпиталя постоянно находятся на территории военного городка. Подразделение имеет свою хлебопечку, в которой на сегодняшний праздник испекли паски.

В этом подразделении особый режим службы и быта. Между собой все общаются только с тем, с кем живут в помещениях. Питаются посменно. По меньшей мере четыре раза в день дезинфицируют помещения, постоянно проводят температурный скрининг", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще у трех пограничников на Закарпатье выявлено заболевание COVID-19, - Госпогранслужба

Напоминаем, у пограничников на Закарпатье подтверждены 4 случая заболевание COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3190109
 
 
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Оце собі підраховую... Скільки ж днів нестор є нєпізджений?!
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Та хай вже буде трохи непізджений, аби його новінський поцілував на Пасху...
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