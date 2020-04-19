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 Политика Украины, Здоровье
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 В Сторожинецкой райбольнице в Черновицкой области заняты все аппараты ИВЛ: новые пациенты будут на волю Божию, - РГА

В Сторожинецкой центральной районной больнице (ЦРБ) заняты все аппараты искусственной вентиляции легких и оксигенаторы, которые используют для лечения тяжелых больных коронавирусом или с подозрением на него.

Об этом сообщил председатель Сторожинецкой РГА Дмитрий Балинов, пишет acc.cv.ua, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодняшнее утро (18 апреля. - Ред.) мест для подключения тяжелых больных в Сторожинецкой ЦРБ не осталось. Все ИВЛ и оксигенаторы заняты. Ситуация реальная такова: все, кого примут в дальнейшем, будут на волю Божию. Есть еще 10 палат для больных COVID-19 или с подозрением на него. Но без возможности получить кислородную поддержку. Новые оксигенаторы должны быть через 7-10 дней. Госпитализироаны трое священников. Один из них в тяжелом состоянии" , - цитирует его издание.

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Главный врач Сторожинецкой ЦРБ Александр Войцеховский рассказал, что инфекционное отделение, рассчитанное на 7 больных, исчерпали.

"Перепрофилировали дополнительно гинекологическое отделение, лор-отделение, и вот уже ныне перепрофилируем терапевтическое. Переводим его в гимназию", - сказал главный врач Сторожинецкой ЦРБ.

Источник: https://censor.net.ua/n3190079
 
 
 Топ комментарии
 
"Госпитализироаны трое священников"
вот эти трое святош и должны быть "на волю божью", а нормальным людям достижения науки и техники
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и вот шо обидно, шо попов, разносящих заразу, к аппарату подключили, а вменяемых граждан должен Бог лечить
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Принцип простой и давний: кто раньше встал, того и тапки.
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Да. Все два. А то и больше. Тут уж зависит от жадности.
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и вот шо обидно, шо попов, разносящих заразу, к аппарату подключили, а вменяемых граждан должен Бог лечить
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А что насчёт задомоев, не прошедших обсервацию? Из-за них эпидемия!
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Про унітази забув написати, коцорилий. Іди в спам.
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а в інших країнах, ну в тих, де на твою думку вони і миють ті "зади", звідки епідемія?
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Принцип верный, правда если вы не Онуфрий, которому купили богатенький Новинский купил все необходимое оборудование.
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Новинский купил и себе и Онуфрию аппараты и лекарства за деньги тупых прихожан. А сами прихожаны будут подыхать на ступеньках больниц. Так кто кому лекарь? Выживает сильнейший и хитрейший.
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Конечно, лучше не болеть. Но когда изначально понимая ситуацию, народ ломится в церковь сотнями тысяч, то тут уже мало что может помочь.
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Согласен. Вот те и пусть у батюшках лечатся. Обидно когда кто-то из них займет койку реанимационную
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так батюшка и занял.

