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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
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 В России за сутки свыше 6 тыс. новых случаев COVID-19, 3,5 тыс. - в Москве, общее число диагнозов достигло 42,8 тыс.

Более 6 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в России за минувшие сутки, из них 3,5 тыс. - в Москве, общее число зарегистрированных диагнозов в стране за все время превысило 42,8 тыс..

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 6 тыс. 60 в 78 регионах. Из них почти 43% выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни", - говорится в сообщении оперативного штаба, опубликованном в воскресенье.

Отмечается, что 3 тыс. 570 диагнозов поставлено за сутки в Москве. Таким образом, общее число заболевших в столице составляет 24 тыс. 324 человек. В Московской области выявлено 709 новых случаев заболевания, в Нижегородской области - 129, в Санкт-Петербурге - 114.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 42 тыс. 853 случая (+16,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", - говорится в сообщении штаба.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190081
 
   
 Топ комментарии
 
Верным путем идете, нетоварисчи!
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есть реальный шанс догнать и перегнать америку хоть в чём-то. дидызавещали )
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Я могу сочувствовать только каждому двухсотому россиянину, да и то слегка. В России за сутки свыше 6 тыс. новых случаев COVID-19, 3,5 тыс. - в Москве, общее число диагнозов достигло 42,8 тыс. - Цензор.НЕТ 8766
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Точнее наказание всему населению мира , но конкретно накрыло США и страны ЕС.
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Бацька сказал что все фальшивка. У них тесты неправильные.
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Я могу сочувствовать только каждому двухсотому россиянину, да и то слегка. В России за сутки свыше 6 тыс. новых случаев COVID-19, 3,5 тыс. - в Москве, общее число диагнозов достигло 42,8 тыс. - Цензор.НЕТ 8766
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есть реальный шанс догнать и перегнать америку хоть в чём-то. дидызавещали )
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на 12-месте по данным института имени Хопкинса
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Прикольно. В 12:50 посмотрел - была на 12 месте, а в 13:04 посмотрел - стала на 10-м. Данные института имени Хопкинса
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жизнь не стоит на месте, в данном случае смерть.
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Поздравляю кацапов за сутки новых 6060 заражений вчера было 4785 итого + 1275
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Темой ниже на Бога уповают, в этой радуются.
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А що тут дивного, яким боком кацапня до Бога, то створіння сатани.
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прежде чем гавкать тут и засерать ленту, лучше посмотри видео и пошевели остатками мозга. https://www.youtube.com/watch?v=pP5SsiQUDOI
Надеюсь, ума хватит сделать правильные выводы.
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как для себя - я понял кто из двух народов створіння сатани. но точно это не Россия. как мне не прескорбно это осознавать. Я всегда знал, что то что происходит у нас - только и только благодаря нашей недалекой нации!!
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мне на вас пох
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Настолько пох,что ты прилезла сюда срать,мразь лапотная? Не смеши. У тебя же пердак полыхает,гнида😆
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В Италии 6000 новых случаев заражения в день было всего 4 дня, а до 7000 не поднимался никогда.
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В Италии явно были проблемы с тестированием. Похоже они тестировали только умирающих.)
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А в Педирации как дела с тестированием обстоят?
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Итальянцы конечно те еще раззвездяи, но в этот раз у них вроде серьезно все с подходом.
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В Італії нема секти гундяйки, та й репетиції параду не проводили.
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данные рашСМИ нужно умножать на два, а то и на три.
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А по смертности на 10 или 20. Бацька не зря ведь говорил, что свинопсы не все подают в сми. Смертность официальная в свинособакии нереально низкая
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Ну так оно и понятно. Гены. Дан приказ сверху уменьшить число случаев заражения. Пока прошло по всем ступенькам системы дошло до врачей в виде "только попробуйте поставить диагноз коронавирус глаз натяну на..." ну, а дальше думаю все поняли. Совок. У нас кстати тоже такие есть деятели.
