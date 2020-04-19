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 В Зоне ЧАЭС продолжается тушение очагов пожара, привлечены поезд и три вертолета, - ГСЧС

В Зоне отчуждения ЧАЭС продолжается тушение четырех очагов пожара, спасатели привлекли три вертолета и пожарный поезд "Укрзализныци".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом на брифинге в воскресенье сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.

Демчук отметил, что дополнительно для оказания помощи в ликвидации пожаров привлечено из Ивано-Франковской и Тернопольской областей личный состав и пожарную технику.

"В настоящее время работает пожарная авиация, это три самолета. Кроме того, привлечен пожарный поезд "Укрзализныци". Мобилизованы силы и средства лесохозяйственных предприятий из других регионов Украины. Дополнительно для оказания помощи в ликвидации пожаров привлечено из Ивано-Франковской и Тернопольской областей личный состав и пожарную технику", - заявил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190083
 
 
 Топ комментарии
 
Ув Василий!.. есть вещи, над которыми я не хочу смеяться или даже иронизировать..
Украина - это не повод для очередной шуточки, иронии или сарказма..
Украина и её будущее это серьезно, и тут не место для глуповатых шуток!
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Вы не понимаете - это запах поккращення от Галабародьки, радуйтесь. И это только начало надвигающего трындеца! В Зоне ЧАЭС продолжается тушение очагов пожара, привлечены поезд и три вертолета, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3420
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сегодня с утра, гарь с Чернобыльских лесов достигла Харькова..
по городу и по пригороду дымка и отчетливых запах гари..
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Вы не понимаете - это запах поккращення от Галабародьки, радуйтесь. И это только начало надвигающего трындеца! В Зоне ЧАЭС продолжается тушение очагов пожара, привлечены поезд и три вертолета, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3420
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Ув Василий!.. есть вещи, над которыми я не хочу смеяться или даже иронизировать..
Украина - это не повод для очередной шуточки, иронии или сарказма..
Украина и её будущее это серьезно, и тут не место для глуповатых шуток!
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и эти сказки про титанический труд МЧС, МВД, пожарных, итд., борящихся беспрерывно с пожарами.... будут продолжаться до тех пор, пока всё не сгорит или дождь не потушит эти пожары
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Да потому что мы соблюдаем. Няужо не понятно?
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Еще одни борются с ветряными мельницами вместо того чтобы уничтожить причины и кремлевских поджигателей. Ведь уже и тупому ясно что кремль применил к Украине кроме северо-восточного фронта, бактериологического, финансового, еще и радиационный и пожарный. Только вопрос, сколько еще украинские холопы будут ето все терпеть? До последнего украинца?
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страна продажных лохов и перевертнев. Поймали поджигателей повесьте за ногу вниз головой пусть висит. Это специально делают поджоги кацапня сепары и те кому какая разница.
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Не Сибирь, однако, а почему-то проблемы с тушением? Территория-то "с гулькин .....". Чому?
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