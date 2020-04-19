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 Политика Украины
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 Зеленский поблагодарил духовенство и верующих за соблюдение карантина во время Пасхальных богослужений: "Это показывает сознание украинцев"

Президент Украины Владимир Зеленский держит под личным контролем вопросы соблюдения карантина во время Пасхальных богослужений. Сейчас в большинстве областей страны ситуация спокойная и контролируемая, встречаются единичные случаи нарушения карантина, на которые уже отреагировали правоохранительные органы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Главы государства.

Отмечается, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак находится на постоянной связи с председателями областных государственных администраций и органами МВД. Глава государства оперативно проинформирован о ходе праздничных мероприятий в регионах.

По данным руководителей ОГА, в большинстве храмов соблюдают договоренности с руководством областей и Национальной полицией по недопущению большого скопления людей. Богослужения в большинстве церквей происходили или в присутствии незначительного количества прихожан, или вообще за закрытыми дверями.

Однако в нескольких областях, к сожалению, были нарушения. По данным Национальной полиции, богослужения проводились в 13 658 храмах во всех областях Украины. Участие в них приняли почти 130 тыс. граждан. Лишь в 19 культовых сооружениях на территории 13 областей было зафиксировано нарушение карантинных ограничений, в частности чрезмерное скопление людей и отсутствие индивидуальных средств защиты. Больше всего нарушений - в Донецкой области, там начато уголовное производство. В Запорожской, Ривненской и Черниговской областях полицейские составили три административных протокола.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нарушения карантина зафиксированы во время пасхального богослужения в Почаевской лавре, - полиция. ФОТОрепортаж

Президент Украины благодарен главам ОГА и полиции за добросовестную работу, а также духовенству и верующим за гражданскую сознательность и соблюдение карантинных ограничений, что является настоящим проявлением любви к ближнему.

"В этом году на богослужение пришло 130 000 верующих. В прошлом году на Пасху в церквях собралось семь с половиной миллионов прихожан. Эта разница показывает сознание украинцев, наше бережное отношение к родным и близким. Мы действительно показали, что Пасха - это победа жизни над смертью", - сказал Глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Без масок и дистанции": в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3190105
 
 
 Топ комментарии
 
Нафига держать полтора месяца весь бизнес в карантине, убивая экономику, чтобы в одну ночь все это перечеркнуть? Почему одного пловца отлавливало 40 полицейских, а 130 тысяч человек совершенно спокойно собрались под церквами и перезаражали друг друга.Зеленский поблагодарил духовенство и верующих за соблюдение карантина во время Пасхальных богослужений: "Это показывает сознание украинцев" - Цензор.НЕТ 5034Зеленский поблагодарил духовенство и верующих за соблюдение карантина во время Пасхальных богослужений: "Это показывает сознание украинцев" - Цензор.НЕТ 7351
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+ 100 парализовать страну и разрешить беспредел "таварищам майорам в сарафанах" Зеленский поблагодарил духовенство и верующих за соблюдение карантина во время Пасхальных богослужений: "Это показывает сознание украинцев" - Цензор.НЕТ 6807
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Влада фактично зірвала великодні богослужіння в українських храмах УГКЦ та ПЦУ, бо без вірних святкова служба Божа це лише вистава! Ще не було в нас такої переляканої та непрофесійної влади!
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Оперативно, петики. Так держать!
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Владимир Зеленский держит под личным контролем вопросы соблюдения карантина во время Пасхальных богослужений

Сам признался, что раздача заразы в Святогорском монастыре происходила под его контролем
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А кто у вас, тов ху@ло, образец для подражания?
Лукашенко, который отрицает пандемию и не вводит карантин?
Ответьте за себя, без перепоста методичек - вы против любых карантинных мер?
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Я не против некоторых карантинных мер. Я против фашистской власти Украины.
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Полиция взялась за экс-помощника Порошенко из-за ролика, в котором фура сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского

а что делать, если Вовачка каждую ночь писается из-за этой фуры Зеленский поблагодарил духовенство и верующих за соблюдение карантина во время Пасхальных богослужений: "Это показывает сознание украинцев" - Цензор.НЕТ 9187

мелкое сцы...ое чмо ! Зеленский поблагодарил духовенство и верующих за соблюдение карантина во время Пасхальных богослужений: "Это показывает сознание украинцев" - Цензор.НЕТ 7295
побольше фур Вовачке показывать, глядишь, "божьей росой" пожары потушит Зеленский поблагодарил духовенство и верующих за соблюдение карантина во время Пасхальных богослужений: "Это показывает сознание украинцев" - Цензор.НЕТ 9290

как сказал старый 3,14дар Савик на последнем шоу: "Зеленский наше фсе !!!"

