 Несоблюдение карантина в Вербное воскресенье и увеличение количества тестирований, - Степанов объяснил рост случаев COVID-19

Об этом заявил на глава Минздрава Максим Степанов на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
Как он отметил, после несоблюдения рекомендаций Минздрава, проявления болезни были на 4-5 день, после того, как люди заражались.
"Здесь существует несколько факторов. Многие не придерживались наших рекомендаций на вербное воскресенье и не ходили массово, посещали богослужения. В связи с этим, проявления болезни были на 4-5 день после того, как люди заражались. И мы увидели сразу рост заболеваемости. Во-вторых, мы существенно увеличили количество тестирований на ПЦЛ. За 10 дней было около 1000 тестов, а сейчас около 5000 ", - заявил Степанов.
За кого нас держат ЗЕленые?
Можешь только 👅 тилипать.
І так, мої батьки дійсно віруючі, в церкву ходять не лише на Різдво та Великдень, але навіть вони зрозуміли, що цього року можна посидіти і помолитися вдома та увімкнули трансляцію служби!
Читай Біблію, де Ісус учив апостолів молитви "Отче наш" - він там прямо сказав, що звертатися до Бога необов'язково лише у храмі!