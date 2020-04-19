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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Пострадавшие от пожаров получат помощь, - глава ОП Ермак. ФОТОрепортаж

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по поручению главы государства Владимира Зеленского утром 19 апреля вместе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым и министром внутренних дел Арсеном Аваковым на вертолете совершили облет районов лесных пожаров в Житомирской области.

"Мы сделаем все, чтобы защитить людей и леса Украины от пожаров. Люди, которые пострадали, оперативно получают необходимую помощь", - заявил Ермак после изучения обстановки, сообщает пресс-служба Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

Во время заседания оперативного штаба в Овруче Житомирской области были заслушаны доклады руководителей областной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственного агентства лесных ресурсов, представителей районных администраций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пожары на Житомирщине: владельцы земли могут иметь отношение к поджогам, - Данилов

Пострадавшие от пожаров получат помощь, - глава ОП Ермак 01

По данным полиции, в первую очередь пожары возникли в результате сильного сухого ветра, который оборвал линию электропередачи. "Однако есть некоторые факты, которые дают основания считать, что был умышленный поджог. Поэтому сегодня в Житомирской области работает следственно-оперативная группа", - отмечается в сообщении.

Продолжаются работы по ликвидации пожаров на территории государственных лесохозяйственных предприятий Овручского и Народичского районов на трех основных направлениях: район села Выступовичи, села Первомайское и села Текливка, а также на отдельных участках Народичского спецлесхоза (на границе с территорией Овручского района). В это время в ликвидации пожара задействовано более тысячи спасателей ГСЧС и работников Гослесагентства и более 100 единиц техники.

Пострадавшие от пожаров получат помощь, - глава ОП Ермак 02

"Пять очагов горения локализованы, а в четырех небольших очагах продолжаются работы по ограничению распространения пожара", - указали в пресс-службе ОП.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рассматриваются две версии возникновения пожаров на Житомирщине - суховеи и умышленный поджог, - Аваков. ФОТОрепортаж

Пожар в Житомирской области продолжается с 16 апреля. Он охватила территорию более чем 4 тыс. га. Кроме того, в Чернобыльской зоне продолжается локализация четырех очагов горения. Пожары в зоне отчуждения продолжаются с 4 апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3190102
 
 
 Топ комментарии
 
що, еРмак уже реально перебрав на себе управлінські функції "зЄпреза" - він завхоз канцеляріїї віслюка , і не більше.... , що відбуваеться - той що , виконює уже тільки "представницькі" , звернення по - ТВ...
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Єрмак не має відношення до виконавчої влади, тому заяви Єрмака це заяви людини яка нічого не вирішує! Головою виконавчої влади є Прем'єр міністр, а Президент та його завгосп не мають повноважень розподіляти гроші!
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Єрмак - ти все рівно кацапське ФСБшне ЛАЙНО і ЧОРТ !!!
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Лишних денег в бюджете много - хватит всем, особенно если большинству людей работать не давать! Пострадавшие от пожаров получат помощь, - глава ОП Ермак - Цензор.НЕТ 2055
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Єрмак не має відношення до виконавчої влади, тому заяви Єрмака це заяви людини яка нічого не вирішує! Головою виконавчої влади є Прем'єр міністр, а Президент та його завгосп не мають повноважень розподіляти гроші!
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Після таких дурних заяв влади про виділення допомоги погорільцям люди почнуть палити свої старі закинуті будинки в закинутих селах спеціально, продати не можуть то хоч допомогу від держави отримають!
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но они это делают, как и много чего другого

и все противозаконно
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Как по 200 тыс. семьям пострадавших в авиакатастрофе? Ну тогда пусть и не надеются.
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Єрмак - ти все рівно кацапське ФСБшне ЛАЙНО і ЧОРТ !!!
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Полиция взялась за экс-помощника Порошенко из-за ролика, в котором фура сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского

а что делать, если Вовачка каждую ночь писается из-за этой фуры Пострадавшие от пожаров получат помощь, - глава ОП Ермак - Цензор.НЕТ 7992

мелкое сцы...ое чмо ! Пострадавшие от пожаров получат помощь, - глава ОП Ермак - Цензор.НЕТ 5590



идиоты, они не понимают, что люди не любят слабых писюньчиков под себя Пострадавшие от пожаров получат помощь, - глава ОП Ермак - Цензор.НЕТ 3654
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Не помню, чтобы глав-секретарша президента имела полномочия выделять бюджетные деньги. Постраждалі від пожеж отримають допомогу, - глава ОП Єрмак - Цензор.НЕТ 9214
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Это да. Клиент похоже самоустранился от управления страной.
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що, еРмак уже реально перебрав на себе управлінські функції "зЄпреза" - він завхоз канцеляріїї віслюка , і не більше.... , що відбуваеться - той що , виконює уже тільки "представницькі" , звернення по - ТВ...
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по поводу получения помощи снова обращатся к его брату. расценки договорные.
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Отчего имни сей завхоз вещает и распоряжается бюджетными деньгами. Влада не выконуе законы. Они узурпаторы.
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Нет. Поможет масква им... Так Ермаки решили!
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ситуація наступна:
1) президента відсторонили від виконання обов'язків то біш це переворот і захват влади Ермаком президенських повноважень. чи варіант
2) Президент видав завхоспу Ермаку свої повноваження, що є порушенням 106 частини Конституції України
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А виновные в пожарах? Это же самое интересное!!! Пострадавшие от пожаров получат помощь, - глава ОП Ермак - Цензор.НЕТ 911
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Поздравляю, у нас уже президент Ермак.
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йермак - дуже небезпечне і продуктивне українофобське зло
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Закройте ВСЕ ГРАНИЦЫ С КАЦАПАМИ и с ЛУГАНДОНИЕЙ, идиоты корпаративные. С Беларуской стороны НИ ОДИН лес не горит а в Украине все леса и села горят вдоль железной дороги Москва-Киев и дальше за Киевом куда кацапские поджигатели добрались. Альо 95 квартет сегодня к несчастью при власти в стране, неужели это так тяжело вам понять ???
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У нас своих местных пацаков - пруд пруди. Не надо ехать поездом из Москвы в Киев, чтобы совершить поджог. Гораздо проще/дешевле нанять местных. Подумайте над таким: в 2014 на "антимайдан" собирали тысячи людей, наших сограждан, готовых за деньги..... Чем теперь зарабатывают себе на жизнь сотни "титушек"?
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Не нужно ля-ля, по дороге поезда на каждой остановке выходят, поджигают а через 2 часа обратно назад на поезде в Московию и нет ни каких страхов, шо поймают. А украинские
титушки это уже другой криминальный вопрос.
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На Новый год Украину по " поручению" *********** будет поздравлять ЗЕрмак.
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готовь мыло, ермак...... более 22600 подписей на твою посадку уже собрано, и времени еще валом!
кто еще не подписал - поддерживайте:
https://petition.president.gov.ua/petition/91322
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За чей счёт планируется этот банкет? В бюджете уже и так дыра в порядка 70 ярдов грн. Плюс запланировали дефицит еще в 300?
Кто оплачивать трёп дерьмака будет? Неуж-то медики и пенсионеры?
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Может некомпетентный и виновный в происходящем толстопуз-рюкзаков своими офшорными миллиардами поделится полученными от незаконной добычи газа на харьковском месторождении???
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Опять, **** Ермак, что-то задумал. Натуральная крыса, ничего хорошего от твари ждать не при ходится.
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Если за дело берётся сам дЕрЬмак, то дело выгорит и результат будет. Кто ж как не дЕрЬмак? Только дЕрЬмак!
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