 В ГСЧС объяснили длительное тушение пожаров на Житомирщине: захламленность лесных массивов и отсутствие дорог

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом на брифинге в воскресенье сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.

Еще одной причиной Демчук назвал сильную захламленность лесных массивов.

"Долговременный процесс тушения пожаров на территории Житомирской области связан с невозможностью доступа к отдельным очагам пожаров из-за сильной захламленности лесных массивов и отсутствия дорог", - сказал Демчук.

Он добавил, что для расчистки дорог привлечены тракторы хозяйственных предприятий и тяжелая инженерная техника ВСУ.

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