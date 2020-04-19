 Степанов напомнил, что лечение от коронавируса бесплатное, как и подключение в случае необходимости к аппарату ИВЛ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге 19 апреля отметил министр здравоохранения Максим Степанов.
"В Украине есть 243 больницы, которые определены на борьбу с коронавирусной болезнью COVID-19. В них находится 2071 аппарат искусственной вентиляции легких, из которых задействовано 175. Это немного больше, чем 8 процентов", - сказал он.
Степанов заверил, что лечение от коронавируса бесплатное, как и подключение в случае необходимости к аппарату искусственной вентиляции легких.
- 96.
- Может, 69?
- Нет....
Лучше договориться лично. Хотя можно и по направлению.
У нас только по пропускам. Хотя можно пройти и так.
Лечение стоит дорого, но можно и не платить.
Нянечкам, сестрам обычно платят, но они ухаживают и так.
Поэтому я вам советую подождать специалиста, договориться с нянечкой и заплатить.
Но можно этого и не делать. Если вас не интересует результат.
(с) М. Жванецкий
Счетная палата нашла миллионные нарушения во время проверки Офиса генпрокурора (Генпрокуратуры - Ред.) в период с 2018-2019 годов. Об этом сообщает пресс-служба контролирующего органа.
Генпрокуратура получила из бюджет на осуществление прокурорско-следственной деятельности, подготовки и повышения квалификации кадров прокуратуры 14,36 млрд гривен.
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Почти 15 миллиардов. ПЯТНАДЦАТЬ МИЛЛИАРДОВ, КАРЛ! ЗА 2 ГОДА!