про это ж статья
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Обьявление на воротах Рая:
"В связи з карантином-вход по два человека в масках.Просьба всех пока не умирать,до лучших времен."
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Ты то чего переживаешь? Можешь поставить у себя в Лахте свечку за них.
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Дякуємо Степанова за "професійну" роботу😏🐸
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Харкни гноєм в Степанова ще й за те, що у Вроцлаві намічається дефіцит лікарів і медсестер, бо похворіли або на карантині. Апаратуру скоро нікому буде обслуговувати. Екстрено навчають студентів-старшокурсників медвузів. В Польщі майже 10 тис. хворих на COVID-19, серед них багато медпрацівників. Тебе це чекає також. Але до останнього не забудь плювати гноєм в зєбілав і дякувати "реформам" чоколядного Мародера.
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"Госпитализироаны трое священников"
вот эти трое святош и должны быть "на волю божью", а нормальным людям достижения науки и техники
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Нет. Скорее, как на титанике. Влез в шлюпку - жив. Остальным-смерть.
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А Бубачка збрехав шо у нас всьо готово до цього?
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нет, он же не говорил "у вас", а "у нас". Вот у них все готово.
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ну так везёте в другую больницу.
что за детский лепет?
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Може в цьому районі тільки одна така лікарня, а в інших районах своїх вистачає.
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Хто хоче, той робить
Хто не хоче, той критикує
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Стройте еще больше храмов. Закрывайте еще больше больниц. И будет вам счастье. Если доживете.
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Цих церков в місті вже реально більше ніж шкіл і лікарень разом взятих
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Сколько времени уже прошло а зебилы так и не создали единую платформу, где можно было перекидывать из менее загруженных регионов в более загруженные регионы медицинское оборудование. Для чего закупались вертолёты, президентский самолёт можно было использовать.
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схерали туда перекидывать оборудование из например Днепра? Если перекинуть, то застра в Днепре нечем будет лечить.
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Так её и пополнять нужно, а не бездумно расходовать.
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ты врач в Днепре. Знаешь что в течение недели-двух у тебя будет наплыв больных которым нужен ИВЛ. Ты отдашь свой аппарат в Черновцы?
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Что-то из серии :" А ты записался на фронт добровольцем" Не? Такая метода применяется во многих странах, где то вспышки интенсивнее, где -то идут позже. Нужно уметь грамотно распределить ресурс. Война она такая, в каждом месте не будешь держать по армии.
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Петька, ти?
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Н-да с интеллектом всё хуже и хуже. Печалька.
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Мест 7 , три из них заняли попы ФСБ МП, а чё их не на волю Божью?
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Український виробник сільгосптехніки запустив лінію з виробництва апаратів штучної вентиляції легенів

Компанія «Аверс-Агро» запустила лінію з виробництва мобільних апаратів штучної вентиляції легенів OxyGEN у Дніпрі.
Виробнича потужність лінії становить 20 одиниць на добу
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на сторінку компанії у Facebook.
Інженери та технологи компанії «Аверс-Агро» запустили лінію з виробництва апаратів штучної вентиляції легенів OxyGEN. "Аверс-Агро" є українським виробником сільськогосподарської техніки власної розробки. Компанія має конструкторське бюро та виробничі потужності, які розташовуються в Дніпрі. Апарати OxyGEN розроблені іспанською компанією Protofy.xyz при науковій підтримці фахівців з клінік Germans Trías i Pujol та Clínic de Barcelona та серійно випускається на автомобільному заводі SEAT. Конструкторська документація на апарат OxyGEN викладена у вільний доступ, тож будь-яка компанія може налагодити у себе виробництво апарату.
В компанії «Аверс-Агро» зазначили, що зі стрімким розповсюдженням коронавірусної інфекції стрімко зростає попит й попит на апарати ШВЛ. Апарат OxyGEN відрізняється невисокою ціною, простотою конструкції та мобільністю, завдяки чому його можна встановити у лікарняного ліжка будь якого пацієнта, якому потрібен апарат ШВЛ. https://uprom.info/news/***********-vyrobnyk-silgosptehniky-zapustyv-liniyu-z-vyrobnycztva-aparativ-shvl-foto/
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До цих апаратів ще потрібно і кисень десь брати.
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Це на кислородних станціях. А в районну лікарню потрібно його ще привезти з міста, та де ще брати кошти для цього.
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Навряд чи у тих заправлялщиків є ліцензія на медичний кисень.
Звичайний технічний може вбити.
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кисень не проблема. его у землян как у дурака фантиков. Главное, чтобы аппараты работали!
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инициатива наверняка - Филатова или Пороха.
Вот бы кого-то из них в президенты - вместо нынешнего недоразумения...
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Забудьте навіки.
Порошенко - збитий пончик.
))))
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Ну вот дождались. Остальные кто ходил в РПЦ святить вербу и Пасху будут ждать на ступеньках больницы и проводить аукционы и лотереи на освободившиеся аппараты ИВЛ.
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На 5443 заболевших 1031 медиков ! То есть каждый пятый медработник !!! По отчётам минздрава медики у нас защещены ... Чем ???
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Медиків захистив Степанов своїми обіцянками! Треба йому дати час!🐸🧐
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а петр алексеевич 8 аппаратов ИВЛ вернул?
котрые "чинить" забирал
вроде из 10 только два вернул
може поделится?
ничего личного,если у кого есть инфа шо вернул
буду благодарен
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так у нього ж сім`я велика )))
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Сколько мудачья на него подписано и лайкает!....
И ето наши соотечественники ((

Одна из них:

Таня Дяченко Огромное спасибо, Александр Леонидович!!! Мы готовы жить рядом с Вами!!! Здоровья Вам и всех благ!!!

