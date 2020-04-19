 Зеленский поблагодарил духовенство и верующих за соблюдение карантина во время Пасхальных богослужений: "Это показывает сознание украинцев"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Главы государства.

Отмечается, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак находится на постоянной связи с председателями областных государственных администраций и органами МВД. Глава государства оперативно проинформирован о ходе праздничных мероприятий в регионах.

По данным руководителей ОГА, в большинстве храмов соблюдают договоренности с руководством областей и Национальной полицией по недопущению большого скопления людей. Богослужения в большинстве церквей происходили или в присутствии незначительного количества прихожан, или вообще за закрытыми дверями.

Однако в нескольких областях, к сожалению, были нарушения. По данным Национальной полиции, богослужения проводились в 13 658 храмах во всех областях Украины. Участие в них приняли почти 130 тыс. граждан. Лишь в 19 культовых сооружениях на территории 13 областей было зафиксировано нарушение карантинных ограничений, в частности чрезмерное скопление людей и отсутствие индивидуальных средств защиты. Больше всего нарушений - в Донецкой области, там начато уголовное производство. В Запорожской, Ривненской и Черниговской областях полицейские составили три административных протокола.

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Президент Украины благодарен главам ОГА и полиции за добросовестную работу, а также духовенству и верующим за гражданскую сознательность и соблюдение карантинных ограничений, что является настоящим проявлением любви к ближнему.

"В этом году на богослужение пришло 130 000 верующих. В прошлом году на Пасху в церквях собралось семь с половиной миллионов прихожан. Эта разница показывает сознание украинцев, наше бережное отношение к родным и близким. Мы действительно показали, что Пасха - это победа жизни над смертью", - сказал Глава государства.

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