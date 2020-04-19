 В Зоне ЧАЭС продолжается тушение очагов пожара, привлечены поезд и три вертолета, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом на брифинге в воскресенье сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.

Демчук отметил, что дополнительно для оказания помощи в ликвидации пожаров привлечено из Ивано-Франковской и Тернопольской областей личный состав и пожарную технику.

"В настоящее время работает пожарная авиация, это три самолета. Кроме того, привлечен пожарный поезд "Укрзализныци". Мобилизованы силы и средства лесохозяйственных предприятий из других регионов Украины. Дополнительно для оказания помощи в ликвидации пожаров привлечено из Ивано-Франковской и Тернопольской областей личный состав и пожарную технику", - заявил он.

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