Певица, режиссёр, ведущая, актриса у Таня ДяченкоПевица у шоу-бизнесВивчала Режиссёр-постановщик культурно-досуговых программ, массовых праздников у Национальная академия руководящих кадров культуры и искусствЖиве у Kyiv, Ukraine
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В друзьях братья и сестрьі по разуму Лукаш, зеленьій Бужанский, ведущие Ньюсвана.
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птєнци кулька імєні поплавскава, жрєци вєчнова совка
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Свозите больных под заведения РПЦ. Пускай их московские попы лечат.
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Самое веселье будет когда некому еще будет лечить. Когда начнется массовый падеж скота каждый будет сам за себя. Сам купи себе аппарат, сам себя подключи и сам себе меняй подгузники и капельницы и кислород
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Никуя ты сам не сделаешь. Для подключения нужен анастезиолог и медик который потом будет следить за состоянием и управлять аппаратом.
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Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук постоянно терроризирует местное население всё новыми и новыми запретами. То бетонирует вьезды в область и Черновцы, то вводит комендатский час, то угрожает чуть ли не тюрьмой людям... а сам в это время тупо ворует деньги из бюджета области.

Ведь очевидно, что деньги были в областном бюджете на новые аппараты исскустевнной вентиляции лёгких... Но он их спиндил.
И ведь знал, же, что на весь тот же Стороженецкий район лишь 7 аппаратов...
и короновирус не сегодня появился... Но срал на это и продолжал воровать деньги, в том числе предназначенные для медицины в областном бюджете.
Но за то на публику, он выступает за людей. Заботливый вор )
В Сторожинецкой райбольнице в Черновицкой области заняты все аппараты ИВЛ: новые пациенты будут на волю Божию, - РГА - Цензор.НЕТ 1918
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Нема в нас ніякої комендантської години, та й виїзди з міста не заблоковані, за межі області так, не можна виїжджати.
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"С 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля в Черновицкой области будет действовать особый режим, буковинцев просят оставаться дома", - сообщил Осачук.
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Ну просили, та магазини позакривали, але хто хтів той їхав куди бажав. Я живу тут, не треба зайвих жахів.
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Судя по последним исследованиям аппарат ИВЛ только ухудшает состояние больных и приводит к тяжелому течению пневмонии.
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ими надо уметь пользоваться, расчитывать смесь и течение болезни, навряд ли в Сторожинецкой райбольнице они есть....
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я своим родителям купил кислородный баллон, и сделал аппарат Боброва...В Сторожинецкой райбольнице в Черновицкой области заняты все аппараты ИВЛ: новые пациенты будут на волю Божию, - РГА - Цензор.НЕТ 7277
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Почитай какая смертность среди тех кому потребовалось ивл Кулибин. С профпомощью и на нормально аппарате что-то около 80% умирают.
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ИВЛ не лечит поврежденные эритроциты, что является причиной тяжелой формы пневмонии
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да то на всякий случай, я ещё и хлорохинфосфат купил 5 дней попринимаешь и как огурчик ковида нет...
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Если туда привезут "пожирателя зябликов",то пусть выбросят под забор не заезжая на территорию больницы,-пускай выживает!
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Священників і всі хто ходили в церкву не мають права на апарат. Нехай моляться і Бог їх спасе)). Апарати треба давати адекватним людям
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святых по святому, простых по простому
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"Віряни ! Браті та сестри ПЦ МП ! Якщо ви занедужали не будьте лохами, не йдіть до лікарів в бальніци -то все развод ! Беріть паски та яйці та Їзжайте і ходіть у церкви, лаври, монастирі, а краще там і живіть - там спасіння ! Там попи вас обмолять та відспівають, як справжніх вірян ! Свічка вам найкраще лікарство !"
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За эти выражения этот придурок должен быть уволен без права восстановления где либо,он не компетентен
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