или я не прав ?
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Уникальный ГЕНТСКИЙ АЛТАРЬ ИЗ РАСПИСНЫХ ЯИЦ В ЗАПОВЕДНИКЕ СОФИИ КИЕВСКОЙ
Зеленский поблагодарил духовенство и верующих за соблюдение карантина во время Пасхальных богослужений: "Это показывает сознание украинцев" - Цензор.НЕТ 5001
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Это показывает ,что вирус для Украины не так страшен,а страшно то что не умело идёт руководство страной. Имеем - ВОЙНА -КОРРУПЦИЯ- ВИРУС и полное бездействие власти.
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Правильно что бизнес прикрыли,а то понимаешь расжирели на реформах Порошенко,соседка моя уже 6 Мерседесов поменяла,перешла на какой то Джип с 2 метровыми колесами.Зеля на 1 Украинском фронте,коронвиРУСном Зеленский поблагодарил духовенство и верующих за соблюдение карантина во время Пасхальных богослужений: "Это показывает сознание украинцев" - Цензор.НЕТ 534
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ФСБшные попы МП, тупо показали Зеленскому кто в доме хозяин. Это был демарш. Типа - "А что ты нам сделаешь, чмошник? Твой бизнес в России, заработки твоего окружения в России, контроль твоего бизнеса в России. Пили себе видосики и не рыпайся. А власть здесь мы". Это не липецкая фабрика. Это тотальный контроль.
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Паша Мерседес свалил лечиться за границу. Я так понимаю в свинособакию, не представляю какая заграница еще его примет
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Да, все цивилизованные страны закрыты . Им сектанты не нужны
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А сенс? Нормального лікування ніде нема, а віп палату йому і тут дадуть.
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Нафига держать полтора месяца весь бизнес в карантине, убивая экономику, чтобы в одну ночь все это перечеркнуть? Почему одного пловца отлавливало 40 полицейских, а 130 тысяч человек совершенно спокойно собрались под церквами и перезаражали друг друга.Зеленский поблагодарил духовенство и верующих за соблюдение карантина во время Пасхальных богослужений: "Это показывает сознание украинцев" - Цензор.НЕТ 5034Зеленский поблагодарил духовенство и верующих за соблюдение карантина во время Пасхальных богослужений: "Это показывает сознание украинцев" - Цензор.НЕТ 7351
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Если бы эта "благодарность" была в виде чего-либо материального, то получившие её выкинули бы её в ближайшую канаву, как западло...
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Просмотрел новый бюджет Украины.Первое впечатление что нас держат за ЛОХов,второе впечатление,в июне будет не сладко.Дефицит бюджета составил 300 ярдов.Внимание на СТАРТ....вас развели похлеще фразы Михаила Чечетова...ну вы помните....
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Так зелена пліснява ще в грудні залізла в бюджет 2020 + захапала гроші в НБУ, тобто вже тоді + дефіціту був 140 млрд, ну і зараз 300 ще додали. З перукарів та фотографів виходять геніальні фінансисти.
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Реальный рейтинг Зеленского можно увидеть сегодня в храмах московского патриархата. Все те люди год назад 100% голосовали за Зелю, а сегодня они сказали: имели мы ввиду, Вова, и твое #явдома и твой карантин и тебя, красивого.
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Вы, Цензор хоть фотки не выставляйте, бо противно смотреть а потом психовать от безсилья и безнадеги.
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не психуй, а піди поточи ножі.. на кухні - ************
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до яких пір цього зеленого мародера будуть показувати нам в новинах?! за грати цю тварину, як і його поплічників. ці тварюки набивали свої кишені на війні, тепер грабують народ на короновірусі.
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ЛУБЯНКА-ПАРТіЗАНКА.👹😈👹
По заказу від гєбухи,
(Чьто в Масквє в кремлях сідят),
Наш розкольнік корОнуфрій
Свій збирає лохторат.
Нє краснєя, нє бледнєя,
Молвіт промосковська плять:
-"Станєм всєй толпою
В Пасху вірус разганять!"
Гей, гундявий піп лубянський, крєст різний,
Скільки платить вам кремлівський чорт страшний?
Піп гундявий, да піп лубянський,
Да раз-Гундявий, страшний!


А Онуфрій-корОнуфрій
Зазиває всіх підряд:
-"Партізанський про-Лубянський
Окормляєм ми отряд.
Щоб на Пасху партізани
Йшли до церкви всєй толпой,-
Вєжлівий Аваков
Глаз закриє на разбой..."
Гей, гундявий піп лубянський, хрєст різний,
Скільки платить вам кремлівський чорт страшний?
Піп гундявий, да піп лубянський,
Да раз-Гундявий, страшний!


