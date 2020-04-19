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 Несоблюдение карантина в Вербное воскресенье и увеличение количества тестирований, - Степанов объяснил рост случаев COVID-19

Причинами того, что в предыдущие дни возросло количество случаев коронавируса в Украине является несоблюдение рекомендаций Минздрава и увеличение количество тестирований ПЦР.

Об этом заявил на глава Минздрава Максим Степанов на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

Как он отметил, после несоблюдения рекомендаций Минздрава, проявления болезни были на 4-5 день, после того, как люди заражались.

"Здесь существует несколько факторов. Многие не придерживались наших рекомендаций на вербное воскресенье и не ходили массово, посещали богослужения. В связи с этим, проявления болезни были на 4-5 день после того, как люди заражались. И мы увидели сразу рост заболеваемости. Во-вторых, мы существенно увеличили количество тестирований на ПЦЛ. За 10 дней было около 1000 тестов, а сейчас около 5000 ", - заявил Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 19 апреля зафиксированы 343 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 5449, умерли 141 человек, 347 - выздоровели, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3190073
 
 
 Топ комментарии
 
Этой какой-то бред. Все втирают лапшу про церкви, как будто Украина это одна большая православная секта. А про больницы где уже 1000 зараженных медработников он не хочет рассказать?
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Та ж сама адесітка розповідає у Ватостополі як її хотіли вбити бендери.
Несоблюдение карантина в Вербное воскресенье и увеличение количества тестирований, - Степанов объяснил рост случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 1484
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хворих на короновірус медиків в Україні ледве, не найменьша кількість ніж у любій країні Єврпи
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Степанов работал 2002-2004 гг Зам.Начальника Налоговой Инспекции Украины. И так его надо оценивать. А то я чувствую, что люди не знают куда эту конфекту отнести.
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Це мені відомо! Це той час, коли ця структура була найбільш корумпованою!
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А это - необходимо, т.к. на должности сейчас назначают не специалистов, а пресс-секретарей?..
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не треба забувати, таких "спеціалістів" вибрало 73% бидлонароду. пора визнати, ми, українці, бидло і ми це заслужили
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1000➡️5000 тестов на всю Украину.
За кого нас держат ЗЕленые?
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..тих,їх....
Можешь только 👅 тилипать.
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А ти і тіліпати не моделі бо зі своїм виборам сидиш по вуха у лайні.
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Гы-гы-гы. З святом тебе хлопче, будь добрішим українцем, а не злим, як кацап. Най тобі повезе в житті.
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просто интересно, есть ли вообще во всём этом виртуальном мире, хоть один, действительно верующий? все факты говорят о обратном.
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До жопы ваше тестирование и выкинутые на него миллиарды. Сейчас РПЦ полным ходом травит людей, в том числе и в Киеве. Звонил в несколько мест, все кремлевские РПЦ открыты и принимают толпы людей. Так ждите послабление карантина дальше мля
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Протоколы и видеофиксацию в студию. Очень хорошо, что менты от звонка до звонка торчали , в девять утра уехали. Пусть подают собранные доказательства в суд.
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В какой такой суд? В суд Портнова? Знаешь, РПЦ и гундяевцы ведь не зря насрали на призывы властей в том числе президента и закон и открыли свои ячейки. Они показали что им насрать на всех. Ето произошло только в том случае если Портнов, Мертвечук и Новинский заверили их что им ничего за ето не будет потому что все суды и власть у них в кармане
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На привезённый Солодом благодатный огонь собрались толпы прихожан. Лавра забита. Несоблюдение карантина в Вербное воскресенье и увеличение количества тестирований, - Степанов объяснил рост случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 1909 Несоблюдение карантина в Вербное воскресенье и увеличение количества тестирований, - Степанов объяснил рост случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 9384
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По поводу этих фото все вопросы к Авакову. Где его грозный спецназ, который должен был пресекать подобные нарушения?
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Москалику, ти пропонуєш бити віруючих? Ти ж сам тоді перший волатимеш про порушення!
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це не віруючі, а безвіповідальні барани. істинно віруючі мать Бога в душі та турбуються про ближніх, зокрема не будуть наражать їх на небезпеку
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Откуда столько "набожных" в Украине, кто из них читал Еванглие ? Язычники дружно решили, что они православные.
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Это агентура Московского патриархата (ФСБ). И мы думаем, что мы освободимся от Московии ?
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Клятi гоi ходять в церкву i псують кашерну статистику.
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Цей Великдень показав суть РПЦ МП - вони підміняють віру обрядами... Для їх прихожан Великдень - це яйця і "кулічі" (бридке слово!) посвятити, а не помолитися за воскресіння Сина Божого!
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Я не хочу, щоб такі як ти заразили мене чи моїх батьків-пенсіонерів...
І так, мої батьки дійсно віруючі, в церкву ходять не лише на Різдво та Великдень, але навіть вони зрозуміли, що цього року можна посидіти і помолитися вдома та увімкнули трансляцію служби!

Читай Біблію, де Ісус учив апостолів молитви "Отче наш" - він там прямо сказав, що звертатися до Бога необов'язково лише у храмі!
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І так, чому лише рюсскаязичні прихожани УПЦ МП вимагають пустити їх в церкви? Вам ваш Кіріл навіть от сказав, що в великих містах храми треба закрити для вірян!
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Ломбарды и супермаркеты открыты ? Почему к верующим такие ограничения? Они в храм пришли , экипированные лучше, чем медики.
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На фото зі Святогорська процентів 80 - без масок...
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Аваков, твои орлы всю ночь пьянствовали ? Где протоколы хотя бы, а потом в суд ?
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В ответе Синоду Лев Николаевич Толстой именно так и написал про суть Московского православия.
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то не куліч ,а чоловічий член , зверху политий білим . перейшло з язичиства. і купола також на нього вказують. колись цікавився цею темою . там збоченя конкретні
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Щось цей міністр вже задержався.Треба вже другого ставити.
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От цікаво, чому тут в коментах в натовпи в церквах пориваються геть одні кацапоязичні... Ватні прихильники москальської РПЦ МП??
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