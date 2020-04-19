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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
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 С начала суток на Донбассе сохраняется "режим тишины", - Минобороны

С начала текущих суток российско-оккупационные войска активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет.

Об этом заявил на брифинге спикер Минобороны Максим Праута, сообщает Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток российско-оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Объединенные силы надежно держат ситуацию под контролем и готовы ответить на любые вражеские провокации", - сказал Праута.

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Он отметил, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Источник: https://censor.net.ua/n3190087
 
 
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Бухають. Позаливають очі і на вечір почнуть.
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кацапы поползли в московскую секту иконы облизывать. Дарвин на нашей стороне!!! Слава Украине!!! С начала суток на Донбассе сохраняется "режим тишины", - Минобороны - Цензор.НЕТ 2631
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а толку? Потом они не рядом с тобой будут в магазине, на почте, в транспорте и т.д.?
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Намекаешь, что я шарюсь по лугандону? Неее С начала суток на Донбассе сохраняется "режим тишины", - Минобороны - Цензор.НЕТ 9467
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Снаряды и мины закончились, ждут очередной "гумконвой".
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ВСУ нужно быстрее отводить войска по плану Ермака-Зеленского пока тихо...
когда рашисты протрезвеют опять стрелять начнут...., тогда уже тяжелее будет...
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