 Говорить о создании консультативного совета при Трехсторонней контактной группе по Донбассу преждевременно, - Резников

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"11 марта на заседании ТКГ в Минске, на котором была обсуждена возможность и целесообразность создания такого Консультативного совета, в том числе было сказано:"... при условии согласия ОБСЕ, Германии и Франции ... ". В случае согласия они делегируют своих представителей в этот Консультативный совет. На сегодня согласия Германии и Франции мы еще не получили, их точка зрения нам неизвестна... Поэтому говорить сегодня о факте создания Консультативного совета, наверное, преждевременно ", - заявил он.
Резников подчеркнул, что пункт 13 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей предусматривает, что для интенсификации своей работы ТКГ может создавать свои рабочие группы, подгруппы и так далее.
Он акцентировал, что по замыслу, Консультативный совет - это один из механизмов работы политической подгруппы.
"То есть, решения Консультативного совета, в случае его создания, носили бы исключительно рекомендательный характер для политической подгруппы", - отметил вице-премьер-министр.
Он также напомнил, что ТКГ не является официальным органом и ни одно из его решений не имеет юридически официального характера.
"Подобно Минским соглашениям, которые юридически не имеют даже признаков международно-правового договора. Это такие себе политические соглашения ", - сказал он.
Резников также сказал, что если и будет принято решение о создании Консультативного совета, то ее участники будут в статусе "приглашенных". И пригласить их может только ОБСЕ. А приглашать ОБСЕ станет только в том случае, если они будут отвечать определенным критериям, заранее определенным в контексте, кто может быть участником такого Консультативного совета, пояснил он.
Напомним, 11 марта на заседании ТКГ в Минске был подписан документ о создании Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы. Документ был подписан, в частности, и представителями "ДНР" Натальей Никаноровой и "ЛНР" Владиславом Дейнего.
PS Забавный аналог этой поговорки есть в английском: dot the i's and cross the t's.
Пора напоминать людям о пленках Лероса и требовать отстранения Дерьмака и начала расследования.
Я думаю, если каждый день будет минимум три новости на эту тему - люди об этом не забудут и будут наезжать на Зебила с ответом!
Дебилы, *****, зеленые уроды, кого навыбирали нам!!! Казлы!
Но дебилы смотрели пропаганду и решили, что с клоуном-малороссом "хуже не будет"!
Безмозглые уроды!!!
Уже 100500 раз было сказано как и при каких обстоятельствах это создавалось!!!
И лежал себе этот минск до лучших времен и никто его не трогал!!!
И х.уйло имело санкции и тихо выло от них.
Нет!!! Пришло это у.***** и рьяно взялось лизать .опу х.уйлу....
Ну....оно и понятно! Там компромата выше крыши!!!!
Дебилы, *****, зеленые, чтоб вы сдохли все до седьмого колена!!!
Якщо ти на шостому році війни ставиш такі питання, і не знаєш всіх нюансів - то хто тобі лікар???
То ти або просто ідіот, або конченний ************. В любому випадку - йти нах звідси!
Пшло нах...
Прочитайте еще раз, но на этот раз внимательно(!!!) особенно: «Подобно Минским соглашением......»(и далее по тексту).......
Не "..., кого навыбирали нам!!!",
а "Надо было голосовать за Порошенко. Никого лучше не было "
При бажанні можна на протязі дня 10 разів цю тему піднімати.
Чому вони мовчать?
Зрозуміло, що проти х.уйловських каналів цього замало, але було б хоч щось!!!!
Але тут на Цензорі вже давно не писали про ці плівки і про Дєрьмака!
Та і на Прямому теж щось не чула.
А про це треба зранку до ночі кричати!!!
Тим більше після тої новини на радіо, про що Ви писали нижче!!!
ОРДЛО официально легализовано еще в 2015. когда на минских документах появились подписи плотницкого и захарченко, точка.
сейчас просто технические уточнения, которые видать пох даже обеим сторонам (кроме крикунов о тотальной зраде
в которую почему-то никто не верит)
Зрада і капітуляція полягає в прямих переговорах стосовно "миру", "перемир'я", "консультативної наради", тощо з виставленими касапами мавпами на їх ланцюжку.