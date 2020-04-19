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 Воздух в Киеве стал значительно чище: сейчас 27 место в списке городов мира, индекс QIAir - 68

По состоянию на 14:00 19 апреля Киев занимает 27 место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir.

Сейчас индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 68. Индекс воздуха в столице Украины находится на отметке "умеренный".

Воздух в Киеве стал значительно чище: сейчас 27 место в списке городов мира, индекс QIAir - 68 01
Воздух в Киеве стал значительно чище: сейчас 27 место в списке городов мира, индекс QIAir - 68 02
Напомним, что в субботу вечером украинская столица занимала 1 место по уровню загрязнения воздуха. Ситуация характеризовалась как "очень вредная для здоровья".

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Источник: https://censor.net.ua/n3190094
 
 
 Топ комментарии
 
Зараз стало значно легше, але ще є сморід від горілого лісу.
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Киевляне, подождите ещё день - не выдыхайте!)
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Дивний рейтинг, Ванкувер, Софія. Софія взагалі біля лісистих гір, там чисте повітря.
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Зараз ще є сморід, хоча трохи легше.
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У нас то же самое, с утра было лучше, сейчас снова потянуло гарью. Скоро и до Киева доползет. Или уже доползло, меньше 30 км до пл.Шевченко.
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та не може бути .невже?)))
А аналізи на коронавірус взяли?))
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ви хотя б оприділіться. що вже маєте БРЕХАТИ людям)
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Зараз стало значно легше, але ще є сморід від горілого лісу.
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Киевляне, подождите ещё день - не выдыхайте!)
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Спеціально тільки що перевірив якість повітря. Ще є залишки гару, але значно краще у порівнянні з вчорашнім.
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Изменения кажется каждый час идут на том сайте. Так что в зависимости от скорости и направления ветра будет постоянно плавать позиция.
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Опередили Тель Авив, это уже достижение.
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Настоящий смог, когда солнце через 2,5 часа после восхода в дымке показывается. г. Южно-Сахалинск точно год не припомню где-то 85-87 прошлого столетия.
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Дивний рейтинг, Ванкувер, Софія. Софія взагалі біля лісистих гір, там чисте повітря.
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Сегодня в Киеве реально чище воздух. Праздник . Есть чем дышать. Христос Воскрес!
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Хватит уже эту ерунду писать. Потухнут пожары-станет еще чище.
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Чистого повітря,здоров"я вам,киевляне.І з Різдвом Христовим
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Чистого повітря,здоров"я вам,киевляне. Христос вокрес!
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Не призовые места нужно Занимать , - А заниматься Делом.
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эти города живут постоянно с такими уровнями загрязнения
нашим писакам больше нечего писать
пройдёт день два и все вернётся в норму в Киеве
лучше организуйте общественный транспорт
/воздух станет ещё чище /
а если сжигаете тонн. 400 бензина в городе за день
и хотите иметь /лесной воздух/
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Просто ветер переменился. К вечеру опять подует северо-западный и будет жопа
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В Киеве все равно ощущается запах гари так что не звездите. К вечеру будет еще хуже
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