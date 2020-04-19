 Степанов напомнил, что лечение от коронавируса бесплатное, как и подключение в случае необходимости к аппарату ИВЛ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге 19 апреля отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В Украине есть 243 больницы, которые определены на борьбу с коронавирусной болезнью COVID-19. В них находится 2071 аппарат искусственной вентиляции легких, из которых задействовано 175. Это немного больше, чем 8 процентов", - сказал он.

Степанов заверил, что лечение от коронавируса бесплатное, как и подключение в случае необходимости к аппарату искусственной вентиляции легких.

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