 В России за сутки свыше 6 тыс. новых случаев COVID-19, 3,5 тыс. - в Москве, общее число диагнозов достигло 42,8 тыс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 6 тыс. 60 в 78 регионах. Из них почти 43% выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни", - говорится в сообщении оперативного штаба, опубликованном в воскресенье.

Отмечается, что 3 тыс. 570 диагнозов поставлено за сутки в Москве. Таким образом, общее число заболевших в столице составляет 24 тыс. 324 человек. В Московской области выявлено 709 новых случаев заболевания, в Нижегородской области - 129, в Санкт-Петербурге - 114.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 42 тыс. 853 случая (+16,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", - говорится в сообщении штаба.

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