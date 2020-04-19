 Израиль с сегодняшнего дня ослабил карантин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает AFP.
"В воскресенье Израиль начал смягчать ограничения на передвижение", - говорится в сообщении.
По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, кабинет министров утвердил ряд мероприятий, в том числе по открытию магазинов, школ для детей с особыми образовательными потребностями и восстановление небольших молитвенных собраний.
Большинство мер вступит в силу с воскресенья, 19 апреля, в то время как школы начнут работать со вторника, 21 апреля.
Разрешается проведение молитвенных собраний до 19 человек одновременно при условии, что сборы проводятся на открытом воздухе, а присутствующие одеты в маски и держатся друг от друга на расстоянии не менее двух метров.
Как напоминает издание, в рамках социальной дистанции религиозные места для всех конфессий в Израиле раньше были закрыты, а с 12 апреля ношение масок в публичных местах стало обязательным.
Как сообщалось, с начала эпидемии в Израиле зарегистрировали 13 362 случая заражения коронавирусом. Летальных случаев в стране - 171.
У вас старые данные.
Так вот, в Израиле 8,9 млн населения, умерло171 человек.
Это гораздо больше, чем в Украине на миллион населения.
Что отменяет Израиль? Опять, как то осторожненько и полуправда.
В чем заключается ослабление карантина:
Предприятия начнут возвращаться к работе, увеличив до 30% количество работающих сотрудников;
Магазины, кроме торговых центров, начнут работать в прежнем режиме, включая электротовары, канцелярские и книжные магазины, оптику и другие. Также разрешат работать малому и среднему бизнесу, который предоставляет услуги (с ограничением по количеству людей в помещении и измерении температуры посетителей у входа).
Занятия в школах для учащихся с особыми потребностями возобновляются в группах по трое;
Семейным яслям разрешается принимать трех детей при наличии постоянно работающей воспитательницы;
Работа общественного транспорта расширяется;
Снимается запрет на занятие спортом парами;
Совместные молитвы возобновляются при условии участия не более десяти человек с дистанцией по два метра;
За что Украине такая напасть?