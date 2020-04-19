 Пострадавшие от пожаров получат помощь, - глава ОП Ермак. ФОТОрепортаж

"Мы сделаем все, чтобы защитить людей и леса Украины от пожаров. Люди, которые пострадали, оперативно получают необходимую помощь", - заявил Ермак после изучения обстановки, сообщает пресс-служба Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

Во время заседания оперативного штаба в Овруче Житомирской области были заслушаны доклады руководителей областной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственного агентства лесных ресурсов, представителей районных администраций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пожары на Житомирщине: владельцы земли могут иметь отношение к поджогам, - Данилов

По данным полиции, в первую очередь пожары возникли в результате сильного сухого ветра, который оборвал линию электропередачи. "Однако есть некоторые факты, которые дают основания считать, что был умышленный поджог. Поэтому сегодня в Житомирской области работает следственно-оперативная группа", - отмечается в сообщении.

Продолжаются работы по ликвидации пожаров на территории государственных лесохозяйственных предприятий Овручского и Народичского районов на трех основных направлениях: район села Выступовичи, села Первомайское и села Текливка, а также на отдельных участках Народичского спецлесхоза (на границе с территорией Овручского района). В это время в ликвидации пожара задействовано более тысячи спасателей ГСЧС и работников Гослесагентства и более 100 единиц техники.

"Пять очагов горения локализованы, а в четырех небольших очагах продолжаются работы по ограничению распространения пожара", - указали в пресс-службе ОП.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рассматриваются две версии возникновения пожаров на Житомирщине - суховеи и умышленный поджог, - Аваков. ФОТОрепортаж

Пожар в Житомирской области продолжается с 16 апреля. Он охватила территорию более чем 4 тыс. га. Кроме того, в Чернобыльской зоне продолжается локализация четырех очагов горения. Пожары в зоне отчуждения продолжаются с 4 апреля.