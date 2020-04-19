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 Киевские новости, Здоровье
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 За сутки в Киеве выявлен 31 новый случай COVID-19, из них 1 - летальный, всего 801 заболевший, - Кличко

В Киеве количество жителей, у которых лабораторно подтверждено заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилась еще на 31 человека, один случай – летальный.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 31 человека. Из них - 4 медиков. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, - летальный. Всего в Киеве уже 801 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - рассказал мэр столицы.

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Он сообщил, что заболели: 18 женщин в возрасте от 29 до 76 лет, девочка 10 лет, а также 11 мужчин от 26 до 77 лет и мальчик 13 лет.

"В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Оставайтесь дома на Пасхальные праздники! Берегите себя и своих близких! Мы все преодолеем" - отметил Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/n3190072
 
 
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ну после этих суток посмотрим что будет через две недели ..
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КоронвиРУС убивает только евреев.потому и такая паника.
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Главное вуек к людям не пускать. Принес заразу в страну, потом распространил ее по церквям - сот и сидите болейте нах всем скопом. А в приличньіе места нечего соваться
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Еще "праздник" впереди. Часть лугандонов вернется в Киев.

"Без масок и дистанции": в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину.
https://censor.net.ua/photo_news/3190060/bez_masok_i_distantsii_v_svyatogorskoyi_lavre_sobralas_tolpa_prihojan_vopreki_karantinu_fotoreportaj
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Наврядчи до Києва, а от місцеві постраждають. На Донеччині і так щось занадто мало хворих, якщо аналізувати інші області
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ну после этих суток посмотрим что будет через две недели ..
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КоронвиРУС убивает только евреев.потому и такая паника.
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Посмотреть и я могу. А ты видеофиксацию и протоколы предоставь. Не получится валить с больной головы на здоровую бездоказательно. На границах очередя плотнее и больше в сотни раз были.
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На самом деле коронвиРУСа нет,есть болезнь Якобсена
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Что вам еще интересного рассказать?да,Ходорковский и Березовский сегодня живут в Москве и занимаются бизнесом нехилым.не знали?
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От якщо помер би у п'ятницю, то сьогодні б😏👼
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Ось як боряться з короновірусом гарні дівчата https://www.youtube.com/watch?v=3dOZsXqOyLg Бажаю вам всім попробувати цей спосіб у себе в дома
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Главное вуек к людям не пускать. Принес заразу в страну, потом распространил ее по церквям - сот и сидите болейте нах всем скопом. А в приличньіе места нечего соваться
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