 В ГСЧС объяснили длительное тушение пожаров на Житомирщине: захламленность лесных массивов и отсутствие дорог

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом на брифинге в воскресенье сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.
Еще одной причиной Демчук назвал сильную захламленность лесных массивов.
"Долговременный процесс тушения пожаров на территории Житомирской области связан с невозможностью доступа к отдельным очагам пожаров из-за сильной захламленности лесных массивов и отсутствия дорог", - сказал Демчук.
Он добавил, что для расчистки дорог привлечены тракторы хозяйственных предприятий и тяжелая инженерная техника ВСУ.
Рассуждать в интернете конечно же легко .! .
Просеки делать , и поддерживать их постоянно в надлежащем состоянии ,должны лесники , а не ГСЧС . Тогда пожары будут ликвидироваться "в зародыше " .
Так отож!
После вырубки и поджога , остаются хоть обгоревшие но ровно срезанные пеньки , а это улика . . Лесникам придётся объяснять , откуда они там взялись .
В лісі повинні бути дороги, просіки, а на фото бачимо навіть залізницю.
пілять!!! мене напевно Ігор Л покусав все! перестаю корчити з себе експерда
- кількасот гектарів лісу надцять років тому законодавчо перетворили на Національний парк;
- щоб провести хоча б санітарну чистку треба дозволи аж від самого мінекології;
- камер відеоспостереження понавішували на в'їздах до лісового масиву, єгері буває й на грибників гавкають;
- а тут ще й артсклади поруч (1.5 року тому всі про них почули).
хз... двояка ситуація - раніше вирубували, тепер палять... якби банально то не звучало, але, я так гадаю, багато що залежить й від самих людей, й від виконавців на місцях, й від грьобаних бюрократів у кабінетах...