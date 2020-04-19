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 Политика Украины
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 Пожары на Житомирщине: владельцы земли могут иметь отношение к поджогам, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечает, что вскоре будут выводы об ответственности собственников земли, которые могут иметь отношение к возникновению поджогов.

Об этом шла речь во время совещания в Житомирской области в воскресенье, 19 апреля, сообщил Данилов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вместе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным находились в рабочей командировке в Овручскому районе Житомирской области, изучали ситуацию, связанную с пожарами. На совещании рассматривался в частности вопрос ответственности владельцев земли, которые могут иметь отношение к возникновению поджогов. Выводы будут скоро", - отметил Данилов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рассматриваются две версии возникновения пожаров на Житомирщине - суховеи и умышленный поджог, - Аваков. ФОТОрепортаж

Пожары на Житомирщине: владельцы земли могут иметь отношение к поджогам, - Данилов 01
Пожары на Житомирщине: владельцы земли могут иметь отношение к поджогам, - Данилов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3190095
 
 
 Топ комментарии
 
то даже не обсуждается...кто пол тайги в сибири в прошлом году сжег?кацапня.не китайцы же в самом деле.и так везде у этих рукожёппов
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Да пофіг трактору та стерня, і перегній з неї ще краще удобрює.
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Всё это просто прекрасно, сначала выгорела половина Киевской и Житомирской области, в Киеве устроили коллективную газовую камеру, а потом начали искать виноватых. Может государственным мужам, если уж они решили, что имеют право на свои должности, следовало заниматься профилактикой пожаров или хотя бы охранять Чернобыльскую зону, а не клювом щелкать?
И какое отношение начальник канцелярии Ермак имеет к решению вопросов с пожарами? Его дело скрепки, бумага, принтеры и чистота полов в офисе.
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Ну да, как на Донбассе, люди сами себя убили. Кацапы у него не виноваты.
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Всё это просто прекрасно, сначала выгорела половина Киевской и Житомирской области, в Киеве устроили коллективную газовую камеру, а потом начали искать виноватых. Может государственным мужам, если уж они решили, что имеют право на свои должности, следовало заниматься профилактикой пожаров или хотя бы охранять Чернобыльскую зону, а не клювом щелкать?
И какое отношение начальник канцелярии Ермак имеет к решению вопросов с пожарами? Его дело скрепки, бумага, принтеры и чистота полов в офисе.
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Колись генеральні секретарі навіть країною керували.
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Генеральний секретар ЦК КПРС та завідуючий офісом, тобто конторой, це якось виходять зовсім несумісні фігури.
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Секретар є секретар, наявність секретаря передбачає наявність керівника, в кого людина є секретарем.
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Сельские не от мира сего, на кладбище постоянно жгут траву, гробнички и фото на них приходят в негодность. Поймать надо и чтоб не повадно больше было это делать.
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Щось не те ви кажете, якщо могила доглянута, траву микають руками, це хібо що закинутий цвинтар.
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Сельские и городские с разных планет в большинстве и не любят друг друга. Друзей у меня в селе было предостаточно, несмотря на то, что я городской так, что знаю о чем говорю.
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Ето мне все напоминает как вокруг Киева воровали землю. В Софиевской и Петропавловской Борщаговке *неизвестные* украили более 300гектар земли на сумму более $300млн. Сколько приезжало прокуроров и следователей по просьбе населения. Никто не нашел где украденная земля и кто украл. Хотя смотри в кадастровую карту и вся земля порезанная по 4-5Га и имеет собственников. Но следватели в упор не могли увидеть украденную землю. Правда потом у етих следователей и судей с чиновниками тоже рядом оказывались земельные наделы по пару гектаров но то такое...
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Тупорила влада+тупорилі висновки=біди не минути.
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Законодательно надо запретить палить стерню и сухие ветки
В Словакии запрещено
А ветки приезжает коммунальная машина и забирает в определённое время, люди выносят ветки в кучку на улице перед домами
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Сухими гілками люди і хати опалюють, не рівняйте місто і село. В селі часто можна бачити як на конику везуть сухостій додому.
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Вот кстати интересная беседа Ю.Романенко с И.Тышкевичем по поводу лесных пожаров в Украине.Вполне разумная аргументация.https://youtu.be/2-Woykev38o
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Все понятно - терпилы, кто будет отвечать за пожары, уже назначены.
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Если у тебя горит трава, землю нужно конфисковать. Логично?
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Полиция взялась за экс-помощника Порошенко из-за ролика, в котором фура сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского

а что делать, если Вовачка каждую ночь писается из-за этой фуры Пожежі на Житомирщині: власники землі можуть мати відношення до підпалів, - Данілов - Цензор.НЕТ 6346



мелкое сцы...ое чмо ! Пожежі на Житомирщині: власники землі можуть мати відношення до підпалів, - Данілов - Цензор.НЕТ 7841
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А к чему ваше сообщение в теме про пожары?Или работа такая?
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к тому что побольше фур Вовачке показывать, глядишь, "божьей росой" пожары потушит Пожежі на Житомирщині: власники землі можуть мати відношення до підпалів, - Данілов - Цензор.НЕТ 8667

как сказал старый 3,14дар на последнем шоу: "Зеленский наше фсе !!!"

или я не прав ? Пожежі на Житомирщині: власники землі можуть мати відношення до підпалів, - Данілов - Цензор.НЕТ 2462
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земельний мораторій: розорюють та бездумно експлуатують землю, вирізають захисні лісосмуги орендарі -"фермери", а винними будуть власники - сільські дід та баба, ну ще дитина.
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