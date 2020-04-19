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 Политика Украины
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 Украина передала список из около 200 человек на следующий обмен пленными, - Резников

Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе передала список из 200 человек для возвращения на контролируемую территорию и планирует обсудить следующий этап обмена в среду, 22 апреля.


Об этом в интервью "Сегодня" рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Переговоры относительно дальнейших этапов обмена, безусловно, будут продолжаться. В рамках гуманитарной подгруппы ТКГ Украина передала список из около 200 человек, которых мы требуем вернуть", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минский процесс не предусматривает вопросы обмена крымчан и политзаключенных в РФ, - Резников

Источник: https://censor.net.ua/n3190106
 
 
 Топ комментарии
 
Список тех, кого отдали, так и будете скрывать?
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А что там скрывать? Обычный суповой набор из наркоманов, уголовников и деклассированных элементов, как прошлый раз.
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Я имела в виду, кого кацапам отдали.
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Список тех, кого отдали, так и будете скрывать?
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А что там скрывать? Обычный суповой набор из наркоманов, уголовников и деклассированных элементов, как прошлый раз.
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Я имела в виду, кого кацапам отдали.
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Молчат же как партизаны. Не помню такого при пАпередниках.
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Обміни потрібно припинити, вони не відповідають Конституції України! Влада просто використовує обміни щоб піднімати собі рейтинг, а терористи використовують обміни щоб забирати з українських тюрем своїх бойовиків, а наші полонені лишаються в терористичних тюрмах!
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Я лише допоміг щоб переміг найсильніший кандидат! А мій кандидат - Гриценко. Я за непрофесіоналів можу проголосувати тільки щоб мародери знову не дорвались до корита!
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Ну вот ты и выбрал проффесионала, нихрена ни в чём не разбирающегося.

А заодно и мародёра, нажившегося на миллиарды долларов во время войны.
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А не подскажете, кто у нас сейчас уже год почти мародёрит и наживается на войне? И почему у мародеров не было проблем и секвестра бюджета не только по итогам первого квартала, но и в конце года? Да и с энергетикой всё было пучком. Как-то странно это выглядит, не находите?
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Про курс гривны и коммуналку не забудте. Вся ваша террада просто пшик с реальными делами пети.
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От тебя зачем-то скрывают, что курс национальной валюты к иностранной зависит от соотношения !!!
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Такими темпами за каденцию не успеют.
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Шайтанова і терористів поміняють на таксистів, сепаратистів, ватників і наркоманів.
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А как же так... Ведь клоун поменял уже "всех на всех"" ?! По идее там больше никого нет !!!

Мне просто любопытно, а на каких ДЕЙСТВИТЕЛЬНО условиях клоун делает эти обмены?! Что от СДАЛ НА ЭТОТ РАЗ!!!
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Стесняюсь спросить, и сколько из этих 200 пленных наших военнослужащих, а не сявок домбасячих, подсунутых для количества?!!
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