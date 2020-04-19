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 Политика Украины
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 Большинство украинцев праздновали Пасху дома и пока нет угрозы больших заражений, но через неделю может быть вспышка COVID-19 в Святогорске, - пресс-секретарь президента Мендель

Большинство украинцев-христиан восточного обряда осознали опасность распространения коронавируса и праздновали Пасху дома, но кое-где ситуация выходила из-под контроля из-за несоблюдения правил карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook в воскресенье написала пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Статистика показывает, что украинцы в большинстве поняли опасность эпидемии коронавируса и действительно преимущественно праздновали Пасху дома", - написала она.

Мендель сообщила, что, по данным Национальной полиции, только 130 тыс. верующих посетили богослужение в этом году, по сравнению с 7,5 млн в прошлом году.

"Конечно, кое-где ситуация выходила из-под контроля, как, например, в Святогорске Донецкой области, где в церкви, не соблюдая правила защиты, без масок и дистанцирования, собралось около 300 человек. К сожалению, теперь мы должны быть готовы, что уже через неделю будет вспышка коронавируса COVID-19 в Святогорске. Нарушение происходили и в других регионах", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за нарушения карантина в Святогорской лавре во время пасхального богослужения открыто уголовное производство, - полиция. ФОТОрепортаж

Мендель подчеркнула, что президент Владимир Зеленский и руководитель его Офиса Андрей Ермак на постоянной связи с главами ОГА и правоохранителями для получения оперативной информации и реагирования на ситуацию

"В целом Пасха требует внимательности, однако пока не представляет угрозы заражения в больших масштабах", - указала пресс-секретарь главы государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несоблюдение карантина в Вербное воскресенье и увеличение количества тестирований, - Степанов объяснил рост случаев COVID-19

Источник: https://censor.net.ua/n3190104
 
 
 Топ комментарии
 
Так у тебя дом, а у меня квартира.
Боюсь мои соседи не одобрят мангал на балконе)))
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В Святогорской лавре в 2014м году оружие для боевиков хранилось, собственно сами кацапские боевики в лавре прятались, готовясь в операции по захвату Донбасса - там полностью на 100% антиукраиский контингент среди сотрудников Лавры.
Почему их с 2014го СБУ все еще не прижало и не устроило чистку - хз...
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Влада просто бреше, коли каже що в храмах люди інфікуються на коронавірус, досі немає переліку храмів в яких відбулись зараження людей, отже все це не більше ніж брехня, якою непрофесіонали прикривають неефективність своїх рішень і дій! Це не в храмах люди заражаються, а на вулиці та вдома, бо вірус проникає скрізь і зупинити його неможливо! Тільки потужний імунітет зупиняє вірус, а імунітет потрібно підтримувати на свіжому повітрі, в парках, на вулиці, на березі моря та річки!
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Ну не знаю у кого как, а в Мариуполе очень мало пришло в церкви. Опубликовали видео с дрона- человек 10 -20 на улице, и стоят на расстоянии1,5 метров. У нас и ПЦУ и РПЦ, и мэр призывали дома остаться. Дай Бог - пронесет. И может послабление в карантине у нас будет?
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Давно заметил, что Мариуполь, не то что особенньій, а такой как по всей Украине более менее вменяемьій, но особенньій в том, что стоит почти в центре ватно-упоротого анклава)
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Даже если бы отметили Пасху по полной, угроза была бы только для отцов дурантина. Ибо за издевательства над людьми придётся ответить. Чем позже, тем для преступникам лучше. Ибо народ под горячую руку злой. Большинство украинцев праздновали Пасху дома и пока нет угрозы больших заражений, но местами ситуация выходила из-под контроля, - пресс-секретарь президента Мендель - Цензор.НЕТ 8817
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Да ничо петикам не запретили. Резвятся здесь, любо-дорого смотреть.
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купить новые туфли, гулять в лесу, ходить как человек, а не собака (без намордника), зарабатывать деньги, общаться со знакомыми... мало?
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Це все я можу собі дозволити і зараз, ну крім спілкування, бо не маю бажання через цю хворобу, а так можна спілкуватись, хто не дає? Чи вам обов'язково спілкуватись на площі в центрі міста ?
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ну значит по Вам ударило меньше. кстати забыл, а для меня это важно: мне запретили посмотреть цветение сакур в парке Киото (есть такой парк в Киеве)... как хвастался публично глист ляшко, противоэпидемического смысла у этого запрета нет, это он нас так "воспитывал". ну не ублюдок?
теперь про общение. у меня много знакомых за 60, они на самоизоляции. так что общение фактически запрещено.
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В мене мама живе в місті, я трохи за містом, вже місяць не був, бо їй 80 років. Не хочу ризикувати, хоча при бажанні ніяких перешкод.
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при желании и сноровке можно и банк ограбить без серьёзных препятствий. но мы говорим не об этом. лицам старше 60 лет предписана самоизоляция.
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Ну це ж більше самообмеження, ніхто їх на вулиці не ловить.
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Езжай в РФ. В Сочи. И ходи там как хочешь. Хотя ты и так в РФ...
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Выяснить, кто есть кто можно с помощью достаточно простых тестов. Мой вопросик про министра видел? А в интересах кацапстана как раз бесконечный дурантин. Этой ОПГ нужны развал экономики и "холерные бунты". А вот убьёт вирус 200 украинцев или 200 000 в ближайшие месяцы ОПГ-РФ абсолютно по барабану.
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А почему в РФ парад на 9 мая отменили? На 75- летие? Не скажешь? И на Пасху призывали там дома оставаться. Сам путин призывал. Обьясни почему.
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у тебя слишком много ошибок в слове "*****". объяснять действия этого идиота я не подряжался. я не психиатор.
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Через двє неделі може буде, через два тижні не буде.
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телевизор коронавирусный победил даже 1,5 миллиарда китайцев,украина в мировом масштабе капля в море
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Гадаю, що знає...
А ось чи розуміє суть цього свята - навряд чи...
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Я дома.
Ща поджарю стейки на сковороде, жена салатик из овощей задевает, есть коньячок, тестя самогончик, соус сделаю и много прочих вкусняшек и будем праздновать
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Так у тебя дом, а у меня квартира.
Боюсь мои соседи не одобрят мангал на балконе)))
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Ну да, хоч дитині є де побігати + курчата нові, 50 нових бігаючих іграшок, бо вже голову зносила.
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Так Виталька говорил, что вирус через шашлык передаётся. Поосторожней.
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Мені до Вітальки 500 км, та й нема ще в кварталі корони.
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Через, приблизительно, две недели будет видно.......
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Нас вашим барановирусом не проймешь плесень зеленая. Хочешь как в Москве по прпускам люди ходили. Ответите за ущерб к Бацьке приравняем и посчитаем ваши художества.
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Глава нацполиции заявил, что в храмы в пасхальную ночь пришли около 130 тыс людей. Это конечно заниженная цифра. Служба проводилась в 13 658 храмах. За ночь было выявлено 19 нарушений карантинных ограничений и составлено аж ТРИ протокола. Карантин у нас до 24 апреля официально. Заигрывания с попами МП и новая вспышка заболеваний, это целиком на совести Авакова и Зеленского. https://www.unian.ua/health/country/10964993-u-nich-na-velikden-mayzhe-130-tisyach-lyudey-proignoruvali-karantin-i-priyshli-do-hramiv.html
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Какого хрена по 19 нарушениям составлено только 3 протокола?? Кто ответственнен за то, что по 16 остальным протоколов не составлено?
Не говоря уже о том, что нарушений в принципе было в сотни раз больше!
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Большинство украинцев праздновали Пасху дома и пока нет угрозы больших заражений, но местами ситуация выходила из-под контроля, - пресс-секретарь президента Мендель - Цензор.НЕТ 4648

