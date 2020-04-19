 В Сторожинецкой райбольнице в Черновицкой области заняты все аппараты ИВЛ: новые пациенты будут на волю Божию, - РГА

Об этом сообщил председатель Сторожинецкой РГА Дмитрий Балинов, пишет acc.cv.ua, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на сегодняшнее утро (18 апреля. - Ред.) мест для подключения тяжелых больных в Сторожинецкой ЦРБ не осталось. Все ИВЛ и оксигенаторы заняты. Ситуация реальная такова: все, кого примут в дальнейшем, будут на волю Божию. Есть еще 10 палат для больных COVID-19 или с подозрением на него. Но без возможности получить кислородную поддержку. Новые оксигенаторы должны быть через 7-10 дней. Госпитализироаны трое священников. Один из них в тяжелом состоянии" , - цитирует его издание.
Главный врач Сторожинецкой ЦРБ Александр Войцеховский рассказал, что инфекционное отделение, рассчитанное на 7 больных, исчерпали.
"Перепрофилировали дополнительно гинекологическое отделение, лор-отделение, и вот уже ныне перепрофилируем терапевтическое. Переводим его в гимназию", - сказал главный врач Сторожинецкой ЦРБ.
Православный ***** в молодости.
про это ж статья
"В связи з карантином-вход по два человека в масках.Просьба всех пока не умирать,до лучших времен."
вот эти трое святош и должны быть "на волю божью", а нормальным людям достижения науки и техники
что за детский лепет?
Хто не хоче, той критикує
Компанія «Аверс-Агро» запустила лінію з виробництва мобільних апаратів штучної вентиляції легенів OxyGEN у Дніпрі.
Виробнича потужність лінії становить 20 одиниць на добу
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на сторінку компанії у Facebook.
Інженери та технологи компанії «Аверс-Агро» запустили лінію з виробництва апаратів штучної вентиляції легенів OxyGEN. "Аверс-Агро" є українським виробником сільськогосподарської техніки власної розробки. Компанія має конструкторське бюро та виробничі потужності, які розташовуються в Дніпрі. Апарати OxyGEN розроблені іспанською компанією Protofy.xyz при науковій підтримці фахівців з клінік Germans Trías i Pujol та Clínic de Barcelona та серійно випускається на автомобільному заводі SEAT. Конструкторська документація на апарат OxyGEN викладена у вільний доступ, тож будь-яка компанія може налагодити у себе виробництво апарату.
В компанії «Аверс-Агро» зазначили, що зі стрімким розповсюдженням коронавірусної інфекції стрімко зростає попит й попит на апарати ШВЛ. Апарат OxyGEN відрізняється невисокою ціною, простотою конструкції та мобільністю, завдяки чому його можна встановити у лікарняного ліжка будь якого пацієнта, якому потрібен апарат ШВЛ. https://uprom.info/news/***********-vyrobnyk-silgosptehniky-zapustyv-liniyu-z-vyrobnycztva-aparativ-shvl-foto/
84 грн. за большой баллон.
Звичайний технічний може вбити.
О - кислород
С - углерод
Я -
Вот бы кого-то из них в президенты - вместо нынешнего недоразумения...
Порошенко - збитий пончик.
))))
котрые "чинить" забирал
вроде из 10 только два вернул
може поделится?
ничего личного,если у кого есть инфа шо вернул
буду благодарен
И ето наши соотечественники ((
Одна из них:
Таня Дяченко Огромное спасибо, Александр Леонидович!!! Мы готовы жить рядом с Вами!!! Здоровья Вам и всех благ!!!
Певица, режиссёр, ведущая, актриса у Таня ДяченкоПевица у шоу-бизнесВивчала Режиссёр-постановщик культурно-досуговых программ, массовых праздников у Национальная академия руководящих кадров культуры и искусствЖиве у Kyiv, Ukraine
Ведь очевидно, что деньги были в областном бюджете на новые аппараты исскустевнной вентиляции лёгких... Но он их спиндил.
И ведь знал, же, что на весь тот же Стороженецкий район лишь 7 аппаратов...
и короновирус не сегодня появился... Но срал на это и продолжал воровать деньги, в том числе предназначенные для медицины в областном бюджете.
Но за то на публику, он выступает за людей. Заботливый вор )