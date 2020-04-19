 Пожары на Житомирщине: владельцы земли могут иметь отношение к поджогам, - Данилов

Об этом шла речь во время совещания в Житомирской области в воскресенье, 19 апреля, сообщил Данилов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня вместе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным находились в рабочей командировке в Овручскому районе Житомирской области, изучали ситуацию, связанную с пожарами. На совещании рассматривался в частности вопрос ответственности владельцев земли, которые могут иметь отношение к возникновению поджогов. Выводы будут скоро", - отметил Данилов.
И какое отношение начальник канцелярии Ермак имеет к решению вопросов с пожарами? Его дело скрепки, бумага, принтеры и чистота полов в офисе.
В Словакии запрещено
А ветки приезжает коммунальная машина и забирает в определённое время, люди выносят ветки в кучку на улице перед домами
а что делать, если Вовачка каждую ночь писается из-за этой фуры
мелкое сцы...ое чмо !
как сказал старый 3,14дар на последнем шоу: "Зеленский наше фсе !!!"
или я не прав ?
Унтер-офицерская вдова снова себя высекла!