Прогноз по Украине и фактическое количество заболевших (красная линия).
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бред, я тебе червончик красивше нарисую
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А в чем причина перевода из процентной прогрессии в арифметическую?
У нас что, изменились условия карантина?
Власть стала лучше боротися с очагами?
А нет, я забьіл, к нам снизошла Божья благодать)
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В Святогорской лавре в 2014м году оружие для боевиков хранилось, собственно сами кацапские боевики в лавре прятались, готовясь в операции по захвату Донбасса - там полностью на 100% антиукраиский контингент среди сотрудников Лавры.
Почему их с 2014го СБУ все еще не прижало и не устроило чистку - хз...
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Ничего, баранов готовых целовать кацапских попов в жопу, в стране миллионы.
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Перший переклад Біблії російською в 1876 році? Хто вам цю дурницю підказав?
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Это правда.
Первый перевод сделан в 1876 году, причем делался с 1816 по 1876 годы.
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Быдлота, именуемая по недоразумению "национальной полицией", допустила массовое скопление людей баранов в кацапских церквях, не ударив палец о палец и не оформив ни единого протокола по факту нарушения карантина.
Вместо этого, они готовы толпами бегать за одиночными отдыхающими в парках и скверах.
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Ну от де ситуація "виходила з під контролю" там потрібно запровадити надзвичайний стан!
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Навіщо ж так жорстоко?
Можна просто........... повісити........ наприклад.
Або - утопити.
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Зачем?
Полиция не выполняет свою работу.
Всего, навсего.
Думаете, они будут лучше работать при чрезвычайной ситуации?
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Пані Мандель со знанием дела взялась за то, шо единственно умеет - ЗЕлёносопельному БлаЗЕню Оманскому рейтинги ОслаБлять.
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Это существо пескова даже переплюнула.
Занимать должность главной штатной лгуньи - это врожденный талант. Я бы даже сказал ярковыраженная определенная черта одного народа...
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А закрыть его для карантина нельзя было? Или батюшка, а точнее, ПАХАН Святогорской хазы пригрозил гранатометом? Говорят, в этом НЕсвятом месте для гИРКИНА-сТРЕЛКОВА целые пещеры Али-бабы с оружием были приготовлены. Так что, этот поп в ФСБ-шных погонах может и пальнуть, имеет навыки.
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