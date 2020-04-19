 Воздух в Киеве стал значительно чище: сейчас 27 место в списке городов мира, индекс QIAir - 68

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir.

Сейчас индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 68. Индекс воздуха в столице Украины находится на отметке "умеренный".





Напомним, что в субботу вечером украинская столица занимала 1 место по уровню загрязнения воздуха. Ситуация характеризовалась как "очень вредная для здоровья".

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