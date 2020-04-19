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Все про:Пасха (153) поздравление (805) ПЦУ (566)

 ПЦУ обратилась к украинцам на Пасху: "Пусть Бог защищает всех, кто жертвенно защищает нас от внешнего агрессора и от невидимого возбудителя болезни"

Православная церковь Украины поздравила украинцев со Светлым Христовым Воскресением.

Как передает Цензор.НЕТ, обращение размещено на странице ПЦУ в Facebook.

В ПЦУ поздравили каждого, кто на своем месте работает на благо общества и отвечает за государственнические решения.

"Пусть Бог защищает всех тех, кто жертвенно защищает нас от внешнего агрессора и от невидимого возбудителя болезни. Поздравляем каждого, кто на своем месте работает на благо общества и отвечает за государственнические решения. Тепло нашей любви и молитвенные пожелания мы направляем тем, кто празднует Пасху в условиях оккупации, за решеткой плена или несправедливого заключения. Мы просим у Господа защиты, мира и свободы для каждого из вас", - говорится в поздравлении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190076
 
   
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Воістину УКРАЇНСЬКА церква.яка молиться за нашу Україну, за людей,за ЗСУ.за лікарів які спасають нас від епідемії.
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Нехай так і буде. Божого благословіння всім воїнам, медикам та причетним до боротьби за Україну.
пс. МП завжди молиться за мир( з рашкою).
За наше військо - НІ.
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Воістину УКРАЇНСЬКА церква.яка молиться за нашу Україну, за людей,за ЗСУ.за лікарів які спасають нас від епідемії.
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Нехай так і буде. Божого благословіння всім воїнам, медикам та причетним до боротьби за Україну.
пс. МП завжди молиться за мир( з рашкою).
За наше військо - НІ.
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Бог один, любит и наказывает всех одинаково.
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і від внутрішнього реваншиста, який зараз небезпечніший, за зовнішнього агрессора (кацапів).
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От рпцфсб в Украине таких слов не дождешься. Там скорее оду гундяю споют,и расскажут басни про "адиннарот".
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Деда Филарета молодой попик отсунул вместе с Порошенко от корыта. Теперь Филарет бедный по телевизору рассказывает что была украинская церковь под мацквой а сейчас стала под Константинополем. Так и не стали самостоятельные. Намахали попы и Порошенко и его.
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І скільки народу підтримало Філарета??? Чомусь у його Володимирському соборі після цих заяв уже не збирають натовпи вірян...
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Место не очень Обратите внимание, что только во Владимирском соборе кресты расположены не на север-юг. Ну про масонские знаки на стенах известны многим
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Хих......так Бог вас и защищает! Что тяжело догнать? Смотрите в корень, вот это плаванье температуры с минусов в плюсы и есть защита. Иначе все давно бы выгорело, пока вы.....бюджеты принимаете.
Но как вы понимаете, некто зелёного цвета ИМ!!! (правильное слово, ибо Бог это не седой дедушка с ухмылкой смотрящий из иконы) постоянно мешает. Они даже говорят, что в ихнюю работу без конца подмешивают.
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