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а, что можно пожелать в такой день сеющим смерть - "що посіеш-то пожнеш..."
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Через недельку и у нас такое будет , Кремль и РПЦ рвут жопу так стараются
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Не підігруй кацапським ботам, вони навмистно це роблять.
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Как там Лука говорил, 50 грамм и трактор вас спасет
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В цьому є зерно істини, побачимо як московіти пройдуть.
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А ты сам веришь брехне своих чиновников, что у вас в рашке всего 0,7% смертность от короновируса?
Нигде такого в мире нет... Только у вас в рашке все бессмертные, ага В России за сутки свыше 6 тыс. новых случаев COVID-19, 3,5 тыс. - в Москве, общее число диагнозов достигло 42,8 тыс. - Цензор.НЕТ 9603
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советую посмотреть о так званой войне и так званом агрессоре. https://www.youtube.com/watch?v=pP5SsiQUDOI
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Бондаренко? А Кисельова нема? Найшов кого слухати.
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Пшел в так званый бан,чухан кацапский вместе со своими баснями.
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дебил конченный
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Дело не в количестве больных, а в том как они справятся. Все западные страны с треском провалили экзамен. Некоторые от этого позорного унижения никогда не оправятся. Особенно плачевно все выглядело на фоне азиатов.
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Щось тебе ковбасить, та й пости зникають.
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Все время пишу с ошибками. Потом удаляю.)
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В такую лихую годину могу посоветовать расеянам держаться до последнего и не прекращать давить швейцарский сыр и голандских кур тракторами.
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и вакцину давить проклятую-бездуховную-русофобскую.
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Белорусь не публикует свои данные уже третий день. бацька готовит сюрприз.
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Так себе новость... Почему в сообщении не говорится сколько издохло? Непорядок.
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Рискну предположить, что на данный момент у них нет мотивации подсчитывать количество падежа на скотобазе.
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как раз сказывается такая вспышка заражения +1275 за сутки давка перед входом метро режим пропусков в Москве 5 дней назад кибер-гулаг как называют его американцы У Росії за добу понад 6 тис. нових випадків COVID-19, 3,5 тис. - у Москві, загальна кількість діагнозів - 42,8 тис. - Цензор.НЕТ 7052
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И все время показывают фотки одной станции в одно время.
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После сегодняшнего чумного пира можно надеяться на более высокие результаты, а там и диды на палках подоспеют. В Ливии тоже праздник им. Вагнера. Нефть скоро будут вместо пенсий наливать в бидончики. Пошла масть!
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Не будьте дебилами которые радуются чужому не счастью. Стебаться что у соседа болезнь, по крайней мере глупо
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Не у соседа,а у агрессора,нациста и оккупанта,частью чего ты являешься,кацапчик.
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а у нас нация такая. жаль, что не с той страны началась пандемия)
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вместе с тобой только.
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Добре що про сприятливу погоду для бомбардувань міст казати не глупо.
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параша, в сравнении с остальными странами, при создании вакцины имеет реальный шанс выигрыша во времени. годы лабораторных тестов на животных выпадают. у них есть 144 млн. подопытных кроликов, на которых они и будут сразу же опробывать все свои идеи. пара десятков миллионов кроликов в инвалиды или в трупы для них это мелочи. даже сегодня они могут это себе позволить )
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Короновирус! Не бросай этих " добрых" людей в трудную минуту,заботься о них до конца их дней, и благодарности нашей не будет предела.👻😘
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-К 15 апреля в России проведено 1 млн 517 тыс. 992 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса-

-Украина, по словам министра Степанова всего протестировали 11136 человек. Он отметил, что с начала года сделали 32 496 тестов-

Теперь умножаем и прикидываем реальные цифры по Украине.
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Не вийде, російськими тестами тільки температуру у курчат міряти.
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А прикинуть про Беларусь нет желания?
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