 Большинство украинцев праздновали Пасху дома и пока нет угрозы больших заражений, но через неделю может быть вспышка COVID-19 в Святогорске, - пресс-секретарь президента Мендель

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook в воскресенье написала пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"Статистика показывает, что украинцы в большинстве поняли опасность эпидемии коронавируса и действительно преимущественно праздновали Пасху дома", - написала она.
Мендель сообщила, что, по данным Национальной полиции, только 130 тыс. верующих посетили богослужение в этом году, по сравнению с 7,5 млн в прошлом году.
"Конечно, кое-где ситуация выходила из-под контроля, как, например, в Святогорске Донецкой области, где в церкви, не соблюдая правила защиты, без масок и дистанцирования, собралось около 300 человек. К сожалению, теперь мы должны быть готовы, что уже через неделю будет вспышка коронавируса COVID-19 в Святогорске. Нарушение происходили и в других регионах", - отметила она.
Мендель подчеркнула, что президент Владимир Зеленский и руководитель его Офиса Андрей Ермак на постоянной связи с главами ОГА и правоохранителями для получения оперативной информации и реагирования на ситуацию
"В целом Пасха требует внимательности, однако пока не представляет угрозы заражения в больших масштабах", - указала пресс-секретарь главы государства.
теперь про общение. у меня много знакомых за 60, они на самоизоляции. так что общение фактически запрещено.
А ось чи розуміє суть цього свята - навряд чи...
Ща поджарю стейки на сковороде, жена салатик из овощей задевает, есть коньячок, тестя самогончик, соус сделаю и много прочих вкусняшек и будем праздновать
Боюсь мои соседи не одобрят мангал на балконе)))
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Не говоря уже о том, что нарушений в принципе было в сотни раз больше!
Прогноз по Украине и фактическое количество заболевших (красная линия).
У нас что, изменились условия карантина?
Власть стала лучше боротися с очагами?
А нет, я забьіл, к нам снизошла Божья благодать)
Почему их с 2014го СБУ все еще не прижало и не устроило чистку - хз...
Первый перевод сделан в 1876 году, причем делался с 1816 по 1876 годы.
людейбаранов в кацапских церквях, не ударив палец о палец и не оформив ни единого протокола по факту нарушения карантина.
Вместо этого, они готовы толпами бегать за одиночными отдыхающими в парках и скверах.
Можна просто........... повісити........ наприклад.
Або - утопити.
Полиция не выполняет свою работу.
Всего, навсего.
Думаете, они будут лучше работать при чрезвычайной ситуации?
Занимать должность главной штатной лгуньи - это врожденный талант. Я бы даже сказал ярковыраженная определенная черта одного народа...