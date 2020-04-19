 Несоблюдение карантина в Вербное воскресенье и увеличение количества тестирований, - Степанов объяснил рост случаев COVID-19

Об этом заявил на глава Минздрава Максим Степанов на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

Как он отметил, после несоблюдения рекомендаций Минздрава, проявления болезни были на 4-5 день, после того, как люди заражались.

"Здесь существует несколько факторов. Многие не придерживались наших рекомендаций на вербное воскресенье и не ходили массово, посещали богослужения. В связи с этим, проявления болезни были на 4-5 день после того, как люди заражались. И мы увидели сразу рост заболеваемости. Во-вторых, мы существенно увеличили количество тестирований на ПЦЛ. За 10 дней было около 1000 тестов, а сейчас около 5000 ", - заявил Степанов.

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