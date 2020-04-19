 С начала суток на Донбассе сохраняется "режим тишины", - Минобороны

Об этом заявил на брифинге спикер Минобороны Максим Праута, сообщает Цензор.НЕТ.
"С начала текущих суток российско-оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Объединенные силы надежно держат ситуацию под контролем и готовы ответить на любые вражеские провокации", - сказал Праута.
Он отметил, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
когда рашисты протрезвеют опять стрелять начнут...., тогда уже тяжелее будет...