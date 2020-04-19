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 Политика Украины
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 Минский процесс не предусматривает вопросы обмена крымчан и политзаключенных в РФ, - Резников

В списках на обмен, обсуждаемых в формате Трехсторонней контактной группы по конфликту на Донбассе, нет крымчан и украинцев, которые сидят в тюрьмах РФ, поскольку это не является форматом ТКГ.

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Минский процесс и ТКГ были созданы только по вопросам международного военного конфликта на Донбассе - части Луганской и Донецкой областей. Минский процесс не касается переговоров, связанных с оккупацией Россией Крыма и политическими заключенными там", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чем публичнее становится человек, тем сложнее его забрать: РФ начинает требовать взамен неоднозначные фигуры, - Резников об освобождении пленных

По словам Резникова, это параллельные треки, которыми государство Украина тоже занимается: есть переговорщики, которые это осуществляют: "Президент и его команда об этом помнят".

Источник: https://censor.net.ua/n3190086
 
 
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Минские договорённости вообще не предусматривают никакой обмен.
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тогда зачем сепаров оттуда забирать? Пусть сидят. Если оккупанты не хотят отдавать военных.
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не совсем так... там наши украинские заложники.. Другой вопрос, что Х.йло возмет завтра снова сотню заложников... и что с этим делать??!! Отстреливать ихтамнетов чтобы устали 200х возвращать это то к чему карлика заставят ватники прислушаться...
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я не считаю заложников гражданских, которые попались за воровство, убийство или неправильно стоял на блокпосту, когда служил оккупанту. Только военных нужно забирать.
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Всех пленных давно вывезли на территорию кацапов. Тогда зачем вы фигней страдаете с этим обменом?
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Нафіг тоді впала ваша контактна група.
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Чи не недоумки - Крим Україна, кримчани - українці!

Досить слухати кацапських цапів.
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В 2018 с помощью Эрдогана умудрились вытащить даже Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. А сейчас этим формат мешает.
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когда при власти ...банутый янелох, минский процесс предусматривает ежедневные обстрелы русней, отвод всу, и сдачу Украины хйлу.
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Этот Резников в натуре долбанутый!!!
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А ти утирок грьобаний спитай у Шоколадного Кнура як він загнав стільки наших у полон. І чому тоді обміном займалися комбати а не той ублюдок. А потім обмінював кум Путіна Медведчук. Досить тобі пояснень падло?
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Скотина, йому подобається що 3 тисячі обміняли, ще хотів би, урод.
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А грёбаных беркутовцев предусматривает ????/
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вернуть Порошенко!!! Прогибы с паРашей ничего хорошего Украине не дадут, всем известно что Х.йло понимает только язык силы. паРаша хочет сделать тут замороженный конфликт по примеру Молдовы
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У Шоколадного Падла спитати чому так підписував.
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тогда Порох выиграл время для ВСУ...ему спасибо!!! .. нечего лукавить но в то время у нас предателей валом было и спасли волонтеры и добровольцы!! Им респект!!
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Після розмов про воду в Крим , "групу Єрмака" у Мінську, позавчорашнього інтерв'ю Зеленського довіри до влади по Донбасу немає .І не тільки у мене.
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