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 Общество, Здоровье
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 Степанов напомнил, что лечение от коронавируса бесплатное, как и подключение в случае необходимости к аппарату ИВЛ

В больницах, которые определены для прохождения лечения от коронавируса, есть 2071 аппарат искусственной вентиляции легких.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге 19 апреля отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В Украине есть 243 больницы, которые определены на борьбу с коронавирусной болезнью COVID-19. В них находится 2071 аппарат искусственной вентиляции легких, из которых задействовано 175. Это немного больше, чем 8 процентов", - сказал он.

Степанов заверил, что лечение от коронавируса бесплатное, как и подключение в случае необходимости к аппарату искусственной вентиляции легких.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Сторожинецкой райбольнице в Черновицкой области заняты все аппараты ИВЛ: новые пациенты будут на волю Божию, - РГА

Источник: https://censor.net.ua/n3190089
 
 
 Топ комментарии
 
Платная только очередь к аппарату ИВЛ... Степанов напомнил, что лечение от коронавируса бесплатное, как и подключение в случае необходимости к аппарату ИВЛ - Цензор.НЕТ 7435
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Как вам такое? Онуфрий лежит с коронавирусом в Институте Сердца, в так называемой "палате Новинского". В этом институте априори не должны находится инфицированные люди. Это институт Тадурова, который там же когда то прятал Крысина. Тадуров совсем охренел?
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Платная только очередь к аппарату ИВЛ... Степанов напомнил, что лечение от коронавируса бесплатное, как и подключение в случае необходимости к аппарату ИВЛ - Цензор.НЕТ 7435
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Бесплатная? Мы же вроде для этого платим огромные налоги, в отличии от Зеленского который все выводит через оффшоры
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Огромные налоги...Оффшоры Зеленского... Олигарх?
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Где Онуфрий - там деньги, а где деньги - там Тодуров.
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Как вам такое? Онуфрий лежит с коронавирусом в Институте Сердца, в так называемой "палате Новинского". В этом институте априори не должны находится инфицированные люди. Это институт Тадурова, который там же когда то прятал Крысина. Тадуров совсем охренел?
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А где тогда лежит сам больной Новинский? Степанов напомнил, что лечение от коронавируса бесплатное, как и подключение в случае необходимости к аппарату ИВЛ - Цензор.НЕТ 9013
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- Ваша любимая поза в сексе?
- 96.
- Может, 69?
- Нет....
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Кстати, хорошая идея для инсталляции "Два Володи".
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За штуку баксов в день , там ему даже трипер будут лечить , не то что какое то новое ОРЗ.
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Лечение бесплатное, ВЫЛЕЧИВАНИЕ платное.
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подключение к аппарату то может и бесплатное, но за включение самого аппарата в работу - деньги вперёд!
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це все омана - лікування за рахунок пацієнта.
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Вам не повезло. Специалист, который лечит, в отъезде, но есть второй - не хуже.
Лучше договориться лично. Хотя можно и по направлению.
У нас только по пропускам. Хотя можно пройти и так.
Лечение стоит дорого, но можно и не платить.
Нянечкам, сестрам обычно платят, но они ухаживают и так.
Поэтому я вам советую подождать специалиста, договориться с нянечкой и заплатить.
Но можно этого и не делать. Если вас не интересует результат.

(с) М. Жванецкий
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ГРОШІ НА ЕПІДЕМІЮ КОРОНАВІРУСУ СКІНЧИЛИСЬ У 2018-2019 РОЦІ.
Счетная палата нашла миллионные нарушения во время проверки Офиса генпрокурора (Генпрокуратуры - Ред.) в период с 2018-2019 годов. Об этом сообщает пресс-служба контролирующего органа.

Генпрокуратура получила из бюджет на осуществление прокурорско-следственной деятельности, подготовки и повышения квалификации кадров прокуратуры 14,36 млрд гривен.
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Почти 15 миллиардов. ПЯТНАДЦАТЬ МИЛЛИАРДОВ, КАРЛ! ЗА 2 ГОДА!
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Бесплатное лечение = платные лекарства и расходники к ИВЛ. очередная струя в глаза плебса
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Кто бы мог подумать...Дорогое лечение за бесплатно и никому даром не нужно и все от него шарахаются. Красотень!)
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Всегда так было с времен СССР. Лечение бесплатное, если клиент не заинтересован в его результате.
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