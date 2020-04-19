 Украина передала список из около 200 человек на следующий обмен пленными, - Резников

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Переговоры относительно дальнейших этапов обмена, безусловно, будут продолжаться. В рамках гуманитарной подгруппы ТКГ Украина передала список из около 200 человек, которых мы требуем вернуть", - сказал он.
А заодно и мародёра, нажившегося на миллиарды долларов во время войны.
Мне просто любопытно, а на каких ДЕЙСТВИТЕЛЬНО условиях клоун делает эти обмены?! Что от СДАЛ НА ЭТОТ РАЗ!!!