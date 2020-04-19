 С начала суток на Донбассе сохраняется "режим тишины", - Минобороны

Об этом заявил на брифинге спикер Минобороны Максим Праута, сообщает Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток российско-оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Объединенные силы надежно держат ситуацию под контролем и готовы ответить на любые вражеские провокации", - сказал Праута.

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Он отметил, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.