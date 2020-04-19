 Зеленский поблагодарил духовенство и верующих за соблюдение карантина во время Пасхальных богослужений: "Это показывает сознание украинцев"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Главы государства.
Отмечается, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак находится на постоянной связи с председателями областных государственных администраций и органами МВД. Глава государства оперативно проинформирован о ходе праздничных мероприятий в регионах.
По данным руководителей ОГА, в большинстве храмов соблюдают договоренности с руководством областей и Национальной полицией по недопущению большого скопления людей. Богослужения в большинстве церквей происходили или в присутствии незначительного количества прихожан, или вообще за закрытыми дверями.
Однако в нескольких областях, к сожалению, были нарушения. По данным Национальной полиции, богослужения проводились в 13 658 храмах во всех областях Украины. Участие в них приняли почти 130 тыс. граждан. Лишь в 19 культовых сооружениях на территории 13 областей было зафиксировано нарушение карантинных ограничений, в частности чрезмерное скопление людей и отсутствие индивидуальных средств защиты. Больше всего нарушений - в Донецкой области, там начато уголовное производство. В Запорожской, Ривненской и Черниговской областях полицейские составили три административных протокола.
Президент Украины благодарен главам ОГА и полиции за добросовестную работу, а также духовенству и верующим за гражданскую сознательность и соблюдение карантинных ограничений, что является настоящим проявлением любви к ближнему.
"В этом году на богослужение пришло 130 000 верующих. В прошлом году на Пасху в церквях собралось семь с половиной миллионов прихожан. Эта разница показывает сознание украинцев, наше бережное отношение к родным и близким. Мы действительно показали, что Пасха - это победа жизни над смертью", - сказал Глава государства.
Сам признался, что раздача заразы в Святогорском монастыре происходила под его контролем
Лукашенко, который отрицает пандемию и не вводит карантин?
Ответьте за себя, без перепоста методичек - вы против любых карантинных мер?
а что делать, если Вовачка каждую ночь писается из-за этой фуры
мелкое сцы...ое чмо !
побольше фур Вовачке показывать, глядишь, "божьей росой" пожары потушит
как сказал старый 3,14дар Савик на последнем шоу: "Зеленский наше фсе !!!"
или я не прав ?
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По заказу від гєбухи,
(Чьто в Масквє в кремлях сідят),
Наш розкольнік корОнуфрій
Свій збирає лохторат.
Нє краснєя, нє бледнєя,
Молвіт промосковська плять:
-"Станєм всєй толпою
В Пасху вірус разганять!"
Гей, гундявий піп лубянський, крєст різний,
Скільки платить вам кремлівський чорт страшний?
Піп гундявий, да піп лубянський,
Да раз-Гундявий, страшний!
А Онуфрій-корОнуфрій
Зазиває всіх підряд:
-"Партізанський про-Лубянський
Окормляєм ми отряд.
Щоб на Пасху партізани
Йшли до церкви всєй толпой,-
Вєжлівий Аваков
Глаз закриє на разбой..."
Гей, гундявий піп лубянський, хрєст різний,
Скільки платить вам кремлівський чорт страшний?
Піп гундявий, да піп лубянський,
Да раз-Гундявий, страшний!
Кропить замполіт Арсєній😈
(Святогірський, з РПЦ )
Вина, паски і ковбаски,
Ще й Гундяєве яйце.
Ціле кодло партізанів
Править службу цілу ніч...
Лєйтєнант Баканов!
ГДЄ ПОСАДКі !? - чьо малчіш !???
Гей, гундявий піп лубянський, хрєст різний,
Скільки платить вам кремлівський чорт страшний?
Піп гундявий, да піп лубянський,
Да раз-Гундявий, страшний!
18-19.04.2020
Как можно, глядя на то, что творят московские попы в Украине, благодарить их за соблюдение карантина???
ну вот, пусть не ноют - че так плохо живем. Какой божок - такая и жизнь. правда не верится что столько голов насчитали, но то что у нас верунов больше в процентах чем в Раше - точно. и они еще и гордятся что больше денег чем русня выкладывают попам(знач. часть - руснявым попам), которые смеются с них.
Или когда напомажэна истота хорошковского со своими ******* из прокуратуры и хозсуда во время карантина по куршевелям с запутинцами на столах танцевали и вирус в Украину привезли - это тоже яркий пример «гражданской сознательности»?
Может зЭослу ещё и золотые украшения вся Украина должна к его ногам и ногам бени принести и тем самым продемонстрировать свой долг и сознательность ???
Таки мама римма в детстве от папы саши роняла и не раз своего карлика
чи для тебе, сволото малороська, це вже не Україна?