Кропить замполіт Арсєній😈
(Святогірський, з РПЦ )
Вина, паски і ковбаски,
Ще й Гундяєве яйце.
Ціле кодло партізанів
Править службу цілу ніч...
Лєйтєнант Баканов!
ГДЄ ПОСАДКі !? - чьо малчіш !???
Гей, гундявий піп лубянський, хрєст різний,
Скільки платить вам кремлівський чорт страшний?
Піп гундявий, да піп лубянський,
Да раз-Гундявий, страшний!
18-19.04.2020
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Особая благодарность кремлядскому унуфрию и павлику мерседескину
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Да, вова, это не моча, это божья роса...

Как можно, глядя на то, что творят московские попы в Украине, благодарить их за соблюдение карантина???
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В прошлом году на Пасху в церквях собралось семь с половиной миллионов прихожан. Источник: https://censor.net.ua/n3190105\\\\\\\\\\\\\

ну вот, пусть не ноют - че так плохо живем. Какой божок - такая и жизнь. правда не верится что столько голов насчитали, но то что у нас верунов больше в процентах чем в Раше - точно. и они еще и гордятся что больше денег чем русня выкладывают попам(знач. часть - руснявым попам), которые смеются с них.
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далі буде... тижнів зо два зачекаємо і побачимо, і висновки зробимо... а Бубочці побажання - якнайскоріше повертайся на Банкову й подихай "свіжачком" разом зі своїми співгромадянами!
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Смех продлевает жизнь,сказал Зеленский,и самоизолировал в карантин даже грудных детишек.Старушки Украины готовят Майдан под лозунгом """Выпьем водки и снова нальем.""" Зеленський подякував духовенству та вірянам за дотримання карантину під час великодніх богослужінь: "Це показує свідомість українців" - Цензор.НЕТ 7517Бабушки,Астанававитесь!
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Испытываю унижение... "Это показывает сознание украинцев"... это бубочка, значит, похвалил меня и моих близких, а также тысячи других, осознающих опасность пандемии? Этот клоун меня похвалил? Похвалил за умение мыслить, за то, что Томас Томасом, а не термосом называю, за то, что не сравниваю мою Украину с какой-нибудь ленкой-зеленкой, что хером по роялю не трынькаю.... пляяяя, вот сейчас действительно обидно... какое-то говнецо с клоунского плеча похвалило украинцев...тьфу...
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Я ваш приговор Украина....,Эпоха бедности давно позади...и я ВАМ ничего не должен,крылатых фраз Зели за 15 лет,наговорил на роман Война и Мир Толстого... Зеленський подякував духовенству та вірянам за дотримання карантину під час великодніх богослужінь: "Це показує свідомість українців" - Цензор.НЕТ 2000
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Поездка осла в оман на встречу с патрушевым , а его ближайшего квартального окружения на курорты в Европу, когда Иран сбил гражданский лайнер - вот настоящий образец «сознательности украинских граждан»...
Или когда напомажэна истота хорошковского со своими ******* из прокуратуры и хозсуда во время карантина по куршевелям с запутинцами на столах танцевали и вирус в Украину привезли - это тоже яркий пример «гражданской сознательности»?
Может зЭослу ещё и золотые украшения вся Украина должна к его ногам и ногам бени принести и тем самым продемонстрировать свой долг и сознательность ???
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Многовато на себя взвалил недомерок обрезанный... как бы скоро и резко прощаться не пришлось с ним и бандой коломойского ...
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Патологический врун - это психическое заболевание. Идёт рядышком с манией величия, рука об руку.
Таки мама римма в детстве от папы саши роняла и не раз своего карлика
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А вы заметили что на РАБссии Украинская тема почти исчезла из эфиров Сикелевых Соловьевых и прочих Скабеевых?странно,правда?
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Нет не правда. Там с новой силой ненависть к нам как к недолюдям розжигают....
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шмаркля, для чого ти брешеш в таке свято?
чи для тебе, сволото малороська, це вже не Україна?


Зеленський подякував духовенству та вірянам за дотримання карантину під час великодніх богослужінь: "Це показує свідомість українців" - Цензор.НЕТ 5201

Зеленський подякував духовенству та вірянам за дотримання карантину під час великодніх богослужінь: "Це показує свідомість українців" - Цензор.НЕТ 6734

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Зеля новый Бандеровец для РАБссии...Ольга ********* в ШОКЕ
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