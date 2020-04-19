 Сербия объявила план ослабления карантина и открытия страны

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", о нем в субботу вечером рассказал президент страны Александр Вучич.

По его словам, со вторника открываются автомобильные и велосипедные мастерские, вулканизации, химчистки, магазины по продаже строительных материалов, швейные и обувные мастерские. Строители смогут начать работать на полную силу со вторника.

Кроме того, комендантский час в рабочие дни будет сокращен на час вечером со вторника.

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Людям старше 65 лет, которым сейчас совсем запрещено выходить из дома, позволят выходить из дома три раза в неделю по одному часу в день.

С 27 апреля, если ситуация с пандемией будет оставаться стабильной, открываются другие магазины площадью до 300 квадратных метров, за исключением магазинов в торговых центрах.

Парикмахерские, салоны красоты, спортивные залы, по плану, начнут работать с 4 мая.

Открытие гостиниц, курортов, торговых центров, междугородных перевозок, а также контролируемое открытие аэропортов, кафе и ресторанов запланировано на период с 4 по 11 мая.

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