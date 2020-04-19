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 Израиль с сегодняшнего дня ослабил карантин

В Израиле с воскресенья, 19 апреля, частично снимаются карантинные ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает AFP.

"В воскресенье Израиль начал смягчать ограничения на передвижение", - говорится в сообщении.

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, кабинет министров утвердил ряд мероприятий, в том числе по открытию магазинов, школ для детей с особыми образовательными потребностями и восстановление небольших молитвенных собраний.

Большинство мер вступит в силу с воскресенья, 19 апреля, в то время как школы начнут работать со вторника, 21 апреля.

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Разрешается проведение молитвенных собраний до 19 человек одновременно при условии, что сборы проводятся на открытом воздухе, а присутствующие одеты в маски и держатся друг от друга на расстоянии не менее двух метров.

Как напоминает издание, в рамках социальной дистанции религиозные места для всех конфессий в Израиле раньше были закрыты, а с 12 апреля ношение масок в публичных местах стало обязательным.

Как сообщалось, с начала эпидемии в Израиле зарегистрировали 13 362 случая заражения коронавирусом. Летальных случаев в стране - 171.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190100
 
 
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Ура! Царство свободы! Хозяин разрешил три раза в день нюхать его портянку. Холопы ликуют! Израиль с сегодняшнего дня ослабил карантин - Цензор.НЕТ 3830
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Про "-1" - это вообще очень старая история... Ізраїль від сьогодні послабив карантин - Цензор.НЕТ 8814
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Ура! Царство свободы! Хозяин разрешил три раза в день нюхать его портянку. Холопы ликуют! Израиль с сегодняшнего дня ослабил карантин - Цензор.НЕТ 3830
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Попов у нас бояться трогать, так как они для власти основные поставщики зомбированного лохтората на выборах.
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Епідемії кінець, жиди на повну "прибарахорились" на біржах.
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В дурнях десятиліттями поки що "яременки".
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Про "-1" - это вообще очень старая история... Ізраїль від сьогодні послабив карантин - Цензор.НЕТ 8814
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Как то осторожно сообщается о ситуации в Израиле. Боимся сравнения с Украиной?
Так вот, в Израиле 8,9 млн населения, умерло171 человек.
Это гораздо больше, чем в Украине на миллион населения.

Что отменяет Израиль? Опять, как то осторожненько и полуправда.
В чем заключается ослабление карантина:

Предприятия начнут возвращаться к работе, увеличив до 30% количество работающих сотрудников;
Магазины, кроме торговых центров, начнут работать в прежнем режиме, включая электротовары, канцелярские и книжные магазины, оптику и другие. Также разрешат работать малому и среднему бизнесу, который предоставляет услуги (с ограничением по количеству людей в помещении и измерении температуры посетителей у входа).
Занятия в школах для учащихся с особыми потребностями возобновляются в группах по трое;
Семейным яслям разрешается принимать трех детей при наличии постоянно работающей воспитательницы;
Работа общественного транспорта расширяется;
Снимается запрет на занятие спортом парами;
Совместные молитвы возобновляются при условии участия не более десяти человек с дистанцией по два метра;
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Эх мама,нахрена ты послушала 10 летнего писюна(меня)и не свалила к арабоненавистникам.Это было в 1973г.Ща был бы пенсом Цахал,или Моссад,ну при совке таки закончил ВУ.Мамы бейте в торец своим умняшкам!Это таки ваша жизнь,ну и ваших ********** тоже.
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ослабил карантин/ стало больше шансов у Нетаньяхи облобызать Путина на параде в Москве.
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Умные руководители государства.
За что Украине такая напасть?
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https://youtu.be/-VaFr-36cmQ где карантин где есамоилизация?
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Чемпион WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд заявил, что не верит в реальность масштабов пандемии коронавируса
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